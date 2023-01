Per Orderud anmelder tidligere Kripos-leder til Spesialenheten

Under lagmannsrettens behandling av Orderud-saken i 2002, ble det vist frem bilder av to trebiter fra en stubbe hvor politiet skulle ha funnet et prosjektil.

Ifølge privatetterforsker Tore Sandberg ble det i retten sagt at prosjektilet var avfyrt med det samme våpenet som ble brukt under trippeldrapet i kårboligen på Orderud gård.

Sandberg, som i lang tid har jobbet for at Per Orderud skal få saken sin gjenopptatt, mener nå at et sentralt bevis som ble lagt frem i retten er feil.

FEIL: Privatetterforsker Tore Sandberg sier at vitnemålet og bevisene som Kripos-etterforskeren la frem i retten, var feil. Foto: Petter Sommer / NRK

– Vi snakker om et av Orderud-sakens absolutt viktigste bevis. Det var helt avgjørende for domfellelsen av Per og Veronica Orderud, sier Tore Sandberg til NRK.

Sandberg mener at det ikke finnes noe bevis på at det noen gang var noe prosjektil i trebitene som ble vist frem i retten.

Han har undersøkt trebitene på nytt i forbindelse med at Per og Veronica Orderud forsøker å få saken tatt opp av Gjenopptakelseskommisjonen.

Orderud gård, åstedet for en av de mest omtalte drapssakene i norsk rettshistorie. Foto: Knut Fjeldstad / NTB scanpix

Les også: Tidslinje for Orderud-saken: Dette er de viktigste hendelsene – Spesial

Anmelder

Den 10. januar anmeldte Per Orderud tidligere førstebetjent og kriminaltekniker i Kripos, Tore Per Bakken til Spesialenheten for politisaker.

I anmeldelsen står det at Per Orderud anmelder den tidligere Kripos-toppen for:



« ... falsk forklaring for retten, falsk anklage, tilveiebringelse eller medvirkning til tilveiebringelse av falsk bevis i forbindelse med straffesak mot meg etter trippeldrapet på min mor, far og søster i kårboligen på Orderud gård i pinsen 1999».

NRK har vært i kontakt Tore Per Bakken. Den tidligere krimteknikeren ønsker ikke å kommentere anmeldelsen mot ham.

Overfor Dagbladet, som omtalte anmeldelsen først, kaller han påstandene for fullstendig oppspinn og avviser blankt anklagene fra Orderud.

AVVISER: – Påstandene fra Per Orderud er fullstendig oppspinn, sier Tore Per Bakken til Dagbladet. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Viktig bevis

Prosjektilet i trerota var et viktig bevis for politiet, siden det skulle stamme fra et av de to våpnene som ble brukt under trippeldrapet i mai 1999.

Politiet mener de dødelige skuddene i kårboligen stammer fra en Ruger kaliber 22 og en 38. kalibers Colt-revolver, men ingen av drapsvåpnene har noen gang blitt funnet.

Prosjektilet i trestubben skal ha stammet fra et skytevåpen med kaliber 38.

Orderud gård, åstedet for en av de mest omtalte drapssakene i norsk rettshistorie. Foto: Knut Fjeldstad / NTB scanpix

Lars Grønnerød forklarte at han hadde prøveskutt Colt-revolveren flere ganger, blant annet ved Vestengbrua i Ski.

Etter han ble pågrepet, viste han politiet hvor våpenet hadde blitt testet. Grønnerød fortalte senere til politiet at det var han som leverte Colten til Per og Veronica Orderud.

Les også: Tor-Aksel Busch tar et oppgjør med «true crime»: – Vi har gått i amerikansk retning

Funnet av prosjektilet knyttet derfor ekteparet til drapene.

Under vitnemålet i retten i 2002 forklarte daværende krimtekniker Tore Per Bakken hvor i trestubben prosjektilet hadde blitt funnet.

Selve stubben ble aldri vist frem i retten. Det skal heller ikke ha blitt gitt noen detaljert beskrivelse av hvor i stubben prosjektilet ble funnet, ifølge Sandberg.

