Arbeiderpartiet i Oslo regner med å få inn minst fire representanter på Stortinget etter neste valg. Derfor er det stor spenning knyttet til hvem som får stå på de fire øverste plassene når partiet setter opp sin liste.

Forslaget til nominasjonskomiteen ble lagt frem 1. november. Det utløste bråk nesten umiddelbart. Blant annet fordi Oslos varaordfører, Kamzy Gunaratman, ikke var innstilt på noen av de «sikre» plassene.

Mindretallet i komiteen ville ha Gunaratnam som nummere fire, men flertallet ville heller ha LO-kandidaten Trine Lise Sundnes.

Nå har Oslo Arbeiderpartis lag og forum, de som skal ta den endelige avgjørelsen, kommet med sine meninger. Og nå er det ikke lenger den siste sikre plassen som gjelder for Gunaratnam.

Hun seiler opp som en favoritt til den gjeve andreplassen. Det blir i så fall på bekostning av Zaineb Al-Samarai.

Det viser en utregning NRK har gjort basert på det som er spilt inn, og hvor mange delegater hvert lag og forum har når det skal stemmes.

Men Gunaratnam er ikke alene om å ønske seg andreplassen. Al-Samarai fra Oslo Arbeidersamfund, som ble foreslått som nummer to av nominasjonskomiteen, ønsker også topposisjonen.

Al-Samarai sto på sjetteplass ved forrige stortingsvalg. Hun har også møtt som vara på Stortinget i denne perioden.

Tallene peker mot Gunaratnam

Totalt er det 300 delegater som kan avgi stemme på nominasjonsmøtet 1. desember. Det betyr at den som skal velges må ha minst 151 stemmer for å få flertall.

NRKs opptelling inkluderer kun forslag som ble meldt inn til nominasjonskomiteen innen fristen ved midnatt mandag. Opptellingen viser at:

138,5 delegater støtter Kamzy Gunaratnam

91,5 delegater støtter Zaineb Al-Samarai

Dersom man også inkluderer innstillingene til fjerdeplassen, så har de to kandidatene en noe jevnere oppslutning.

Legger man til grunn at lokallagene som ikke har sendt inn sine lister støtter nominasjonskomiteens forslag, får Al-Samarai 107,5 delegater.

I tillegg viser tallene at:

Gunaratnam får overlegent mer støtte fra AUF med 58 av 72 delegater. Al-Samarais har per nå kun tre delegater fra ungdomsorganisasjonen.

Gunaratnam leder blant lokallagene som har kommet med innspill med 70,5 mot 43,5 delegater.

Al-Zamarai leder overlegent i forumene, som blant annet inkluderer Internasjonalt Forum, Oslo Arbeidersamfund og Homonettverket. Her står Al-Zamarai med 45 mot Gunaratnams 10 delegater.

Flere av lagene i Oslo Arbeiderparti har verken nominert Gunaratnam eller Al-Samarai. De vil likevel stemme på én av disse ettersom det kun er de to som nå konkurrerer om plassen.

Dersom Al-Samarai får støtte av samtlige av lagene som ikke har pekt på de to ovennevnte, vil hun kunne få et flertall på 156,5 stemmer.

Aftenposten har også presentert en oversikt over innspillene. Disse tallene skiller seg fra NRKs oversikt.

BRASE BAKK: Zaineb Al-Samarai blir utfordret på andreplassen til tross for at hun var enstemmig innstilt. Foto: Arbeiderpartiet

– Begge har stor støtte

Tone Tellevik Dahl leder nominasjonskomiteen. Hun vil ikke bli med på «telleleken».

– Nominasjonskomiteen har et større mandat enn kun å være kalkulator. Vi skal se på hele sammensetningen. Det er mange ulike forhold vi skal vurdere, blant annet kontinuitet og representasjon, sier hun.

Ifølge Tellevik Dahl har organisasjonen kun grunnlag for å være tydelig på at det er jevnt mellom Gunaratnam og Al-Samarai på fast plass, enten på andre- eller fjerdeplassen.

– Vi kan registrere at begge kandidatene har stor støtte. Organisasjonen ønsker egentlig begge to på listen, sier Tellevik Dahl.

Gunaratnam sier hun er «utrolig overveldet» av signalene hun mener hun får fra partimedlemmene.

– Dersom nominasjonskomiteen og Oslo Arbeiderparti finner meg verdig, stiller jeg meg selvsagt til disposisjon til andreplassen. Innspillsrunden har vært inspirerende. Nå får vi la nominasjonskomiteen jobbe i fred før vi snakker om kampvotering, sier Gunaratnam.

NRK har vært i kontakt med Zaineb Al-Samarai som ikke ønsker å kommentere saken.

KADREIE: Tone Tellevik Dahl er leder av nominasjonskomiteen og skal manøvrere Oslo Arbeiderparti gjennom nominasjonsprosessen. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Dette er de to kandidatene

I følge NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand er det ikke først og fremst politiske skillelinjer som er forskjellen på de to kandidatene. Det handler mer om hvem man tror vil mobilisere flest velgere.

– Dette kan ikke leses i en høyreside/venstresidekonflikt i Ap. Det handler mer om deres tilnærming til politikk, mener Sand.

Ved første øyekast er de to kvinnene i 30-årene med innvandrerbakgrunn like, men ikke som politikere.

– Gunaratnam er høyt profilert i mange verdidebatter, ofte rettet mot ulike ungdoms- og minoritetsmiljøer. Hun er en tydelig stemme fra Groruddalen, sier han før han fortsetter.

– Al-Samarai er en mer typisk saksorientert politiker som jobber mer prosessorientert med sakene og regnes av sine tilhengere for å være opptatt av det politiske håndtverket på en annen måte, legger han til.

Samtidig har en varaordfører og heltidspolitiker en annen plattform enn en stortingsvara og deltidspolitiker. Gunaratnam har bakgrunn fra Oslo AUF og Oslo Arbeiderparti. Mye av hennes samfunnsengasjement leves ut gjennom arbeiderbevegelsen.

– Al-Samarai har i tillegg et nettverk i og bakgrunn fra privat næringsliv og ikke minst idretten, sier Sand.

– De to har ulik plattform og ståsted i Oslo-partiet og henter støtte fra ulike deler av partiet. Selv om Gunaratnam ser ut til å lede, er det såpass jevnt at begge to vil kunne gå seirende ut av en kampvotering, hvis det ender slik, avslutter han.

LO-kandidat

I Oslo Ap er det en tradisjon for at det er annenhver mann og kvinne på listen. Det er også tradisjon for at både LO-bevegelsen og AUF har en representant som de er sterkt knyttet til.

Trine Lise Sundnes har jobbet i LO siden 1995, og gikk tidligere i år ut av nominasjonskomiteen for å stille til valg.

SEILER INN PÅ LISTEN: Trine Lise Sundnes ligger an til å kapre den siste sikre plassen på nominasjonslisten til Oslo Ap. Foto: HK

AUF har så langt pekt på Kamzy Gunaratnam som sin kandidat. De har imidlertid ikke sagt at de ønsker å sette Gunaratnam og Al-Samarai opp mot hverandre. Det kan de likevel bli nødt til nå.

NRKs opptelling viser at det ligger an til at Trine Lise Sundnes får fjerdeplassen, mens de to andre konkurrerer om andreplassen.