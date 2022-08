Une Bastholm går av som leder for MDG

Fratredelsen trer i kraft på mandag.

– Dette er ikke en enkel beslutning for meg. Det å være partileder er et verv som krever ekstraordinær innsats. Det krever mye tid og energi, sier Bastholm på en pressekonferanse.

– Jeg har to små nydelige jenter i barnehagealder, som jeg gjerne vil ha mer tid til, sier partilederen, og blir tydelig rørt.

Nestleder Arild Hermstad vil fra mandag tre inn som fungerende leder.

– Une er et stort politisk forbilde, både for meg og alle de andre i MDG, sier Hermstad på pressekonferansen.

Han fokuserer også på veien fremover.

– Partiet vårt er større enn noen sinne før. Den viktigste jobben for oss fremover, er å komme igang med lokal mobilisering i kommunevalget i 2023. Det gleder vi oss til.

Det rigges til pressekonferanse med MDG i Arendal. Foto: Mats Rønning / NRK

Bastholm har vært leder for MDG siden 2020. Hun fortsetter som stortingsrepresentant for Akershus.

Filter Nyheter var først ute med nyheten om hennes avgang.

Ledervalg

Ifølge MDGs vedtekter velger Landsstyret en ny leder blant nestlederne ved fravfall av leder. Denne fungerer som leder ut valgperioden, til en ny leder skal velges.

Arild Hermstad bekrefter på spørsmål fra NRK at han er disponibel som lederkandidat for partiet.

– I den konstituerte perioden er vi supermotiverte alle sammen. Jeg vil informere ledelsen om at jeg er kandidat til å være med i ledelsen fremover også.

Forklarer avgangen

Før pressekonferansen skrev Bastholm på egen facebookside at dette blir hennes siste uke som partileder.

I posten forklarer partilederen hvorfor hun velger å trekke seg som leder.

– Jeg har to små jenter i barnehagealder som jeg gjerne vil se mer. Og jeg har et viktig verv som folkevalgt på Stortinget, skriver Bastholm, og legger til at å lede partiet i tillegg til dette, blir for mye.

Une Bastholm under partiets landsmøte tidligere i år. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Mangelen på overskudd og energi til lederjobben kommer innenfra. Det er det ikke så mange andre som kan hjelpe meg med. Det må jeg selv ta konsekvensene av, selv om det er veldig vemodig, skriver hun.

Bastholm mener avgangen er det rette for partiet, for egen helse og for egen familie.

Høyre-leder Erna Solberg sier at det er fullt forståelig at det i perioder av livet kan være krevende å være både partileder, stortingsrepresentant og mamma samtidig.

– Jeg synes det er leit at Une gir seg. Hun har vært en dyktig leder og frontfigur for MDG, og en sympatisk motdebattant og konkurrent.

Gjenvalgt uten motkandidat

Bastholm ble gjenvalgt som partileder, helt uten motkandidater, for kun tre måneder siden.

Arild Hermstad og Ingrid Liland er nestledere i partiet.

Partilederen skulle i utgangspunktet sitte frem til våren 2024.

– Jeg gleder meg. Men jeg er også forberedt på de tøffe takene og de lange dagene, sa Bastholm i sin tale til partifellene 8. mai i år.

Selvkritikk etter stortingsvalget

Partiets egen evalueringsrapport etter valget ble november i fjor sendt ut til medlemmene.

Tross framgang fra 2017 havnet MDG under sperregrensen, med en oppslutning på 3,94 prosent. Det gav dem kun tre mandater på Stortinget.

Rapporten slår fast at den politiske ledelsen ble utydelig og at oljeultimatumet ble for dominerende.

På en lang rekke punkter ble det tatt selvkritikk.

– Våre funn viser at vi ble for krasse. Vi klarte ikke å få fram egne løsninger og ble litt for gode til å karakterisere de andre partiene, uttalte nestleder Arild Hermstad i Miljøpartiet De Grønne til NRK da.

Hovedpunktene ble også støttet av den øverste ledelsen i partiet.