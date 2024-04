Fredag la forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) frem årets søkertall til høyere utdanning.

De viste at til sammen 142.416 personer har søkt seg til høyere utdanning via Samordna opptak. Dette er en økning på 4,7 prosent, skriver regjeringen i en pressemelding.

Aldri før har det vært så mange studieplasser å søke på. Totalt var 64 086 studieplasser fordelt på 1 364 studier tilgjengelige - dette er 2,4 prosent flere sammenlignet med fjoråret.

Oppgangen er størst på fagormådene historie, økonomi og samfunnsvitenskap.

Dette er de mest populære studiene Ekspander/minimer faktaboks 1. Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen – 6294 søkere 2. Rettsvitenskap (høst), Universitetet i Oslo – 5928 søkere 3. Sykepleie, campus Oslo, Oslo Met – 5617 søkere 4. Rettsvitenskap (vår), Universitetet i Oslo – 4958 søkere 5. Økonomi og administrasjon, Oslo Met – 4794 søkere 6. Siviløkonom, Norges Handelshøyskole – 4769 søkere 7. Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet, Oslo Met – 4630 søkere 8. Økonomi og administrasjon, campus Trondheim, NTNU – 4465 søkere 9. Kriminologi, Universitetet i Oslo – 4200 søkere

Dette gleder statsråden mest

Etter flere år med nedgang, peker pilene nå oppover for sykepleierutdanningene.

På landsbasis hadde 900 flere sykepleie som førstevalg i år, sammenlignet med fjorårets tall. Det er også flere menn som søker seg til sykepleierutdanningen.

Blant annet øker søkertallene til sykepleierutdanningen ved Høgskolen på Vestland med 30 prosent.

Tallet på søkere til sykepleierutdanningen i Bergen er særlig høyt. 853 søkere har dette som sitt førstevalg. I fjor var tilsvarende tall 650.

En av de som har søkt er 18 år gamle Jasmine Fyllingen fra Askøy utenfor Bergen.

– Jeg kan ikke akkurat si at lønnen er årsaken. Men jeg trives med å jobbe med mennesker, sier hun.

Hun har hatt lyst til å bli sykepleier siden ungdomsskolen.

VIL BLI SYKEPLEIER: 18 år gamle Jasmine Fyllingen fra Askøy gleder seg til å begynne på studiene. Foto: Privat

– Jeg liker at det er en praktisk jobb og at man ikke bare sitter i ro, men har en variert hverdag og blir kjent med ulike folk, sier Fyllingen.

– Tidligere har det vært nedgang i antall søkere til sykepleien. Hva tenker du om statusen til sykepleieryrket i Norge nå?

– Det er mange debatter om helsevesenet og jeg vet at folk diskuterer lønnen. Det er snakk om tyngre oppgaver, og det er litt skremmende, skal jeg være ærlig. Vi vet at vi trenger sykepleiere, og det er tegn på at vi må gjøre noe for å promotere yrket bedre.

LA FRAM TALL: Klokken 9.30 legges årets søkertall for høyere utdanning fram.

Også Martine Revheim Eliassen har søkt seg inn på sykepleierstudiet.

– Det gir meg en følelse av at jeg hjelper til i samfunnet. I alle fall når det snart kommer en eldrebølge. Mennesker trenger mennesker, sier Eliassen.

Hun jobber på sykehjem og går linjen helse med studieforberedende på Nordahl Grieg videregående skole i Bergen.

– Jeg tenker selvsagt på lønnen og hvor lite betalt helsefagarbeidere og sykepleiere får for den jobben de faktisk gjør. Jeg ser hvor mye strev det er, men også hvor givende det kan være. Vi hjelper tross alt mennesker, sier hun.

VIL OGSÅ BLI SYKEPLEIER: Martine Revheim Eliassen mener sykepleiere bør få bedre betalt. Foto: Privat

– Vi trenger sårt flere sykepleiere

Oddmund Hoel viser til viktigheten av at elever som Jasmine og Martine søker seg til å bli sykepleier.

