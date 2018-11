Orderud-saken: Politiet undersøker grå bil

Ang. sokken så skriver Per Øyvind Fange i et svar her at "Nei, det er bare denne ene sokken. Politiet klarte aldri å finne ut hvem som hadde strikket den, eid den eller brukt den". Synes det svaret bør utdypes med hva Tore Sandberg mener er et lite etterforsket spor med et mulig bilde av den andre sokken. VG journalist Frank Gander skal jo i år 2000 ha sent et bilde til politiet som viser en helt lik sokk på en teddybjørn ved en siden av en øltappetårn fra Hansa. En tidligere salgssjef i Hansa/Borg bryggerier sier han har sett dette bilde for flere år siden og antyder en kobling til et miljø med Jugoslavisk mafia som Kristin selv beskriver kontakt med i sin bok, og hvor faren til hennes barn jobbet.

– thorbjørn