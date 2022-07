Flere skadde etter Oslo-skytingen får ikke oppnevnt bistandsadvokat

Etter terrorangrepene 22. juli 2011 fikk alle som var på Utøya, i og rundt regjeringskvartalet og båtfolket som hjalp ungdommene i Tyrifjorden oppnevnt bistandsadvokat.

Advokat Christian Lundin representerte flere av de berørte etter 22. juli.

Nå representerer han i overkant av 60 personer etter pubskytingen i Oslo natt til lørdag 25. juni i år.

35 av dem fikk avvist sin begjæring om bistandsadvokat. Tingretten har omgjort avgjørelsen for 2 av dem.

Dermed har foreløpig 33 av hans klienter fått avslag, noe Lundin har klaget på.

Flere sivile båteiere bidro i bergingen av ungdommene som svømte fra kulene på Utøya 22. juli 2011, og opplevde selv å bli skutt etter. Disse fikk oppnevnt bistandsadvokat.

Flere av dem var med å avvæpne og anholde gjerningsmannen Zaniar Matapour. Enkelte ble skutt. Andre ble skadet av glasskårene fra istykkerskutte vinduer. Alle var de til stede under det som blir etterforsket som et terrorangrep.

– Dette er tilfeldige sivile og sivile helter som nå føler seg sviktet, sier Lundin til NRK.

Også bistandsadvokat Hege Salomon, som representerer 11 personer, reagerer på at flere ikke får oppnevnt bistandsadvokat gjennom tingretten.

Bistandsadvokat Hege Salomon. Foto: Advokatfirmaet Salomon Johansen

– Jeg har anket et par avslag fordi jeg mener de har lagt seg på en for streng linje. Slik jeg ser på saken dreier det seg som hatkriminalitet og terror. Sakens art og alvor tilsier at det er behov for bistandsadvokat, særlig der de fornærmede også har fått psykiske reaksjoner i etterkant, sier Salomon til NRK.

– Utrolig streng linje

Når man får oppnevnt en bistandsadvokat av tingretten, trenger man ikke betale for den selv.

Derfor mener Lundin det er så viktig at de berørte etter Oslo-skytingen får oppnevnt en bistandsadvokat.

– Dette er personer som virkelig strever. De har mareritt, er redde og har angst, og noen har tatt til flaska for å drikke bort minnene. Det er betydelige psykiske problemer, sier Lundin.

Bistandsadvokat Christian Lundin representerer over 60 personer etter skytingen i Oslo i juni. Tingretten vil ikke formelt oppnevne ham som bistandsadvokat for flere av dem. Foto: Elin Martinsen

Han mener derfor det er uforståelig at tingretten har avvist flere av søknadene hans om å få bli oppnevnt.

– Tingretten har lagt seg på en utrolig streng linje som bryter fundamentalt med tidligere praksis, for eksempel praksisen som ble fulgt etter terrorhandlingene i 2011. De som var til stede på Utøya og i Regjeringskvartalet fikk alle oppnevnt bistandsadvokat for å ivareta deres interesser i saken sier Lundin.

Tingretten viser derimot i det ene avslaget til skyteepisoden utenfor utestedet Blå i Oslo i 2017. Her fikk også flere personer avslag på bistandsadvokat, som var like ved gjerningspersonen under skytingen.

Lundin jobber nå med å anke samtlige av tingrettens avgjørelser om ikke å oppnevne ham som bistandsadvokat.

– Dette er veldig, veldig spesielt. Det er personer her som har vært med å avverge flere drap, sier Lundin.

Ikke alvorlig nok

NRK har sett eksempler på tingrettens avslag på Lundins søknader om å bli oppnevnt som bistandsadvokat.

Her mener tingretten situasjonen ikke har vært alvorlig nok for de involverte.

Det mener Lundin er helt feil.

– Jeg har en som er blitt skutt i kjeven og skulderen, og som er alvorlig skadet, som ikke får oppnevnt bistandsadvokat. En annen var med å avvæpne gjerningsmannen og hadde pistolen rettet mot magen. Hun sliter veldig i ettertid.

Det holder ikke å ha vært på stedet, eller å ha blitt skadet av glasskårene fra istykkerskutte vindusruter etter angrepet i Oslo i juni, for å få oppnevnt bistandsadvokat, slår Oslo tingrett fast. Foto: Javad Parsa / NTB

I sin avgjørelse rundt oppnevning av bistandsadvokat for kvinnen som var med å avvæpne Matapour, skriver Oslo tingrett at «det er ikke nødvendigvis slik at det at man bisto i pågripelsen av gjerningsmannen fører til at man blir å anse som fornærmet».

Videre skriver tingretten at hun i motsetning til mange andre ikke ble skutt mot og derfor ikke var i livsfare.

Holder ikke å ha vært på stedet

I et annet avslag fra tingretten, som gjelder en person som fikk skader etter glassfragmenter, står det at det at man var på Per på hjørnet, London pub eller i området rundt da skytingen fant sted ikke alene medfører at man har behov for å få oppnevnt en bistandsadvokat.

Det er altså stikk i strid med det som ble praktisert etter 22. juli.

– Det er vanskelig å svare på hvorfor det blir gjort forskjell på de som var involvert nå, og for eksempel båtfolket under Utøya-angrepet, sier Lundin.

– På grensen til useriøst

Eivind Rindal var på Utøya i 2011, og var vitne til angrepet i Oslo 25. juni i år. Han er også leder for Trondheim pride.

Jonas Gahr Støre og Eivind Rindal under minnemarkeringen på Utøya i 2012. Foto: Heiko Junge / NTB

Han hadde stor nytte av bistandsadvokaten sin etter 22. juli, og mener det er avgjørende at berørte etter angrepet i Oslo også får oppnevnt en bistandsadvokat.

– Min umiddelbare reaksjon er at det her virker nesten på grensen til useriøst. Her har folk vært i direkte livsfare og vært utsatt for et angrep, sier Rindal til NRK.

Han mener det er helt avgjørende at de som var på de beskutte pubene får tilbud om en bistandsadvokat. Selv var han på en pub på andre siden av veien, og var aldri selv i skuddlinjen.