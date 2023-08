– Norge er et attraktivt reisemål igjen etter pandemien, sier Helge Kjellevold, daglig leder i Stiftelsen Preikestolen.

I juli har 99.000 turister tatt turen til det populære fjellplatået. Aldri før har det vært så mange besøkende i juli måned.

Det er også 5000 flere besøkende enn samme måned i fjor.

Kjellevold kan fortelle at av alle besøkende utenlandsturister, kommer flest fra Europa.

– Folk reiser nært, og ikke over sjøen. Norge fremstår som et godt land å reise til og vi ser at veksten fra Europa er stor, sier han.

Helge Kjellevold er daglig leder i Stiftelsen Preikestolen. Foto: Magnus Stokka / NRK

Totalt for hele 2023 har nærmere 230.000 besøkende trasket opp turistattraksjonen.

I fjor ble det satt ny rekord da hele 348.000 besøkte Preikestolen i Lysefjorden.

Og Kjellevold tar sikte på ny rekord også i år.

– Det ser sånn ut! Vi hadde en veldig god maimåned. Så håper vi på en god høst.

Burde man tatt betalt?

I 2011 var det 134.000 besøkende. I løpet av tolv år har antallet altså mer enn tredoblet seg.

Veksten tiltok for alvor for ti år siden. Da bikket antallet besøkende 200.000 for første gang. Siden den gang har det bare blitt flere og flere.

Sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, Kyrre Knudsen, mener turen ikke burde vært gratis.

– I USA hadde det kostet 10.000 kroner per person for å få oppleve Preikestolen, sier han.

Om det skal koste tusen, to tusen eller mer til Preikestolen, er sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, Kyrre Knudsen, usikker på. Men det burde ikke være gratis, mener han. Foto: Ingvild Taranger / NRK

Kjellevold mener derimot at det ikke vil være rett å ta betalt for turen opp til fjellplatået.

– Da er en nødt til å endre allemannsretten, og det er det ingen av oss som tenker å gjøre, sier lederen for stiftelsen.

– Jeg tror vi skal forholde oss til realiteten sånn som den er, og vi skal være glad vi har allemannsretten. Å ta betalt for turen er noe vi i stiftelsen overhodet ikke tenker på.

Sjeføkonomen mener at det på et tidspunkt kan bli for mange turister som vil besøke fjellplatået.

– En ting er at naturen kan bli ødelagt. En annen er at opplevelsen kan bli det. Det sier seg selv at hvis man må gå i kø hele veien, og det blir knuffing, vil det ødelegge. Ved å ta betalt, kan man sortere køen og skape bedre forretningsmuligheter. Det å ta betalt vil også gjøre det lettere å ha heltidsansatte og få tak i folk. Man kunne laget en bedre sti og gitt folk en bedre opplevelse.

– Allemannsretten står sterkt

Reiselivsdirektør i Region-Stavanger, Per Morten Haarr, mener den stadige økningen i antall besøkende er som forventet.

– Det er tidvis veldig fullt på Preikestolen. Men vi mener økningen fortsatt er innafor for hva den kan tåle.

Per Morten Haarr, reiselivsdirektør i Region-Stavanger. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt en bør ta betalt for å komme seg til Preikestolen, mener han at vi ikke alltid skal se til utlandet.

– Vi har en tradisjon i Norge for allemannsretten. Den står sterkt i Norge. Vi ser ofte til hva de gjør i utlandet, men verdiskapningen rundt den type naturattraksjonene ønsker vi at de kommersielle aktørene skal bidra til. Vi mener verdiskapningen skal skje hos aktørene, mer enn at vi skal begynne å betale for å gå tur.

– Bergen, Oslo og Trondheim råere

Sjeføkonomen mener det i alle fall bør diskuteres om en slik turistmagnet burde være gratis. Han mener Stavanger-regionen har vært for dårlige på markedsføringen av seg selv som turistdestinasjon.

– Turisme kunne vært mye større og gitt jobber til mange flere. Oljen og rikdommen har gjort at potensialet ikke er tatt ut. Det har vært nok jobber og penger til alle. Dette mener jeg er hovedforklaringen på at Bergen, Oslo og Trondheim har vært råere på det enn Stavanger, sier Knudsen.

Lav kronekurs og rekordvarme i Sør-Europa har bidratt til at både Knudsen og andre har spådd turistboom til Norge i 2023.