Avinor: Midlertidig stengt luftrom over Sør-Norge

Luftrommet over hele Sør-Norge er stengt torsdag morgen.

– Det forventes vesentlige forsinkelser. Varighet er for øyeblikket ukjent, skriver Avinor i en pressemelding.

Dette vil særlig berøre reisende som skal gjennom Stavanger og Oslo lufthavn.

Ved Oslo lufthavn lettet det siste flyet klokka 6, ifølge Avinors oversikt.

Avinor oppfordrer alle reisende til å forholde seg til den informasjon de får fra sitt flyselskap.

En teknisk feil

Stengningen skyldes en teknisk feil hos Avinors kontrollsentral på Røyken i Asker. Dette skjedde litt før klokken 6.30.

– Det er to systemer som ikke snakker sammen. Og det har gjort at vi er nødt til å stenge luftrommet over hele Sør-Norge, sier Ylva Celius Trulsen, pressevakt i Avinor til NRK.

Det arbeides for å rette feilen, men Avinor kan ikke si hvor lang tid det vil ta.

TIMER: En tipser sitter i et fly som skulle ha tatt av 0650. Ifølge personen kan det bli opptil to timer ventetid. Foto: Tipser

– Sikkerheten kommer alltid først, så da har vi ikke noe valg, sier Trulsen.

Det er altså usikkert hvor store forsinkelser det vil gi.

– Vi beklager ulempene dette medfører. Dette er all informasjon vi har for øyeblikket, sier pressevakten.

Kommer seg ikke av gårde

På Torp Sandefjord lufthavn står flere fly med passasjerer på bakken og venter på å få ta av, sier markedssjef Tine Kleive-Mathisen.

– Ingen vet hvor lenge dette varer. Foreløpig har vi ingen informasjon om når trafikken kommer i gang igjen.

Et fly som var på vei til Torp fra Warszawa har snudd over Sverige, viser en oversikt på flyplassens nettsider.

Heller ingen fly har tatt av fra Kristiansand lufthavn Kjevik torsdag morgen, bekrefter lufthavnssjef Arne Johan Johnsen til NRK.

– Dette er sterkt beklagelig, for nå er det mange hundre mennesker som ikke kommer seg av gårde.

Nasjonale konsekvenser

Problemene i Sør-Norge har også konsekvenser for flytrafikken i resten av landet.

Også flyplassene i Kristiansund, Molde og Ørsta-Volda er rammet av feilen

Ved Ålesund Lufthavn står både Sas og Norwegian sine morgenfly til Oslo står på bakken. Det samme gjør flyet som skulle gå til Bergen.

– Så passasjerene må nok smøre seg med en ekstra porsjon tålmodighet, sier Bent Helge Sjursen, fungerende lufthavnsjef ved Ålesund lufthavn til NRK.

Håvard Ketil Sporsheim sitter om bord i Oslo-flyet som skulle ta av fra Ålesund 06.50.

– Det er så langt rolig i flyet. Beskjeden vi har fått er at det blir to timers ventetid her i Ålesund, sier han.

Skal man reise fra Flesland lufthavn i Bergen bes man likevel møte opp som normalt.

– Passasjerer bør møte opp som planlagt og forholde seg til informasjon fra flyselskapene, og ta det der ifra. Vi håper at trafikken kommer i gang igjen om ikke så altfor lenge, sier Asbjørn Tolo, operativ sjef ved flyplassen til NRK.

Avinor har ansvaret for 43 statlig eide lufthavner samt flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge.