Ap-leder i Oslo gir fra seg nominasjonsplass til Barth Eide

– Jeg syns det var raust og klokt. Frode er en fin person og en god leder. Jeg er veldig klart til å drive en valgkamp som gjør at vi får inn minst fem representanter til Stortinget. Dermed får Frode plass han også. Det sier Espen Barth Eide til NRK.

Barth Eide fikk 5. plass i Oslo Arbeiderpartis forslag til valgliste før stortingsvalget. Det var Frode Jacobsen som ble innstilt til 3.-plassen. For en uke siden ga han fra seg femteplassen som han hadde blitt innstilt til av nominasjonskomiteen. Årsaken var at han hadde gitt beskjed om at han ville stå på en sikker plass.

Frode Jacobsen som er leder for Oslo Arbeiderparti er villig til å sette seg selv på femteplassen.

– Jeg er laga sånn at jeg alltid tenker på hva som er best for partiet. Enten det handler om meg sjøl eller andre, skriver Jacobsen på Facebook.

Foto: Frode Jacobsen

Nominasjonskomiteen som konkluderer

Det er nominasjonskomiteen som til slutt konkluderer hvem som skal stå på stortingsvalglisten. Et forslag til stortingsvalglisten er nå allerede ute på høring i partilagene og AUF. Det er frist frem til 16. november med å gi tilbakemelding.

Nominasjonskomiteen i Oslo Arbeiderparti har innstilte partileder Jonas Gahr Støre fra Vestre Aker som førstekandidat på listen. Deretter kommer Zaineb Al-Samarai fra Nordstrand på andreplass, og Frode Jacobsen på den tredje plassen i sitt første utkast.