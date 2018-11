Trippeldrapet på Orderud: Forbløffet over mulig fluktrute

Hei E.Knutsen!

Grønnerød mente magasinet hørte til en pistol han hadde liggende et annet sted i leiligheten, og at magasinet hadde vært der siden han fikk det av Per Orderud flere uker før drapene. Han og forsvareren var innom en annen mulig forklaring, at noen hadde plantet magasinet i leiligheten hans etter drapene. Essensen var likevel at han ikke kunne forstå at dette magasinet kunne ha noe som helst å gjøre med tomhylsene politiet fant på åstedet.

En liten nyanse i spørsmålsstillingen: Det var ingen som kunne fastslå at magasinet i leiligheten til Grønnerød var brukt under drapene, men politiet mente at tomhylsene de fant på åstedet hadde vært ladet i dette magasinet. Nyanseforskjellen åpner for eksempel for at tomhylsene hadde vært ladet i magasinet til Grønnerød, for deretter å bli tatt ut igjen og ladet i drapsvåpen-magasinet.