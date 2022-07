Terrorsiktet skiftet til gul T-skjorte: Politiet vil vite hvorfor

– Et av flere spørsmål som politiet ønsker å stille siktede i avhør, er hvilke tanker han har gjort rundt sitt valg av bekledning, sier påtaleansvarlig i Oslo politidistrikt, Ingvild Myrold, til NRK.

Matapour (43) er siktet for drap, drapsforsøk og terror. Han har så langt ikke blitt avhørt av politiet, en drøy måned etter skytingen.

Dette bilder er fra en restaurant i Oslo sentrum omtrent klokken 16.10 fredag ettermiddag. Foto: Politiet

Et overvåkningsbilde av 43-åringen viser at han fredag før angrepet hadde på seg en bønnelue, blå T-skjorte og en sort bukse med tre striper.

Skiftet klær

Da Matapour tok 18-trikken mot Oslo sentrum natt til lørdag, hadde han et nytt antrekk. Han hadde tatt på seg en caps og en gul T-skjorte.

Matapour sitter på 18-trikken i en gul T-skjorte og en blå caps. Foto: Politiet

Et bilde VG har publisert fra pågripelsen viser tydelig at Matapour hadde den gule skjorten over en blå.

Bildemateriale fra natten tyder også på at Matapour hadde på seg en annen bukse enn på restauranten tidligere på dagen.

Politiet har flere teorier

Nå undersøker politiet hvorfor Matapour kledde seg slik han gjorde. Den gule T-skjorten gjorde at Matapour var godt synlig.

– Bekledningen som siktede hadde på seg da han begikk handlingen, er sikret. Det foretas krimtekniske undersøkelser av klærne. Politiet har flere teorier om hva som kan være årsaken til valg av tøy, og det vil være et av spørsmålene som siktede vil bli stilt i avhør, forteller Myrold til NRK.

Politiet vil ikke gå inn på hvilke teorier de har.

Politiadvokat i Oslo politidistrikt Ingvild Myrold. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

– God oversikt over hans bevegelser

Politiet mener nå at de har god oversikt over hvor Matapour var før skytingen.

Klokken 0.55 gikk trikk nummer 18 fra Rikshospitalet i Oslo, natt til lørdag 25. juni. 17 minutter senere ankom trikken tinghuset og Matapour startet skytingen.

Se NRKs tidslinje over masseskytingen i Oslo sentrum.

– Politiet mener å vite hvor siktede gikk på trikken, sier Myrold til NRK.

Politiet ønsker av hensyn til etterforskningen ikke å si hvilket trikkestopp det gjelder.

– Det har vært en grundig etterforskning, og vi har fått et bilde av hans bevegelser før hendelsen, både på dagen og på kvelden. Tidslinjen fylles opp. Det er noen punkter vi fremdeles ikke er helt sikre på, men vi mener vi har ganske god oversikt over hans bevegelser, sier Myrold.

Siktede skal ha brukt en MP40 og en pistol under angrepet. Kripos undersøker begge våpnene som er brukt i saken.

PST mener flere sto bak

Matapour sitter varetektsfengslet med brev- og besøksforbud. Selv om han også er isolert fra andre i minst to uker til, er politiet forsiktige med å uttale seg om etterforskningen. De vet fortsatt ikke om han har hatt medhjelpere.

– Det er en viktig del av etterforskningen å undersøker om det er medhjelpere. Vi kan ikke utelukke om en eller flere har medvirket, og vi vil fortsette etterforskningen rundt det spørsmålet, sier Myrold.

PST har imidlertid vært tydelig på at de mener skytingen var et terrorangrep, og at flere enn siktede var involvert.

– Vi mener bestemt at det er ekstreme islamister som står bak dette, sa PST-sjef Roger Berg til NRK i juni.

– Hvordan kan du si det?

– Det er ut ifra det vi har om kunnskap. Både før angrepet, hvordan angrepet var innrettet, dagen for angrepet og etterretning som vi har i ettertid. Det gir oss et bilde som gjør at vi mener at det var et ekstremt islamistisk angrep, sa Berg.