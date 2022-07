Politiet tror Sian-lederen ble påkjørt med vilje – kvinne pågrepet

Politiet sier det er for tidlig å fastslå hendelsesforløpet.

En video publisert av en gruppe som kaller seg Alternativ Media, kjørte etter bilen til Sian-leder Lars Thorsen, etter at Thorsen hadde tent på en koran i Oslo sentrum.

Alternative medier er en innvandringskritisk gruppe, som på egne hjemmesider skriver de dekker nyheter som massemedia overser.

Ser sammenheng med Sians koranbrenning

Politiet pågrep senere føreren av bilen som kolliderte med bilen Sian-lederen satt i.

Ulykken skjedde langs E6 ved Mortensrud i Oslo. Foto: Munevver Yildiz / NRK

Ifølge politiet har de «grunn til å tro at bilen til Sian ble påkjørt med vilje noe som medførte at den kjørte ut og havnet på taket. Fører av den andre blir pågrepet og kjørt arresten».

I bilen til Sian var det fem personer, fire av disse er kjørt til legevakt mens den siste er kjørt til sykehus. Det skal ikke være snakk om alvorlige skader.

Ifølge politiet har de også grunn til å tro at bakgrunnen for påkjørselen er at Sian har drevet med koranbrenning gjennom dagen.

Fikk nei til demonstrasjon

Videoen viser først at Sian-leder Lars Thorsen tenner på en koran i Oslo og så er i en opphetet diskusjon kort tid før ulykken.

Man kan også se at forbipasserende forsøkte å slukke brannen.

Sian skal i forkant av koranbrenningen søkt om tillatelse til å gjennomføre en politisk demonstrasjon, men skal ha fått beskjed fra politiet i Oslo om at det ikke var trygt.

Grunnen skal ha vært terrorangrepet utenfor London pub sist helg.

I sitt avslag skrev politiet blant annet at de etter en helhetsvurdering var kommet frem til at demonstrasjonen ikke kunne gjennomføres «slik trusselsituasjonen er i dag».

Utgangspunktet for politiets vurdering er at det ved flere av Sians markeringer de siste årene har vært et høyt konfliktnivå.

Det har flere ganger forekommet til dels alvorlige ordensforstyrrelser i forbindelse med markeringene.

Trafikale utfordringer

Både Thorsen og politiet bekrefter at lederen er involvert i en ulykke på E6 lørdag ettermiddag.

Thorsen hevder han ble presset av veien med vilje.

Det var rett før halv fire politiet meldte at to biler var involvert i en ulykke. Den ene bilen hadde kjørt fra stedet da politiet ankom, men politiet fikk etter hvert kontroll på den.

Ulykken skaper store trafikale utfordringer, skrev politiet på Twitter.