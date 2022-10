Vil ha Hermstad og Berg på topp

Etter Une Bastholms sjokkartede exit som MDG-leder under Arendalsuka i august, har partiet vært på leting etter hennes arvtager.

Og i dag blir innstillingen fra valgkomiteen kjent:

Dagens fungerende partileder og mangeårig leder av Framtiden i våre hender, Arild Hermstad (55), innstilles som ny leder.

Stortingsrepresentant, tidligere byråd i Oslo og parlamentarisk leder, Lan Marie Berg (35), er innstilt som nestleder.

Trude Thy har ledet valgkomiteen.

– Vi har lagt vekt på å innstille en ledelse som kan være operative fra dag én og lede partiet godt, både gjennom valgkampen neste år og videre, sier hun til NRK

Hvis hennes forslag får støtte, vil Hermstad og Berg utgjøre MDG-ledelsen sammen med Ingrid Liland (32). Hun ble valgt til nestleder på landsmøtet i vår.

MDG velger ny partiledelse på et ekstraordinært landsmøte 26. november.

AVGANG: Une Bastholm trakk seg som MDG-leder av personlige årsaker i høst. Nå kan Arild Hermstad bli hennes etterfølger. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Må vise flere sider

Valget for ett år siden ble en stor nedtur for MDG. Partiet hadde et uttalt mål om et nasjonalt gjennombrudd og 7 prosents oppslutning, men valgkvelden ble brutal:

MDG fikk støtte fra 3,94 prosent av velgerne, havnet under sperregrensen og måtte nøye seg med tre folkevalgte på Stortinget.

I en knallhard intern evaluering etter valget var konklusjonen at MDG-politikerne fremsto som krasse, kompromissløse, umodne og ensporede i valgkampen.

Rapporten slo fast at den politiske ledelsen ble utydelig, og at oljeultimatumet ble for dominerende.

Partiledelsen stilte seg bak rapporten – og nå sier Hermstad dette om hvordan han skal løfte MDG:

– Det som er viktig for partiet nå, er at vi viser fram flere sider av den grønne politikken vår, sier han, og fortsetter:

– Vi er et solidaritetsparti som selvfølgelig setter miljøsaken svært høyt, men som også er opptatt av å jevne ut forskjellene i Norge og ta vare på dem som er i sårbare livssituasjoner.

Hermstad trekker fram behovet for å skape nye, grønne og trygge jobber.

– På vei mot et lokalvalg er det også viktig for oss å øke oppslutningen og ta makt for å skape bedre byer og bygder over hele landet, sier han.

Lan Marie Berg sier dette om hva MDG lærte av fjorårets valgkamp:

– Vi lærte at vi må være mye mer forberedt på de mot-fortellingene som blir fortalt om politikken vår. Med en større stortingsgruppe har vi nå bedre muligheter enn noensinne til å vise fram bredden i politikken vår.

Nå er målet å gjøre et «minst like godt» lokalvalg i 2023 som i 2019, forklarer Berg. For tre år siden fikk MDG støtte fra 6,8 prosent av velgerne.

– Jeg tenker at det er mulig både å være veldig kompromissløse og tydelige i miljøsaken, samtidig som vi viser fram mer av MDGs prosjekt og ideologi.

NESTLEDER? Valgkomiteen i MDG vil ha Lan Marie Berg inn i partiledelsen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Vil bli utfordret

En rekke MDG-profiler har i tiden etter Bastholms avgang signalisert interesse for posten som partileder.

Det kan ende med at valgkomiteens innstilling blir møtt av benkeforslag på landsmøtet.

Vararepresentant til Stortinget, Kristoffer Robin Haug, gikk i høst ut i NRK og sa at han har lyst til å bli ny MDG-leder.

Nå gjentar han budskapet.

– Jeg er fortsatt lederkandidat og det er partiets landsmøte i november som skal beslutte den nye partiledelsen. Som valgkomiteen skriver er Arild en dyktig leder, som jeg svært gjerne har med i ledelsen, også om partiet skulle velge meg som leder.

Vararepresentant til Stortinget, Kristoffer Robin Haug, vil fremdeles kjempe om ledervervet i MDG. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Også Natalia Golis har varslet at hun ønsker å bli ny partileder. I tillegg har både dagens nestleder Ingrid Liland og Sigrid Z. Heiberg, som er leder i Oslo MDG, tidligere i høst sagt at de vurderer å stille som lederkandidater.

Trakk kandidatur

At Hermstad innstilles som ny leder, er ikke overraskende.

Han var Bastholms stedfortreder da hun var ute i mammapermisjon i fjor. Han ledet dessuten MDG sammen med Bastholm, før partiet for to år siden gikk bort fra ordningen med to nasjonale talspersoner.

Lan Marie Berg har i en årrekke vært en av partiets største profiler. Før landsmøtet i 2020 var hun innstilt som nestleder, men trakk kandidaturet kort tid før landsmøtet.

Og i vår ønsket ikke Berg å stille til valg da vervet som nestleder igjen var ledig.

– Hva har endret seg nå?

– Det er mange ting. I 2020 hadde jeg akkurat fått barn, og i fjor var jeg dessverre sykemeldt akkurat rundt det valget. Bakgrunnen for at jeg nå ønsker å stille, er at det fungerer bedre i livet mitt, rett og slett, sier Berg til NRK.

– Har du en ambisjon om å bli partileder på sikt?

– Det kan godt hende at jeg kan bli det, men akkurat nå er jeg veldig motivert til å gå inn i rollen som nestleder.

Berg har lang fartstid i Oslo-politikken og ble byråd for miljø og samferdsel i 2015. I fjor vår stemte imidlertid bystyret i Oslo for mistillit mot henne, noe som førte til at hele byrådet gikk av.

– Tøff og synlig

Valgkomiteens leder Trude Thy beskriver Hermstad som en solid, trygg og erfaren leder, som er godt kjent i partiet og har et bredt kontaktnett.

– Han er også god til å se og inspirere lokallag og de som er nye i politikken, sier hun.

– Lan er en rå politiker. Hun er utrolig tøff og veldig synlig. Hun har gjennom sine seks år som byråd i Oslo og nå på stortinget klart å vise hva MDG kan få til når vi får en hånd på rattet, sier Thy.

– Hvorfor har ikke valgkomiteen sett behov for en større grad av fornyelse i MDG-ledelsen?

– Vi tenker at kontinuitet er veldig fint. Det er ingen av de som har sittet i ledelsen som har gjort noe galt. De har gjort en god jobb hittil, og vi tror de kan fortsette å gjøre en god jobb. Så er Lan ny inn i ledelsen, så vi har også en grad av fornyelse.

– Jeg kjenner meg veldig trygg på at dette er den ledelsen partiet ønsker, men det er jo opp til det ekstraordinære landsmøtet å avgjøre.

I vår var det kamp om flere posisjoner. Da ble Hermstad gjenvalgt som nestleder i kamp mot nettopp Haug, med 125 mot 78 stemmer.

Samtidig gikk Liland seirende ut av duellen mot Golis om den andre plassen som nestleder.