Under en pressekonferanse fredag formiddag opplyser politiet om at en mann er etterlyst i forbindelse med skytingen.

Mannen oppholder seg i utlandet, ifølge politiet. NRK får bekreftet at mannen politiet nå etterlyser internasjonalt skal være Arfan Bhatti.

Bhattis mangeårige forsvarer John Christian Elden sier til NRK at han ikke er kjent med etterlysningen.

– Politiet har ikke spurt meg, sier Elden.

Han opplyser at Bhatti har vært på en kjent adresse i Pakistan siden før sommeren.

Elden er også oppnevnt som forsvarer for terrorsiktede Zaniar Matapour.

Det er ikke mulig for ham å representere begge klientene dersom de er siktet i samme sak.

– Nei, det lar seg vanskelig gjøre, sier Elden til NRK.

Tidligere dømt for skyting

Arfan Bhatti er en norsk islamist som er dømt for å ha deltatt i skytingen mot synagogen i Oslo i 2006.

Kort tid før skytingen i Oslo la Bhatti ut et bilde av et regnbueflagg i brann på sin Facebook-side.

NRK har tidligere skrevet at Matapour hadde kontakt med Bhatti. I sommer ble det kjent at Oslo-politiet og PST vurderte om de skulle etterlyse Bhatti internasjonalt.

Han er også dømt for trusler og for å ha skutt en person under et torpedo-oppdrag. Bhatti har hyllet Osama bin Laden og støtter sharialover.

Arfan Bhatti holder appell under en demonstrasjon utenfor Stortinget mot Norges deltakelse i krigen i Afghanistan i 2012. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Politiet med få detaljer

Politiet ønsket ikke å gå ut med navn, bilde av vedkommende, eller annen info under pressekonferansen.

– Vi ønsker ikke å kommentere hvilket land vedkommende oppholder seg i per nå, uttalte politiadvokat Børge Enoksen.

Han sier at mannen er i 40-årene og at han er norsk statsborger. Mannen er siktet for medvirkning til terrorhandling og er kjent for politiet fra tidligere av.

– Av hensyn til etterforskningen kan jeg ikke si noe mer om detaljene rundt saken, uttalte Enoksen.

Politiadvokat Børge Enoksen. Foto: Camilla Svennæs Bergland / NRK

Kort tid senere fikk NRK likevel bekreftet at mannen det er snakk om er Arfan Bhatti.

Martin Bernsen i PST bekrefter samtidig ovenfor NRK at PST bistår Oslo politidistrikt i saken.

Har ikke avgitt forklaring

Mandag denne uken besluttet Oslo tingrett at varetektsfengslingen av Zaniar Matapour forlenges med fire nye uker.

Han var da til stede i retten, men avga ikke forklaring.

Det bekreftet politiadvokat Ingvild Myrvold til NRK mandag.

Matapour har dermed fremdeles ikke latt seg avhøre av politiet.

43-åringen er siktet for å ha begått drap og drapsforsøk med terrorhensikt.

Matapour er for tiden tvangsinnlagt for judisiell observasjon ved Regional sikkerhetspost på Haukeland universitetssjukehus.

244 fornærmede

Natt til 25. juni løsnet Zaniar Matapour flere skudd i Rosenkrantz' gate i Oslo. Det er i forbindelse med denne saken at Bhatti er etterlyst.

To personer ble drept og 21 personer ble fysisk skadet etter masseskytingen.

Til sammen har 244 personer status som fornærmede etter skytingen.