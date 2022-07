Rekordmange går til Preikestolen: – Turistene er tilbake. Raskere enn vi hadde trodd

– Trafikken er over 2019-nivå, og det var et toppår for oss, sier daglig leder i Stiftelsen Preikestolen og Lysefjorden Utvikling, Helge Kjellevold.

109.793 besøkende har vært på Preikestolen i første halvår i 2022. Det er over 7000 flere enn det var i rekordåret 2019 på samme tidspunkt.

«Besøket til Preikestolen, Norges best besøkte naturattraksjon, er på mange måter et bilde på trafikkutviklingen i bransjen» skriver Lysefjorden Utvikling i en pressemelding.

– Turistene er tilbake igjen. Kanskje raskere enn det vi hadde trodd, sier Kjellevold.

Daglig leder i Lysefjorden Utvikling, Helge Kjellevold, er glad for at så mange vil gå til toppene i Lysefjorden. Foto: Magnus Stokka / NRK

Rekord på rekord i Lysefjorden

Veksten vises ikke kun på Preikestolen. Også på Kjerag og Flørlitrappene har det vært flere besøkende. Mens det var drøyt 9000 som hadde gått opp Kjerag på samme tidspunkt i 2019, har nesten 14.000 gått til den samme toppen i år.

For Flørlitrappene er veksten litt mindre, 4053 i 2022 mot 3975, har prøvd seg på 4444 trappetrinnene.

– Hvilken forklaring ser du veksten?

– Det er nok en kombinasjon av mye. Norge fremstår som et godt og trygt land. Nærheten til kontinentet. Vi har for eksempel fått et nytt ferjesamband, direkte fra Nederland til Kristiansand. Det ser vi har hatt veldig effekt, sier Kjellevold.

Mange gikk i vår

Ut fra statistikken Lysefjorden Utvikling har laget, kan man se at det spesielt i vårmånedene mars, april og mai det var stor vekst. Det var 20,5 prosent flere besøkende til Preikestolen i disse månedene i 2022 sammenlignet med 2019.

Selskapet skriver at de ser på denne veksten som gledelig, fordi det kan bety at sesongen forlenges. De mest besøkende månedene kommer imidlertid nå. Juli og August.

– Hvordan er forventningene nå?

– Vi forventer at juli og august blir på 2019-nivå, så håper vi på vekst i høst også, sier Kjellevold.

23. juli 2019 var det kø opp Preikestolen. 2019 var det forrige rekordåret for toppen i Lysefjorden, men i år har det til nå vært enda flere som har gått turen. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

NHO Reiseliv: Kortreist også etter pandemien

Mens rekordmange går opp fjellene i Lysefjorden, har NHO Reiseliv sett på trendene i et nasjonalt perspektiv.

– Hytteferie og friluftsliv har lenge kjennetegnet den norske sommerferien, og det vil alltid være populært blant oss nordmenn. Men vi nordmenn har utvidet vår horisont. Vi vil ha fantastiske natur og kulturopplevelser. Nyte god mat og vin. Vi vil dra på storbyferie i eget land. Og vi vil bade, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Ifølge en undersøkelse de har gjennomført, sier 2 av 3 nordmenn at de skal feriere i Norge i sommer. Gjennom pandemiårene, mener NHO Reiseliv, at norske destinasjoner har styrket seg på flere måter.

– Undersøkelsen viser at Norge som reisemål har styrket seg med et mer variert tilbud, og at kortreiste opplevelser i Norge er en økende trend, avslutter Krohn Devold.