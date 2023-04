Én måned etter at en kvinne i 30-årene tok sitt eget liv på et fellesrom i Bredtveit fengsel har fengselssjef Doris Bakken gått av.

– Jeg går over til en stilling sentralt i region øst i Kriminalomsorgen, skriver Bakken i en sms.

Bakken sier hun i den nye jobben skal fortsette å jobbe med soningsforhold for kvinner.

Kriminalomsorgen bekrefter at Bakken er ferdig i jobben:

I en sms til NRK skriver de at hun har «kommet til at det beste for Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt nå vil være at andre overtar ansvaret med å følge opp Sivilombudets anbefalinger.»

NRK får opplyst at Christian Eng har tatt over som fungerende fengselssjef.

Doris Bakken er ferdig i jobben som fengselsleder på kvinnefengselet Bredtveit i Oslo. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Sivilombudet slo alarm

Samme uke som selvmordet var Sivilombudet på et uanmeldt tilsyn i fengselet.

Kort tid etter besøket sendte de et hastebrev til justisministeren og krevde akutte grep på Bredtveit.

Samlet fremstår forholdene både på Bredtveit og for kvinnene på Ullersmo som helt uholdbare. Sivilombudet

Ombudet reagerte særlig på stor bruk av isolasjon og innelåsing.

– Vi mener det er høy risiko for at Norge bryter menneskerettighetsbestemmelsene når det gjelder menneskelig og nedverdigende behandling og retten til liv, sa sivilombud Hanne Harlem om funnene.

De var også bekymra for mengden selvskading på Bredtveit.

Selvskadingen omfatter kutting, strangulering, svelging av skadelige gjenstander og dunking av hodet i gulv og vegger i cellen. Sivilombudet

– Vært på vår side

Doris Bakken har mer enn 30 års erfaring fra Kriminalomsorgen.

Hun har vært sjef på Bredtveit gjennom en årrekke. Og har flere ganger prøvd å si fra om forholdene der:

Innsatte NRK har snakket med sier de syns det er synd at Doris Bakken forsvinner som fengselsleder.

De opplever at hun har kjempa for at soningforholdene på Bredtveit skal bli bedre.

– Hun har vært på vår side, sier en av dem.