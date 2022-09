To nye personer pågrepet og siktet etter Oslo-skytingen

De to mennene er siktet for medvirkning til skytingen i Oslo 25. juni, der to personer ble drept og 21 ble fysisk skadet. Formelt er de siktet for medvirkning til terrorhandling.

Det skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Den ene mannen er i 40-årene og har somalisk statsborgerskap. Den andre mannen er i 30-årene og er norsk statsborger.

Mannen i 40-årene fremstilles for varetektsfengsling i dag eller i morgen. Victoria Holmen er oppnevnt som forsvareren hans.

Advokat Victoria Holmen forsvarer den siktede mannen i 40-årene. Foto: NRK / NRK

– Han stiller seg uforstående til siktelsen, skriver Holmen i en SMS til NRK.

Totalt fire personer er nå siktet i forbindelse med skytingen.

43 år gamle Zaniar Matapour er siktet for å ha utført angrepet. Han er fengslet og tvangsinnlagt ved Regional sikkerhetspost på Haukeland universitetssjukehus i Bergen for judisiell observasjon.

Før helgen ble den kjente islamisten Arfan Bhatti også siktet for medvirkning til skytingen. Han oppholder seg for tiden i Pakistan, og er internasjonalt etterlyst.

43 år gamle Zaniar Matapour er siktet for skytingen i Oslo 25. juni. Foto: politiet

Godt kjent for politiet

Den ene siktede som nå er pågrepet er godt kjent for politiet og PST.

Han er i midten av 30-årene og har drevet et lite budbilfirma. Nå er han involvert i et transportselskap.

Før 17.mai-feiringen i 2017 ble mannen pågrepet og siktet for grov ulovlig befatning med skytevåpen. Mannen oppbevarte blant annet en maskinpistol av typen MP40.

Det er samme type våpen Matapour brukte i masseskytingen i Oslo. I tillegg fant politiet ammunisjon, magasiner og tre pistoler. Mannen ble siktet den 15. mai 2019.

Matapour skal ha brukt et våpen av denne typen under masseskytingen i juni. Den siktede mannen i 30-årene er tidligere dømt for oppbevaring av et slikt våpen. Dette bildet er et illustrasjonsfoto, ikke våpenet Matapour brukte. Foto: MUSEUM VEST / BJØRN WEST MUSEET

Dagen etter pågrep politiet Arfan Bhatti og siktet ham for anskaffelse av våpen. VG skrev den gang at politiet knyttet de to sammen.

– Funn i saken gjør at vi mistenker Arfan Bhatti for å ha noe med dette å gjøre, sa politiadvokat Anne Cathrine Aga til avisa i 2017.

Ifølge avisa nektet mannen som hadde oppbevart våpnene å si til politiet hvem som ba ham om å gjøre det. Grunnen skal ha vært at budbilsjåføren fryktet for egen sikkerhet.

Mannen tilsto imidlertid oppbevaringen, og ble dømt til fengsel i seks måneder for grov ulovlig befatning med skytevåpen. Saken mot Arfan Bhatti ble henlagt på bevisets stilling.

Det ble skutt mot utestedene London og Per på hjørnet under angrepet 25. juni. Sivile overmannet Matapour på stedet, før politiet pågrep ham. Foto: Camilla Svennæs Bergland / NRK

Knyttes til Arfan Bhatti

Den siktede mannen er også omtalt i en dom der miljøet knyttet til Arfan Bhatti og islamistgruppa Profetens Ummah er omtalt.

Arfan Bhatti er en islamist som har vært leder for organisasjonen Profetens Ummah.

Dommen handler om 17-åring som ble pågrepet med en bombelignende gjenstand på Grønland i april 2017.

Et vitne i saken fortalte i retten at han hadde gitt 17-åringen telefonnummeret til budbilsjåføren måneden før. Ifølge vitnet var det for å hjelpe 17-åringen med å få seg jobb.

NRK vet at PST og Oslo politidistrikt i lang tid har vært interessert i budbilsjåføren i forbindelse med Oslo-skytingen.

I juli skrev politiadvokat Ingrid Myrold at politiet var godt kjent med våpensaken.

– Politiet er kjent med opplysningene. Alle former for historikk som kan være av interesse for saken vil bli gjennomgått og vurdert, skrev Myrold i en e-post til NRK.

– Har denne personen som ble dømt ved tilståelsesdom i 2017 vært inne til avhør?

– Jeg kan ikke kommentere enkeltpersoner i saken. Men alt av opplysninger som gjelder alle former for historikk er viktig for oss, og vi går nøye gjennom all informasjonen vi har, svarte Myrold i sommer.

Nå er altså mannen siktet i terrorsaken. Han har samtykket til varetektsfengsling.

Bhatti fortsatt på frifot

Fredag ble det kjent at en mann er siktet for medvirkning til terrorhandling etter skytinga. Kilder opplyste til NRK at det var snakk om Arfan Bhatti, noe politiet senere bekreftet.

Han er norsk statsborger med pakistansk bakgrunn, og har vært sentral i det ekstreme islamistmiljøet i Norge.

Bhatti har oppholdt seg i Pakistan siden mai, og er nå etterlyst internasjonalt. Politiet tror Bhatti fortsatt oppholder seg i Pakistan.

– For å sørge for et best mulig samarbeid med pakistanske myndigheter, hadde vi tjenestepersoner fra Oslo politidistrikt i Pakistan for kort tid siden, skriver politiet i pressemeldingen mandag formiddag.

De regner med at de rettslige prosessene i Pakistan vil ta tid, og mener det er vanskelig å si når Bhatti kan bli pågrepet.

Politiet har ikke hatt kontakt med Bhatti, men er i dialog med hans forsvarer, Svein Holden.