– Vi har hatt en bekymringsverdig nedgang i søkertallene til helsefag, spesielt på sykepleierutdanningen gjennom flere år. Denne trenden har nå snudd. Nå ønsker ungdom igjen å bli sykepleiere, også menn. Vi trenger sårt flere sykepleiere, sier Hoel.

FORNØYD: Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) la frem dagens tall på OsloMet. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

– At over 900 flere har sykepleie som førstevalg i år, sier ganske mye om norsk ungdom. Det viser at vi har ungdom som er villige til å stille opp for andre og for samfunnet.

Nøkkeltall for søkingen til universiteter og høgskoler 2024 Ekspander/minimer faktaboks 142 416 søkere mot 135 980 i fjor.

6 436 flere søkere i år enn i fjor. Dette tilsvarer en økning på 4,7 %.

Det er i år 27 læresteder som tar del i det samordnede opptaket.

1 364 studier gjennom Samordna opptak. I fjor var det 1 332.

Det er i år lyst ut 64 086 studieplasser. Det er 1 496 flere studieplasser enn i 2023.

Det er derimot ikke alle steder studiet øker i popularitet. I både Molde og Kristiansund peker pilene nedover.

Bergen nest populær

Tallene fra Samordna opptak viser at Bergen er blitt mer attraktiv som studieby. Nå er det bare Oslo som er mer populær enn Bergen blant studentene.

Elleve prosent flere søkte seg til Bergen i år, sammenlignet med i fjor. Åtte prosent av alle søkere til høyere utdanning har Universitetet i Bergen (UiB) som sitt førstevalg.

TAR ANDREPLASSEN: Mange ønsker seg til Bergen, og UiB. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Det er rettsvitenskap (jus) ved Universitetet i Oslo og UiB som har flest førstevalgsøkere. Deretter kommer siviløkonom-studiet ved NHH.

Mest populære studieprogram ved Universitetet i Bergen Ekspander/minimer faktaboks Rettsvitenskap (2055 søkere) Psykologi, profesjonsstudium (711 søkere) Medisin (604 søkere) Arbeids- og organisasjonspsykologi, bachelor (486 søkere)

FORTSATT YNDLINGEN: Oslo er fortsatt landets mest populære studiested.

Flere søker seg til fagskolene

Antall søkere til fagskolene øker også betydelig. I år er det nær 2 300 flere søkere enn i fjor. Dette gir en oppgang på omlag 17 prosent.

Nøkkeltall for søking til høyere yrkesfaglig utdanning ved fagskoler 2024 Ekspander/minimer faktaboks 15 742 søkere mot 13 453 i fjor.

2289 flere søkere i år enn i fjor. Dette tilsvarer en økning på 17,0 %.

Det er i år 26 fagskoler som tar del i samordnede opptaket.

494 studier gjennom Samordna opptak. I fjor var det 465 studier.

Det er i år lyst ut 14 287 studieplasser. Det var i fjor utlyst 12 786 studieplasser.

Til sammen 15 742 personer har søkt seg til fagskolene gjennom Samordna Opptak.

Ved de 26 fagskolene er det 494 ulike studier man kunne søke på gjennom Samordna opptak.

I fagskoleopptaket er det flest førstevalgsøkere til utdanningsområdene «teknologiske fag» med over 9000 søkere, og til «helsefag» med over 3000 søkere.

Likere kjønnsfordeling på studiene

I århar totalt 85 536 kvinner og 56 880 menn søkt opptak til universitet og høgskoler gjennom Samordna opptak. Dette utgjør en kvinneandel på 60,1 prosent, og en mannlig andel på 39,9 prosent.

– Først og fremst er dette ganske stabilt fra i fjor, så vi kan ikke si at vi er veldig bekymret. Det er tradisjonelt flere kvinner som ønsker å ta høyere utdanning, og det er dessverre ikke overraskende. Vi skulle jo veldig gjerne ha enda flere menn inn, sier Hoel.

