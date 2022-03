Intern kamp etter MDGs «valghavari» – vil ha ny kurs

– Vi har jobbet hardt med å utarbeide solid politikk på alt fra helse, skole, næringsliv og så videre, men tør ikke snakke om annet enn klimapolitikken vår i frykt for å tape lederposisjonen der, sier Haug til NRK.

MDG-profilen vil nå kjempe for å bli nestleder i partiet. Han utdyper:

– Problemet er at vi har vært så opptatt av at ingen andre partier skal utkonkurrere oss på klima- og natursaken at vi har rett og slett ikke har turt å vise fram bredden i politikken vår.

– Hvis vi skal vokse som parti, må vi gå i en ny retning. Vi må tørre å vise fram bredden vår. Det er min misjon og mitt kandidatur, sier Haug.

SKUFFELSE: Valget i fjor høst ble en nedtur for MDG og partileder Une Bastholm. Foto: Annika Byrde / NTB

Ledig topplass

Én nestlederposisjon er ledig i partiet etter at Kriss Rokkan Iversen (44) i vinter varslet at hun ikke tar gjenvalg.

Valgkomiteen har innstilt på gjenvalg for partileder Une Bastholm (36), nestleder Arild Hermstad (55) og partisekretær Torkil Vederhus (32).

Men det er nå minst tre kandidater til å bli ny nestleder i partiet:

Ingrid Liland (32) er innstilt av valgkomiteen.

er innstilt av valgkomiteen. Hun utfordres altså av Kristoffer Robin Haug (37).

I tillegg ønsker også Natalia Antonia Golis (41) å bli ny nestleder i MDG.

Lan Marie Berg (35), som er blant MDGs største profiler, har ikke ønsket å stille som kandidat til nestledervervet.

PROFIL: MDGs Oslo-politiker Lan Marie Berg ønsker ikke å bli nestleder i partiet. Foto: Annika Byrde / NTB

MDG hadde et uttalt mål om et nasjonalt gjennombrudd og 7 prosents oppslutning i valget i fjor høst.

Men valgkvelden ble en brutal nedtur: MDG fikk støtte fra 3,94 prosent av velgerne, havnet under sperregrensen og måtte nøye seg med tre representanter på Stortinget.

Det var en gedigen skuffelse etter at MDG inntok maktposisjoner i norske storbyer som Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø etter lokalvalget i 2019.

Heller ikke i tiden etter stortingsvalget i fjor høst har MDG fått noen opptur på målingene.

«Umodne og ensporede»

Nå står slaget om veien videre for partiet.

I en knallhard intern evalueringsrapport etter valget var konklusjonen at MDG-politikerne fremsto som krasse, kompromissløse, umodne og ensporede i valgkampen.

Rapporten slo fast at den politiske ledelsen ble utydelig, og at oljeultimatumet ble for dominerende. Partiledelsen stilte seg bak rapporten.

Haug tolker evalueringen som en støtte til sitt hovedsyn.

– Vi må ta sjansen på å snakke om andre ting enn klima og miljø, sier han, men legger til:

– Det er ikke sikkert det har vært feil fram til nå. Jeg er ikke sikker på at vi har kunnet vokse til det nivået vi er i dag, uten satsing på klima og miljø.

UTFORDRER: Kristoffer Robin Haug ønsker å bli nestleder i MDG. Foto: Vidar Ruud / NTB

Haug ser to hovedårsaker til at det har blitt slik. Den ene er at spørsmål til MDG fra mediene gjerne handler om klima og natur, siden dét er den saken partiet har størst troverdighet på.

– Selv om vi prøver å snakke om noe annet, er det vanskelig for folk å ta det inn, sier Haug.

– Det andre er at vi selv har vært redde for å «vanne ut» budskapet med å snakke om andre ting enn klima og natur.

– Må endre noe grunnleggende

Også Natalia Antonia Golis fra Vestland MDG vil ha en ny kurs for partiet. Også hun ønsker å bli nestleder i partiet.

UTFORDRER: Natalia Antonia Golis vil bli nestleder i MDG. Foto: NRK Hordaland / NRK Hordaland

– Vi må endre måten vi snakker til folk på. Ofte velger vi å snakke til folk på en slik måte at vi støter andre fra oss, skriver hun i en melding til NRK.

Golis er inne i sin andre periode på fylkestinget og er landsstyremedlem.

– Vi er ved et veiskille i partiet, der vi er nødt til å endre noe grunnleggende om vi skal bli noe mer enn et parti som vaker rundt sperregrensen, sier hun, og fortsetter:

– Å bli et etablert maktparti som tvinger Norge over i en grønn retning, er jeg overbevist om at vi kan lykkes med, men det vil kreve tydelig lederskap. Det vil jeg bidra med.

– Bra for partiet

Valgkomiteen beskriver sin foretrukne kandidat Ingrid Liland som en god lagbygger med bred erfaring fra partiet gjennom arbeid i programkomiteer og sentralstyret.

Selv sier Liland hun vil jobbe for å bryte ned kunstige motsetninger skapt av andre i miljøpolitikken, «mellom by og land, mellom veganere og kjøttspisere, mellom teknologioptimister og naturelskere».

– Som nestleder vil jeg bygge det grønne laget: Vi må vise helheten og mangfoldet i den grønne ideologien, sier hun til NRK.

EVALUERING: MDGs nestleder Arild Hermstad tar gjenvalg. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det var MDG-nestleder Arild Hermstad som ledet evalueringen av fjorårets valgkamp.

– Det er bra for partiet at det er flere som nå melder seg på i kampen om ledervervene fram mot landsmøtet. Jeg hilser også velkommen en debatt om de viktige punktene som de tar opp, sier han til NRK.

Hermstad sier evalueringen viste tydelig at partiet har et forbedringspotensial.

– Om jeg får tillit fra landsmøtet til å fortsette i ledelsen, vil jeg se det som en hovedoppgave å ta disse lærdommene på alvor i veien videre, sier han.

Ledelsen velges av MDGs landsmøte 6.–8. mai.