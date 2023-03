Det har stormet rundt Bredtveit kvinnefengsel etter at en innsatt nylig tok sitt eget liv.

Samme uken det skjedde var Sivilombudet på uanmeldt besøk i fengselet. Det var planlagt før selvmordet.

Nå slår Sivilombudet alarm.

– Vi mener det er så kritisk at vi ikke hadde noe annet valg, sier sivilombud Hanne Harlem.

Justisministeren har varslet at de vil iverksette strakstiltak.

Bryter rutinen for første gang

I et brev til justisministeren varsler Sivilombudet om kritiske og livstruende forhold ved Bredtveit og Ullersmo fengsel.

– Dette er så vidt jeg vet første gang sivilombudet etter et besøk på denne måten tar initiativ og sier ifra slik vi gjør, uten å vente på den ferdige rapporten, sier sivilombudet.

Bredtveit fengsel topper selvskadingsstatistikken i norske fengsler.

2% av alle innsatte i Norge sitter på Bredtveit. Likevel står de for 54% av alle selsvskadingstilfeller.

I brevet NRK har fått tilgang til skriver Sivilombudet at de under besøket hørte dunking fra to etasjer over, som pågikk i over 40 minutter.

Selvskadingen omfatter kutting, strangulering, svelging av skadelige gjenstander og dunking av hodet i gulv og vegger i cellen. Sivilombudet

I begynnelsen av februar ble de sykeste innsatte hasteflyttet til en egen avdeling på Ullersmo.

I løpet av tre døgn på denne avdelingen var det 20 selvskadingshendelser, skriver Sivilombudet i brevet.

Målet med flyttingen var blant annet å få mer tid til å prioritere de andre innsatte.

Likevel tok en av dem sitt eget liv knapt halvannen måned senere.

Sivilombudet besøkte også kvinnene som er flyttet til Ullersmo fengsel.

Samlet fremstår forholdene både på Bredtveit og for kvinnene på Ullersmo som helt uholdbare. Sivilombudet

Klare mangler for å forebygge selvmord

I brevet varsler Sivilombudet om at det ikke finnes noe system for å kartlegge selvmordsrisiko, til tross for et høyt antall selvmordsforsøk.

Sivilombud Hanne Harlem varsler at soningsforholdene er livstruende. Foto: Sivilombudet

– Det er en manglende kapasitet og kompetanse til å ivareta kvinnene, og bidra til at de får hjelp før de rekker å enten skade seg selv eller ta sitt eget liv, sier sivilombud Harlem.

De frykter at når fengselet bruker isolasjon og belteseng overfor innsatte de vurderer kan være i fare, så gjør de situasjonen verre.

En rekke innsatte fortalte dem under besøket at de var redde for å fortelle fengselet om tunge tanker, fordi de var redd for å havne på sikkerhetsscelle.

– Det som all erfaring og forskning viser er at det er menneskelig kontakt som trengs, ikke å bli isolert, sier Harlem.

Satt på sikkerhetscelle i 7 dager

En sikkerhetscelle er en form før glattcelle, helt uten møbler. Et hull i gulvet brukes til å gå på do. Den innsatte blir fratatt klærne sine, og får i noen tilfeller bare et teppe til å dekke seg med.

Sivilombudet sier bruken sikkerhetsceller og isolasjon er omfattende på Bredtveit.

I løpet av 2022 ble de to sikkerhetscellene i fengselet brukt 92 ganger.

Under besøket fortalte en av de innsatte at de hadde sittet i hele syv dager i strekk på sikkerhetsscelle.

– Vi mener det er høy risiko for at Norge bryter menneskerettighetenes bestemmelse når det gjelder menneskelig og nedverdigende behandling og retten til liv, sier Harlem.

Skien fengsel blir omgjort til kvinnefengsel

Beredskapsminister Emilie Enger Mehl sier det har vært dårlige soningsforhold i fengselet i mange år.

–Selvmordet for snart to uker siden kommer på toppen av årevis med lav bemanning og for dårlige bygningsmessige forhold, sier hun.

Justisministeren har varslet at de vil iverksette strakstiltak.

Blant annet skal det bli flere ansatte og færre innsatte i Bredtveit fengsel.

I tillegg skal Skien fengsel gjøres om til kvinnefengsel. Målet er at soningsforholdene skal bli bedre for kvinner generelt. I tillegg skal det bli slutt på at kvinner soner sammen med menn.

Burde ikke vært i fengsel

Fengselsleder Doris Bakken sier at de bruker mye tid hver dag på å håndtere syke innsatte. Flere enn før har store psykiske vansker.

– Jeg vet ikke hvor de sykeste innsatte bør være, men de bør ikke være i fengsel, sier hun.

Doris Bakken sier de driver fengselet på minimumsbudsjett. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Ifølge Bakken driver Kriminalomsorgen på sparebluss. På grunn av store kutt over flere år, brukes pengene som er igjen på bemanning, strøm, mat og husleie.

Når budsjettene er lave får de ikke ansatt flere folk, som det er stort behov for.

Hun sier det er stor forskjell på tilbudet i mannsfengslene i forhold til kvinnefengslene, og viser til at det i sommer åpnet en helt ny og tilrettelagt avdeling for psykisk syke mannlige innsatte på Ila.

– Dette systemet finnes, det er bygd for menn. Det er ikke noen planer om det for kvinner enn så lenge, og det må vi kjempe for å få, sier hun.

Et nytt bygg, og en nasjonal forsterket avdeling for psykisk syke innsatte på Bredtveit er hennes klare anbefaling.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har tidligere sagt at regjeringen vil styrke tilsynsordningen i kriminalomsorgen etter de siste hendelsene.