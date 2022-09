Som NRK meldte tidligere i dag, har politiet fredag etterlyst Arfan Bhatti i forbindelse med masseskytingen i Oslo den 25. juni.

Den kjente islamisten har oppholdt seg i Pakistan siden mai.

Politiet fattet raskt interesse for 45-åringen etter de dødelige skuddene i Oslo 25. juni.

Arfan Bhatti skal ha vært forsøkt pågrepet av pakistansk politi over en lengre periode.

Kort tid før masseskytingen i Oslo sentrum la Bhatti ut et bilde av et brennende regnbueflagg på sin Facebook-side.

Han postet samtidig et sitat som oppfordret til drap på homofile.

Før politiet i dag etterlyste Bhatti internasjonalt, har det vært hektisk aktivitet for å forsøke å få kontroll på ham.

Arfan Qadeer Bhatti Ekspandér faktaboks * Arfan Qadeer Bhatti er norsk statsborger med pakistansk bakgrunn. Han er straffedømt flere ganger, blant annet for trusler, utpressing og vold. * I 2008 ble Bhatti dømt for medvirkning til skadeverk på synagogen i Oslo i 2006, men frikjent for tiltalepunktet om terrorplanlegging. * Bhatti reiste til Pakistan i slutten av 2012 og ble meldt savnet av familien i januar 2013. Høsten etter ble han pågrepet og fengslet i Pakistan, men ble satt fri igjen i august i fjor. * Returnerte frivillig til Norge i januar 2015. Pågrepet ved ankomst og siktet for vold mot ekskona og de to eldste barna på seks og åtte år, men politiet fikk ikke medhold i varetektsfengsling. * Tiltalt for å ha slått barna i forbindelse med Koran-lesing i 2012, og for å ha motsatt seg pågripelse samme år. * Erkjente rising da rettssaken åpnet i Oslo tingrett. * Dømt til ti måneders fengsel for familievold i 2015. Fire måneder betinget. * Ble 8. januar 2016 dømt til 14 dagers fengsel i Oslo tingrett for å ha kastet eller dyttet sin kone mot en sengekant slik at hun fikk store smerter i ribbeina. * 30. april samme år avslo Høyesterett anken. Dommen på 14 dagers fengsel for vold mot ektefellen ble dermed stående. * I mai 2017 ble Bhatti varetektsfengslet i forbindelse med funn av våpen. Han ble da siktet for brudd på våpenloven. Han satt varetektsfengslet i tre måneder i forbindelse med siktelsen, som senere ble henlagt. * I 2018 måtte staten betale ham erstatning på nær 120.000 kroner. Bhatti mente han var urettmessig forfulgt av politiet. * Har oppholdt seg i Pakistan siden mai i år. * Har hatt kontakt med terrorsiktede Zaniar Matapour i forkant av masseskytingen i Oslo. * La den 14. juni 2022 ut bilder og tekst på Facebook som oppfordret til drap på homofile. * Ble den 23. september etterlyst og siktet for medvirkning til terrorhandling.

Har forsøkt pågripelse

Etter det NRK erfarer har norsk politi forsøkt å få pakistanske myndigheter til å pågripe Arfan Bhatti over lengre tid, uten hell.

Han har ifølge advokat John Christian Elden også vært i avhør med pakistansk politi. Det etter begjæring fra Norge.

Bhatti skal også ha foretatt seg flere ting i Pakistan som tyder på at han ikke har planer om å komme hjem til Norge med det første.

Elden sier i et intervju med NRK at Bhatti har fått pass utstedt fra ambassaden i Pakistan.

John Christian Elden og Arfan Bhatti i retten i 2018. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Ikke hørt noe fra politiet

Bhatti skal være siktet for medvirkning til terrorhandling, etter at to personer mistet livet og 21 personer ble skadet i Rosenkrantz' gate i Oslo.

NRK har tidligere erfart at Bhatti skal ha hatt kontakt med Zaniar Matapour, som til nå har vært eneste siktede i saken.

Arfan Bhatti er en norsk islamist som er dømt for å ha deltatt i skytingen mot synagogen i Oslo i 2006. Han er straffedømt flere ganger, blant annet for trusler, utpressing og vold.

Advokat John Christian Elden sier til NRK han ikke er kjent med at Bhatti hverken er etterlyst eller siktet i forbindelse med skytingen.

– Bhatti har heller ikke hørt noe fra politiet, sier Elden, som har vært i kontakt med Bhatti etter politiets pressekonferanse.

Arfan Bhatti fotografert under en demonstrasjon utenfor den amerikanske ambassaden i Oslo. Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix

Avhørt etter masseskyting

Elden sier han synes det er overraskende at Bhatti etterlyses internasjonalt.

Samtidig presiserer han at ikke har fått bekreftet fra politiets hold at Bhatti faktisk er etterlyst og siktet.

– Det er i så fall overraskende å slå på stortromma og etterlyse en person de har kontroll på, sier Elden.

Advokat John Christian Elden under intervju med NRK i etterkant av politiets pressekonferanse. Foto: Thomas Hagajore Fosse / Thomas Hagajore Fosse

Han legger til at Bhatti oppholder seg på det han omtaler som en «kjent adresse» i Pakistan og at politiet har vært i kontakt med ham flere ganger etter skytingen i juni.

Etter at NRK intervjuet John Christian Elden, ble det kjent at Bhatti har byttet forsvarer. Det fordi Elden også representerer den medsiktede Zaniar Matapour.

– Vedkommende som er etterlyst har bedt om meg som forsvarer, bekrefter Svein Holden overfor NRK.