MDG-krav til Vedum og Støre: Oljeletingen må stoppe

– Det er ganske sjokkerende at både Ap, Sp og flere andre partier er mer opptatt av å lytte til oljelobbyen, enn faktisk å ta fremtiden til barna våre på alvor.

Det sier Arild Hermstad til NRK. Han er MDGs partileder i Une Bastholms fravær.

Miljøpartiet De Grønnes sentralstyre har nettopp vedtatt en rekke krav for at partiet skal gå i forhandlinger om regjeringssamarbeid eller støtte til en regjering etter valget.

NRK kan nå fortelle om innholdet i kravene. Øverst på listen står dette:

«Vi krever full stans i leting, all ny utbygging og i utvidelser av eksisterende felt på sokkelen, inkludert tildeling av leteblokker i forhåndsdefinerte områder».

KRAV: Arild Hermstad vikarierer som MDG-leder mens Une Bastholm har fødselspermisjon. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Ufravikelig

MDGs landsstyre skal diskutere og vedta kravene i innstillingen fra sentralstyret på sitt møte 28.-29. mai.

– Et seriøst miljøparti i 2021 kan ikke sitte i en regjering som fortsetter oljeleting, sier Hermstad.

– Er dette ultimative krav fra MDG?

– Når det kommer til oljeleting, er det ihvertfall et ufravikelig krav fra vår side, sier MDG-toppen.

Denne uken fremholdt Det internasjonale energibyrået (IEA) i en rapport at det ikke er rom for noen nye olje- eller gassfelt hvis 1,5-gradersmålet skal nås.

– Hvis vi får makt fra velgerne, kommer vi til å forsøke å kaste enhver regjering som fortsetter å lete etter olje, på tross av de klare advarslene fra forskerne, sier Hermstad.

MDG vil også ha en oljekommisjon, som skal starte utfasingen av oljenæringen.

Redusert forbruk

Innstillingen fra MDGs sentralstyre omfatter dessuten disse kravene:

Klima: Mål om å kutte 95 prosent av norske klimagassutslipp innen 2035 og styre etter årlige klimabudsjetter.

Mål om å kutte 95 prosent av norske klimagassutslipp innen 2035 og styre etter årlige klimabudsjetter. Natur: En ambisiøs naturlov som sikrer at tap av natur stanses.

En ambisiøs naturlov som sikrer at tap av natur stanses. Trygge, grønne jobber: Satse på tusenvis av nye, grønne jobber.

Satse på tusenvis av nye, grønne jobber. Samferdsel: Si nei til nye motorveiprosjekter og ja til kollektiv, jernbane, rassikring og trygge sykkelveier.

Si nei til nye motorveiprosjekter og ja til kollektiv, jernbane, rassikring og trygge sykkelveier. Redusert materielt forbruk: Økte avgifter på fly og fossilbil, innføre klimabelønningsordning, redusere kollektivprisene med minst 20 prosent, fjerne moms på reparasjoner, frukt og grønt.

STANS: MDG vil si nei til nye motorveiprosjekter og ja til kollektiv, jernbane, rassikring og trygge sykkelveier. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Uklar situasjon

MDG deltar i dag i styringen av Oslo, Trondheim og Bergen. Men det er usikkert om partiet får noen reell innflytelse etter stortingsvalget i høst.

Først og fremst avhenger det av om MDG kommer over sperregrensen på 4 prosent og får en større stortingsgruppe.

MDG har de siste par årene ligget over sperregrensen på et snitt av nasjonale målinger. men falt i mars under. Hittil i mai har partiet en oppslutining på 3,8 prosent i snitt, ifølge nettstedet Poll of polls.

På NRKs siste partimåling fikk MDG støtte fra 4 prosent av de spurte.

Partibarometer mai 2021 Periode 27/4 –3/5. 958 intervjuer. Feilmarginer fra 1,2–3,5 pp. Parti Endring +0,6 R 4,4 % +0,6 +1,9 SV 8,8 % +1,9 −0,2 AP 23,1 % −0,2 +0,9 SP 17,5 % +0,9 −0,9 MDG 4,0 % −0,9 +1,0 KRF 4,2 % +1,0 −0,9 V 3,1 % −0,9 −4,1 H 21,1 % −4,1 +1,1 FRP 11,3 % +1,1 +0,6 Andre 2,4 % +0,6 Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten

MDG insisterer på å kalle seg blokkuavhengig. Men MDG-leder Une Bastholm varslet i NRK før jul at hun vil gi Ap-leder Jonas Gahr Støre og SV en mulighet hvis det blir rødgrønt flertall.

– Åtte år med Erna og borgerlig styre har ikke gitt gode resultater for klima. Høyresiden har heller ingen planer om å slutte med oljeleting, sier Hermstad.

– Vi tror det er større muligheter gjennom å snakke med Ap og SV for å få på plass en regjering som tar de nødvendige grepene.

Men det er et helt åpent spørsmål hvilke partier som eventuelt vil forhandle med MDG. Både Støre og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum har utelukket å sitte i regjering med MDG.

AVVISER: Verken Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum (t.v.) eller Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre vil sitte i regjering med MDG. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

MDGs mulighet for innflytelse hviler derfor på at en eventuell rødgrønn regjering ikke har flertall i Stortinget.

– Uansvarlig politikk

Vedum kaller kravet fra MDG om stopp i oljeletingen en oppskrift på masseledighet og større forskjeller.

– Det kravet vil gjøre at alle de som jobber i verftsindustrien, alle de arbeidsplassene langs hele kysten, blir stengt allerede neste vinter. For da er det ingen ny aktivitet. Da er det full stopp, sier han til NRK.

Han kaller MDGs strategi uansvarlig.

– Hvis du bare skrur igjen alt, som MDG her foreslår, vil du også stoppe all utvikling av ny industri. Den industrien vi skal ha i morgen, bygger på den industrien vi har i dag.

Vedum stempler MDGs politikk som distriktsfiendtlig og sier partiet ønsker en helt annen vei for Norge enn det Senterpartiet gjør.

– Regjeringssamarbeid eller formalisert samarbeid er helt uaktuelt, for vi ønsker en annen retning, sier Vedum.

– Utvikle, ikke avvikle

Også Arbeiderpartiet vender tommelen ned for MDGs krav om full stopp i oljeletingen.

– Ap tar klimatrusselen på stort alvor, og vi mener det trengs et regjeringsskifte for å få en klimapolitikk som på alvor kutter utslipp og skaper jobber, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng i en epost til NRK.

– Men Ap vil utvikle, ikke avvikle olje- og gassnæringen. De som jobber der, trengs for å klare overgangen til et grønnere samfunn, sier hun.

Mellom Senterpartiet og MDG har retorikken lenge vært hard, ikke minst i spørsmål om klima og miljø.

– Vi avviser ikke et samarbeid med Senterpartiet, men vi foretrekker å snakke med Ap og SV først, for det er der vi tror vi kan få mer gehør for våre krav, sier Hermstad.