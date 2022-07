– Det er ingen som ønsker å legge en avdeling i dvale, sier fengselsleder i Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt Doris Bakken.

Etter et budsjettmøte i mai innså fengselsledelsen at de ble nødt til å be Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) om lov til å legge ned avdeling 4 på Bredtveit.

– Det å gå i dvale det betyr at vi stenger en avdeling for en liten periode, forklarer Bakken.

Fengselet har fått tillatelse til å legge ned avdelingen frem til nyttår. Men det kan være at den blir åpnet tidligere igjen, hvis soningskøen blir for lang, forteller fengselsleder ved Bredtveit fengsels og forvaringsanstalt Doris Bakken. Foto: Ali Iqbal Tahir / NRK

Nedleggelsen går utover de innsatte, forklarer Bakken.

– De mister det armslaget sitt og friheten de hadde på den avdelingen.

Hvis en soner i så lang tid som flere av dem gjør er det viktig med stabilitet og ro for å ha de beste soningsforholdene, sier hun.

Få folk på jobb

Over flere år har økonomien gått nedover for Bredtveit.

– Vi har innskrenket alt vi kan av personale. Også i administrasjon og ledelse. Vi har snudd på enhver krone, og det er lite annet vi kan gjøre, sier Bakken.

Hun forklarer at det er bemanning som er den største utgiften til fengselet. Men om det ikke er nok folk på jobb går det virkelig utover rehabiliteringen til innsatte, forklarer fengselslederen.

– Det er jeg bekymret for, sier hun.

Bredtvet fengsel og forvaringsanstalt Foto: Kriminalomsorgen Ekspandér faktaboks Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt ligger i Oslo kommune og er en landsdekkende anstalt for kvinnelige forvaringsdømte, domfelte og varetektsfengslede.

Det er 146 kvinnelige innsatte i Norge. På Bredtveit soner 64 av dem fordelt på to forskjellige hovedavdelinger, hvor det er underavdelinger.

45 av de innsatte soner på en avdeling med høyt sikkerhetsnivå.

19 andre soner på det som kalles avdeling B2, hvor det er lavere sikkerhet.

Gjennomsnittlig soningstid er 7 år på Bredtveit. Avdeling 4 på Bredtveit Avdeling 4 er en høysikkerhetsavdeling.

Det er 9 innsatte på avdelingen.

Det er lavere sikkerhet enn på andre høysikkerhetsavdelinger og de innsatte får større tillit, mer utetid og de kan utføre arbeid, for eksempel på kjøkkenet.

De innsatte har som regel sonet rundt 5 år før de blir overført til Avdeling 4.

Ved at denne avdelingen blir midlertidig lagt ned, vil det føre til mer isolasjon?

– Ja og nei, svarer Bakken og forklarer videre.

Flere av de innsatte som har vært på avdeling 4 blir innelåst på cella lenger i løpet av dagen. Men det kommer av at de avdelingene som de blir overført til har kortere åpningstider.

– Det blir ikke noe mer isolasjon i seg selv, men hvis det blir så høyt sykefravær at vi ikke klarer å ivareta sikkerheten må vi låse ned avdelinger, sier hun.

Fengselslederen på Bredtveit er bekymret for at det kan bli mer isolasjon i fengselet hvis ikke økonomien kommer på plass. Foto: Anders Fehn

Er det en fare for at det kan skje?

– Ja det er en fare for det. Hvis vi ikke har nok kvalifisert personale må vi gjøre andre tiltak for å ha et godt og sikkert fengsel, svarer Bakken.

Les også: Geir Andre får ikke legehjelp i fengselet: – Han bare pakka på dagen og dro

– Bryter menneskerettigheter

Det er ikke bare Bredtveit kvinnefengsel som har sprengt budsjettet.

30. juni i år var det samlede forbruket til kriminalomsorgen, som går over budsjettet, 55.927.968 kroner.

KDI anslår at tallet kan øke til 90 millioner kroner over budsjettet i løpet av 2022.

Ressurssituasjonen medio 2022 mener vi nærmer seg et kritisk nivå. Asle Aase / Bekymringsmelding fra NFF

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) kaller situasjonen for alvorlig og urovekkende.

I en bekymringsmelding til Justis- og beredskapsdepartementet stiller, lederen for fagforeningen for fengselsansatte Asle Aase, spørsmål om kriminalomsorgen er i stand til å løse sitt oppdrag.

Der skriver han også at flere fengselsavdelinger som er planlagt stengt.

Leder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Asle Aase sier at det har blitt kuttet 300 millioner i budsjettet til kriminalomsorgen fra 2015 til 2022. Foto: NFF magasinet

Han sier at situasjonen kan føre til mer isolasjon for de innsatte.

– Vi kan ikke ha en praksis som kan medføre at vi bryter menneskerettighetene, vi kan ikke fortsette å la innsatte som egentlig burde vært ute i fellesskap sitte innelåst på cellene, sier Aase.

– Vi skal finne løsninger

Det er dialog mellom NFF og justisdepartementet og det er planlagt et møte rett over sommeren sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet John-Erik Vika.

– Vi er kjent med at det er en anstrengt økonomisk situasjon i kriminalomsorgen, sier han.

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet John-Erik Vika vil samarbeide med NFF for å finne en løsning. Foto: Bård Nafstad / NRK

Det er dialog mellom NFF og justisdepartementet og det er planlagt et møte rett over sommeren sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet John-Erik Vika.

– Vi er kjent med at det er en anstrengt økonomisk situasjon i kriminalomsorgen, sier han.

Regjeringen har lagt inn 50 millioner kroner i årets budsjett til kriminalomsorgen, og helårseffekten av dette blir 100 millioner kroner til neste år, sier Vika.

Han er enig med Aase i NFF når det gjelder brudd på menneskerettigheter.

– Man skal ikke bryte menneskerettighetene. Jeg kan ikke uttale meg noe konkret utover det, men vi tar det på største alvor, sier han.

Justis- og beredskapsdepartementet vil arbeide med situasjonen.

– I samarbeid med kriminalomsorgen skal vi jobbe godt med å finne løsninger på de utfordringene som er, sier statssekretæren.