Tirsdag kveld kom nominasjonskomiteen med sin innstilling for hvem som skal representere Oslo Ap på Stortingslisten til neste år.

Flertallet i nominasjonskomiteen til Oslo Arbeiderparti har innstilt Zaineb Al-Samarai på andreplassen til stortingslista, mens Kamzy Gunaratnam skal innstilles på 7. plass.

2 av 9 innstiller Gunaratnam på andreplassen, og Al-Samarai på 7. plass.

– Det ble dessverre ikke enstemmig innstilling, men uansett vil listen kombinere erfaring og fornyelse, sier nominasjonskomiteens leder Tone Tellevik Dahl til NRK.

På forhånd prøvde Dahl å få til en enstemmig liste uten dissens, hvor Gunaratnam sto lenger nede på lista. Det sier Dahl at kandidaten selv ikke ønsket.

Varaordfører Kamzy Gunaratnam står i dissens på andreplassen til Oslo Ap. Foto: Martin Holvik / NRK

Blir kamp om andreplassen

Dermed blir det nå kamp om andreplassen på nominasjonsmøtet til Oslo Ap:

– Det er helt fair. Flertallet har foreslått den listen vi mener best ivaretar kontinuitet og fornyelse, uten at vi tømmer Rådhuset for deres fremragende politikere, og håper å få tilslutning til det. Vi har uansett gitt rom til alle kandidatene gjennom flertallsinstillingen, sier Dahl.

Hun forklarer at Al-Samarai er blant de eneste kandidatene som har erfaring fra næringslivet og privat sektor, og at det har vært viktig å vise at det er mulig å kombinere dette med politikken.

– Mens Kamzy allerede i dag har en fremtredende politisk posisjon, og vi ønsket ikke å tømme hele Rådhuset for toppolitikere, sier Dahl.

Gunaratnam er varaordfører i Oslo, mens Al-Samarai er vararepresentant for Oslo Arbeiderparti på Stortinget.

Vararepresentant på Stortinget, Zaineb Al-Samarai, er den flertallet i nominasjonskomiteen ønsker å ha på andreplassen. Foto: Arbeiderpartiet

To i nominasjonskomiteen støtter Kamzy

– Også har jo kandidatene litt ulik bakgrunn, og det faktum at Zaineb har hatt et vanskelig utgangspunkt som flyktning, kjent på kroppen at familien måtte prioritere knallhardt på grunn av manglende økonomi, og kan lett identifisere seg med mange som vår politikk ønsker å gi en tryggere hverdag, utdyper Dahl.

Mari Morken er én av de to i nominasjonskomiteen som støtter Gunaratnam:

– Et overveldende flertall fra partilagene har spilt inn et ønske om Kamzy på andreplass. Det kan vi ikke neglisjere. Vi tror Kamzy er den beste til å hente velgerne vi trenger for å vinne stortingsvalget i 2021, sier hun til NTB.

Espen Barth Eide blir stående på tredjeplassen, og Trine Lise Sundnes på fjerdeplass. Siri Gåsemyr Staalesen, som sitter på Stortinget i dag, er nominert som nummer seks på lista.

Det har vært full strid i Oslo Arbeiderparti i høst, etter at nominasjonskomiteen la frem sitt først utkast til stortingslisten.

Full strid i høst

Flere reagerte på at Espen Barth Eide ble vraket fra sikker plass på det første utkastet fra nominasjonskomiteen, og at Gunaratnam ikke var sikret stortingsplass.

Stortingsrepresentant og tidligere utenriksminister Espen Barth Eide stilte ultimatum om å få stå på tredjeplass. Der ville komiteen ha leder for Oslo Ap, Frode Jacobsen.

Enden på den visa ble at Jacobsen ga fra seg tredjeplassen til Barth Eide. Jacobsen tok til takke med femteplassen, som regnes som kampplass.

En opptelling NRK har gjort på bakgrunn av innspill fra partilagene viser at Gunaratnam er favoritt til å vinne en eventuell kampvotering mot Zaineb Al-Samarai. Den viktigste grunnen er støtten fra AUF.

Arbeiderpartiet fikk inn fem stortingsrepresentanter ved valget i 2017, men nylig har én av dem, Jan Bøhler, meldt overgang til Senterpartiet.