Fortsatt få som vil bli lærer

For femte året på rad faller søkertallene til lærerutdanningene, men nedgangen er ikke like dramatisk som i fjor.

Tallet på førstevalgssøkere til lærerutdanningene har i år gått ned med 4,2 prosent.

Særlig kritisk er det for grunnskolelærerutdanningene, på 1.-7 og 5. til 10. trinn. Der går tallet for førstevalgssøkere ned med 11 og 12 prosent fra i fjor.

FLERE SØKER SEG HIT: HVL er blant de som tilbyr sykepleierutdanning. Foto: Åge Algerøy

Regjeringen er godt kjent med utfordringen. Tidligere i vår la de frem en strategi for rekruttering til lærerutdanningene.

Men ministeren frykter likevel at en del studieplasser kan ende med å stå tomme til høsten.

– Det var en stor nedgang i søkere til lærerutdanningene i fjor også, så det har vi fulgt særlig med på i tiden som fulgte, sier Hoel.

Både barnehagelærer og lektorutdanningen er på linje med fjorårets tall, mens flere vil bli yrkesfaglærere og lærer i praktiske og estetiske fag.

Hoel påpeker at økningen i barnevernsstudiene er veldig gledelig. Utdanningen hadde seks prosent flere søkere sammenlignet med fjorårets tall.

Oppsving for IKT og økonomi

Teknologifagene blir stadig mer populære, ifølge tallene.

Av utdanningene som har flest førstegangssøkere per studieplass, finner vi det nye studieprogrammet Business, economics and data science ved Norges Handelshøyskole (NHH).

NYKOMMER PÅ TOPP: Det nye studieprogrammet Business, economics and data science ved NHH er populært blant søkerne. Foto: Silje Katrine Robinson / fotograf silje katrine robinson

Luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø ligger på andreplass.

I år har 1 av 5 søkere minst èn teknologiutdannelse i søknaden sin. Det er særlig ingeniørutdanninger og maritime studier som utpeker seg som favoritt. Det har heller aldri vært så mange studieplasser å søke seg til på dette området.

Det er også flere kvinner som søker seg til IKT og økonomifag - 5 prosent flere enn i fjor.

I år er det planlagt 247 flere studieplasser enn i fjor, totalt 2 961 studieplasser. Det utgjør en prosentøkning på 9,1.

Nett- og samlingsbaserte studier blir mer populært

I år har rundt 22 000 søkere satt opp nett- og samlingsbaserte studier som sitt førstevalg. Dette er rundt 20 prosent flere enn fjoråret.

Til sammenligning er det 2,4 prosent flere førstevalgssøkere til stedsbaserte studier i år enn i fjor.

Samordna opptak Ekspander/minimer faktaboks Samordna opptak koordinerer opptaket til 27 universiteter og høyskoler og 26 fagskoler.

1. januar 2022 ble Samordna opptak en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Direktoratet er et resultat av sammenslåingen av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit, NSD og NOKUT.

Flest utendlandske søkere fra Syria og Ukraina

Av søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn er det flest fra Syria og Ukraina, men også Tyrkia og Polen.

Søkere fra Ukraina fortsetter å øke fra fjorårets opptak, da det var 213 søkere med ukrainsk utdanningsbakgrunn ved søknadsfristen. I år har 349 med samme bakgrunn søkt gjennom Samordna opptak.

– Vi ser at antallet søkere med utdanningsbakgrunn fra Syria økte år for år, fra flyktningestrømmen startet i 2015. Tendensene viser det samme med en økning i søkere fra Ukraina. Muligheten til å ta et hurtigløp for å lære seg norsk kan gjøre at dette går raskere for ukrainere, men vi trenger bredere analyser for å fastslå dette, sier direktør Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.