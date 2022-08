Til sammen 220 personer har status som fornærmede etter skytingen ved flere utesteder i Oslo sentrum 25. juni.

36 av disse fikk bistandsadvokat først etter å ha vært gjennom både tingretten og lagmannsretten.

Men Zaniar Matapour, som er siktet for skytingen, mener de 36 fornærmede ikke har rett på bistandsadvokat og anker avgjørelsen til Høyesterett.

Inger Zadig fra Elden advokatfirma er en av forsvarerne til terrorsiktede Zaniar Matapour. Foto: Elden advokatfirma

Inger Zadig fra Elden advokatfirma er en av forsvarerne til Matapour, og har skrevet anken som nå er levert inn.

Der refererer hun også til en hendelse i Oslo i juli der Sian-leder Lars Thorsen ble påkjørt. Thorsen ble nektet bistandsadvokat av lagmannsretten.

– Borgarting lagmannsrett har i to likeartede saker benyttet to ulike kriterier for om det skal oppnevnes bistandsadvokat. Begge sakene er spesielle og de fornærmede har i begge saker et likt behov for advokatbistand.

– Derfor er det etter vårt syn nødvendig at Høyesterett ser nærmere på avgjørelsene, sier Zadig

– Unødvendig merbelastning

Bistandsadvokat Christian Lundin mener anken er en helt unødvendig merbelastning for de fornærmede. Foto: Gøril Furu / NRK

Bistandsadvokat Christian Lundin representerer flere av de fornærmede anken gjelder.

– Dette er en helt unødvendig merbelastning for de fornærmede, sier Lundin.

Han reagerer også på at Elden advokatfirma blander sammen to saker i anken.

– I det ene øyeblikket er Elden forsvarer for Matapour, og i det andre øyeblikket er han bistandsadvokat i denne Sian-saken. Og det han ønsker her er å samle disse to sakene sammen for å få en fellesvurdering.

Bistandsadvokat Sigurd Klomsæt mener anken er svært uvanlig. Foto: Berit Roald

En av de andre bistandsadvokatene, Sigurd Klomsæt, kaller anken svært uvanlig.

– Dette har jeg aldri opplevd før og heller ikke hørt om at noen andre har, sier Klomsæt.

– Jeg forstår det slik at de vil begrense oppnevningen av bistandsadvokater. Det mener jeg det ikke tillegger en forsvarer å mene noe om.

Ble først nektet bistandsadvokater

De 36 fornærmede måtte gå rettens vei for i det hele tatt å få oppnevnt bistandsadvokater.

I juli sa Oslo tingrett at de ikke hadde krav på bistandsadvokat og avslo søknadene deres.

NRK har sett eksempler på tingrettens avslag, hvor det ble skrevet at situasjonen ikke ble vurdert som alvorlig nok for flere av de involverte.

Men Borgarting lagmannsrett omgjorde avgjørelsen.

Lagmannsretten viste til politiet mener alle som befant seg på og i umiddelbar nærhet av utestedet London Pub var potensielle mål i skytingen. Alle som kunne tenkes å fremme sivile krav i forbindelse med skytingen, og trenger hjelp til det, bør få oppnevnt bistandsadvokat, mener lagmannsretten.

Nå får bistandsadvokatene mulighet til å kommentere anken, før Høyesterett vurderer om den skal tas opp til behandling.