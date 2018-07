Deler av «Mission: Impossible – Fallout» er spilt inn i den norske fjellheimen, og det spektakulære fjellplatået i Forsand er åsted for filmens klimaks.

Her foregår selve sluttoppgjøret mellom superstjernene Tom Cruise og Henry Cavill. Noe som på ingen måte tilfeldig, forklarer den prisbelønnede regissøren Christopher McQuarrie til NRK.

– Jeg ville ha en konfrontasjon ved kanten av et stup, og jeg trengte noe Tom kunne falle ned fra, sier han.

I likhet med Norge er New Zealand kjent for sin fantastiske natur, og har ideelle beliggenheter for storslåtte innspillinger. Deler av filmen er spilt inn her, men McQuarrie var ikke helt fornøyd med forslagene som forelå for sluttoppgjøret.

Det vil si helt til en koordinator viste ham et bilde av Preikestolen.

Da var det avgjort.

Regissør Christopher McQuarrie trengte et bratt stup. Løsningen gav seg selv. Her er den oscarbelønnede amerikaneren avbildet ved Preikestolen. Foto: Privat, @christophermcquarrie

– Som å henge over et maleri

Heller ikke skuespillerne sparer på superlativene når de snakker om Vestlandets naturperler.

– Jeg elsket det, sier Henry Cavill.

Han spiller karakteren August Walker – rivalen til Ethan Hunt, som spilles av Tom Cruise. Cavill forteller om hvordan det var å spille inn scenene ved kanten av den bratte fjellveggen.

– Det er så høyt at når du henger utenfor, så ser det ikke ekte ut. Det er som om du henger over et maleri, sier Hollywood-stjernen, som blant annet er kjent for sin rolle som Supermann i «Man of Steel» (2013).

På spørsmål om han vil anbefale andre å besøke stedet er han uforbeholden:

– Definitivt, definitivt, definitivt.

Også filmens største stjerne, Tom Cruise, skal ha sagt seg enig i det. Ifølge regissøren var han blown away av det som ble filmet i Norge.

Henry Cavill er en av antagonistene i «Mission: Impossible – Fallout». Den britiske skuespilleren beskriver den norske naturen som et maleri. Foto: Bjørn Pedersen

Internasjonalt gjennombrudd for Joner?

Men det er ikke bare Preikestolen som høster ros. Mandag kunne NRK fortelle at skuespiller Kristoffer Joner spiller rollen som en fanatisk atomforsker med mørke baktanker.

McQuarrie hadde ikke møtt Joner i forkant av innspillingen, og ga ham jobben etter å ha sett noen klipp av Stavanger-skuespilleren.

– Han er virkelig amazing, sier han.

Noe andre også har bitt seg merke i.

– Folk snakker om han hele tiden. De lurer på hvor jeg fant ham. Han er virkelig ekstraordinær, sier McQuarrie.

Skuespiller Kristoffer Joner høster ros for sin rolle som fanatisk atomforsker i «Mission: Impossible – Fallout». Foto: Julia Naglestad / NRK

Kjente på nervene

Joner setter pris på en klapp på skulderen og forteller at han lærte mye av å jobbe med Tom Cruise og kompani.

– Det er gøy for en liten filmnerd fra Storhaug å få jobbe med sånne folk som det, sier han.

Innspillingen for Joners del foregikk i London, og han beskriver den som intens og utfordrende.

– Etter et par timer begynte det å bli morsomt. Det var litt nerver i begynnelsen. Det må innrømmes, sier han.

Kinopremieren i Norge er 3. august, og Forsand kommune har annonsert at det blir en egen visning på Preikestolen.