Dette vet vi om den mystiske «180-mannen»

Hei Merete F.!Beklager at du ikke har fått svar, vi får rett og slett inn vanvittig mange spørsmål og klarer ikke svare på alle. ALIBIET OG ROLLEN TIL LARS: Det er selvsagt mulig å tenke se at et alibi, som er basert på elektroniske spor, er manipulert. Når politiet likevel la til grunn at Grønnerød var bortimot uaktuell som gjerningsmann, hadde det også sammenheng med at han av egen, fri vilje var den som sørget for at politiet slot fast at det var hans revolver som var drapsvåpenet. Det fremsto som rart at han skulle gjøre dette dersom han var gjerningsmann og at alt å vinne på at den koblingen aldri ble etablert. ANNE SOM HOVEDMÅL: Det er i ettertid, slik jeg ser det, liten tvil om at Anne var hovedmålet for attentatforsøkene og også var den 180-mannen hadde mest fokus på. Det kan godt hende hun var hovedmålet drapsnatta også, men mitt poeng er at ut fra det hendelsesforløpet som politiet har lagt til grunn, mener jeg det ikke kan slås fast at Anne var hovedmålet.RUSMILJØET: Ja, jeg er helt enig med deg. Mine undersøkelser tyder på det samme, noe vet noe mer. Spørsmålet er om noen med tiden kan komme til å stå frem. 180-SAMTALEN: En av de største gåtene. Jeg leser ikke samtalen som en varsling, men som om noen forsøker å kartlegge hvor Anne er. Det er 180-mannens første fokus. Underveis i samtalen dreier 180-mannen inn på det som skal skje. Han spør for øvrig om operatøren har taushetsplikt. Hele 180-samtalen er for øvrig så merkelig at jeg heller mot at det er en ruset mann som ringer.