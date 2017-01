– Hvis menneskers frykt for ulv skal være aktuelt som grunnlag for felling, må det etter loven foreligge allmenne helse- og sikkerhetshensyn, sier miljøminister Vidar Helgesen.

I dag møtte han i Stortinget for å forklare sitt nei til felling av ulv i Hedmark.

– Tydelige råd fra lovavdelingen

Statsråden har fått mye kritikk for å ha snudd om felling av ulv i Hedmark etter råd fra lovavdelingen. Han sier at han gikk til Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling for å få en grundig juridisk vurdering av saken.

– Lovavdelingens konklusjon er tydelig, sier han i sin redegjørelse.

Lovavdelingens uttalelse i ulvesaken Ekspandér faktaboks Det materialet som er stilt til Lovavdelingens disposisjon, gir ikke grunnlag for å konstatere at vilkårene for felling av ulv er oppfylt i de aktuelle tilfellene.

Det er klarest når det gjelder vilkårene etter Bernkonvensjonen artikkel 9.

Det er ikke så klart når det gjelder naturmangfoldsloven § 18.

En eventuell internrettslig adgang til å tillate felling fritar imidlertid uansett ikke Norge fra de folkerettslige forpliktelsene etter Bernkonvensjonen.

Utvidet kvote

Helgesen understreket i redegjørelsen at selv om han i desember sa nei til lisensfellingen i fire ulverevir, felles det ulv i Norge.

– Det ble i 2016 åpnet for lisensfelling av inntil 15 ulver (Rovviltnemndene ba om 47 red.anm.) Denne kvoten gjelder ulv i områder der beitedyr har prioritet, der ulv kan gjøre skade på husdyr og tamrein, sa han til Stortinget i dag.

I dag ble det også kjent at Miljødirektoratet tillater lisensfelling av ytterligere tre ulver utenfor ulvesonen i deler av Akershus og Hedmark.

Vil skape trygghet

Under miljøministerens redegjørelse holdt ulvemotstanderne fra Hedmark en stille protest fra balkongen i selve Stortingssalen (se bildet). Helgesens helomvending i ulvesaken har ført til sterke reaksjoner i Hedmark spesielt, og også til steile fronter innad i Høyre.

STILLE PROTEST: Ulvemotstanderne var synlig til stede under miljøministerens redegjørelse i dag. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Helgesen sa at han akter å dempe konfliktnivået i saken. Hans første steg var å innføre radiomerking av ulv i ulvesonen, i dag har han holdt redegjørelse for Stortinget og han har også varslet at det kommer en sak til Stortinget.

– I denne krevende situasjonen er det viktig å finne gode veier videre, på grunnlag av Stortingets vedtak om bestandsmål, norsk lov og de internasjonale avtalene som Norge har sluttet seg til, sa Helgesen.

Sa nei til å felle ulv

I fjor vår ble regjeringen enige med Ap og KrF om det såkalte ulveforliket. På bakgrunn av dette åpnet rovviltnemndene for å felle inntil 32 ulver i fire ulverevir i Hedmark. Disse vedtakene ble klaget inn til Klima- og miljødepartementet.

Klima- og miljødepartementet sa 20. desember i fjor nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i de fire ulverevirene – etter råd fra lovavdelingen.