– Det han viste frem var to biter det var satt en strikk rundt, det er det eneste bildet som lå i saksdokumentene. Det samme bilde viste han i retten og lyste med en laserpenn og sa «det var her vi fant prosjektilet», sier han til NRK.

Drapsmysteriet forklart på ett minutt. Du trenger javascript for å se video. Drapsmysteriet forklart på ett minutt.

Nye undersøkelser

Sandberg sier han har undersøkt de to trebitene uten å finne spor etter noe prosjektil. Han fikk tilgang til trebitene i juni 2022 i forbindelse med arbeidet med gjenopptakelse av Orderud-saken.

Da fikk han også tilgang til tre andre biter av stubben, som ifølge han ikke tidligere var kjent.

– Vi foretok en grundig visuell undersøkelse og så ikke noe spor etter at et prosjektil skulle ha befunnet seg i trestykket Tore Per Bakken viste frem i retten, står det i en rapport Sandberg skrev etter undersøkelsene den 2. juni.

Orderud-saken Ekspandér faktaboks 22. mai 1999: Natt til pinseaften ble ekteparet Kristian (80) og Marie Orderud (84) og deres datter Anne Orderud Paust (47) skutt og drept i kårboligen på Orderud gård i Sørum kommune i Akershus. 14. juni 1999: Ekteparets sønn Per og hans kone Veronica Orderud, hennes søster Kristin Kirkemo og Kirkemos ekskjæreste Lars Grønnerød ble siktet for trippeldrapet. 22. juni 2001: Per og Veronica Orderud og Kristin Kirkemo ble i Nes herredsrett dømt til 21 års fengsel for overlagt drap, eller medvirkning til overlagt drap. Lars Grønnerød ble frifunnet etter hovedtiltalen, men dømt til to og et halvt års fengsel for uaktsom medvirkning til drap. 5. april 2002: Per og Veronica Orderud ble i Eidsivating lagmannsrett dømt til 21 års fengsel. Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble dømt til henholdsvis 16 og 18 års fengsel. Alle fire anket til Høyesterett, men bare Kristin Kirkemos sak ble tillatt prøvet. Høyesterett forkastet anken 20. desember 2002. 17. juni 2010: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker avviste Lars Grønnerøds begjæring om å få saken vurdert i en ny rettssak. November 2011: Per og Veronica Orderud trekker sin gjenopptakelsesbegjæring etter sju år med den begrunnelse at de ønsker videre etterforskning av saken før den blir behandlet. Per Orderud ble løslatt fra fengsel 3. januar 2015. 14. januar ble også Veronica Orderud løslatt. Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble løslatt i henholdsvis 2011 og 2013. 13. september 2019 døde Lars Grønnerød. (NTB)

Knut Holen, tidligere nestleder i Kripos og nå samarbeidspartner med Tore Sandberg, er i likhet med Sandberg overbevist om at Per og Veronica Orderud er uskyldige.

– Jeg har lest alle dokumentene i saken og sett rettsforhandlingene på video, og jeg mener det er noe som ikke stemmer her. Jeg håper Tore Per Bakken kan komme med en normal forklaring på dette.

– Tror du det er jukset med bevis i Orderudsaken?

– Det tør jeg ikke si noe om. Det jeg ikke kan skjønne, er hvor i trerota prosjektilet kan ha vært. Vi vet ikke hvor prosjektilet som ble lagt frem i lagmannsretten kommer fra, og ut fra dokumentene i saken er ikke dette dokumentert.

Spesialenheten for politisaker bekrefter å ha mottatt anmeldelsen fra Per Orderud.

– Den er fremdeles til vurdering ved vårt saksmottak, og vi har så langt ikke fattet beslutning om det skal iverksettes etterforsking på grunnlag av anklagen. Som kjent står Orderudsaken for Gjenopptakelseskommisjonen, og det er blant annet nødvendig for oss å gjøre visse avklaringer relatert til begjæringen som er til behandling der, sier Terje Nybøe, sjef Spesialenheten for politisaker, til NRK.

Det var i 2018 at Per og Veronica Orderud søkte om å få saken gjenopptatt.

Leder av Gjenopptakelseskommisjonen, Siv Hallgren, sier til NRK at de holder på med avhør og undersøkelser og ikke vet når deres utredning vil være ferdig.