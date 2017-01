– Vi må få synliggjort at dette går på tilliten og troverdigheten til Høyre. Det handler om grunnverdiene vi bygger partiet på: Respekten for enkeltmennesket, at det skal gå an å leve av eiendommen sin også i en utkant, og at en minoritet har rettigheter som majoriteten ikke kan overkjøre, sier Elin Agdestein, stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag.

Dette er ulvestriden Ekspandér faktaboks Klima- og miljødepartementet sa 20. desember i fjor nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i de fire ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i år vedtok å åpne for felling.

Det betyr at lisensfellingskvoten for ulv i 2017 reduseres fra inntil 47 til 15 ulver.

Vedtaket kom etter at Justisdepartementets lovavdeling konkluderte med at det verken er hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire konkrete ulverevir.

Lovavdelingen mener det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.

Heller ikke vilkåret om andre tilfredsstillende løsninger enn felling for å avverge alvorlig skade er oppfylt, ifølge lovavdelingen.

Regjeringens vedtak har møtt sterk kritikk, spesielt fra Hedmark. Kritikerne mener lovavdelingens vurdering er for snever og ikke forholder seg til barns trygghet, eiendomsrett, jaktrettigheter og lokale næringsinteresser. De mener også vedtaket vil føre til at ulvebestanden vokser utover det målet Stortinget har satt.

Frykter andre saker drukner

Søndag og mandag er Høyres sentralstyre, stortingsgruppe og regjeringsappart samlet til Felleskonferanse på Sundvolden Hotel i Buskerud.

I sin tale snakket statsminister Erna Solberg om hvor viktig det er at programmet partiet skal gå til valg på fokuserer på barns oppvekstvilkår. Men da hun møtte pressen etterpå fikk hun stort sett spørsmål om den betente ulvestriden i partiet.

– Risikoen er at denne saken kan overskygge veldig mange av de andre gode, positive sakene vi går til valg på, sier Agdestein.

Taus om tillit til Helgesen

Fredag ble det klart at miljøminister Vidar Helgesen (H) ber om radiomerking av ulv og en oppdatert vurdering av ulvens atferd. Men når det gjaldt stridens kjerne – lisensfelling – kom det ingenting nytt.

For ulvemotstanderne i Høyre endrer ikke radiomerking noe som helst.

– Absolutt ikke. Det hører ikke med til det Stortinget har bedt om engang, nå må vi begynne å fokusere på det Stortinget har vedtatt, sier Gunnar Gundersen, stortingsrepresentant fra Hedmark.

– Slik du ser det, hva konkret må til for å løse dette?

– Jeg mener felling må i gang i vår. Det handler om hvem som bestemmer i dette landet. En sånn lovlighetsutredning som er så svakt fundert som den vi har her, kan ikke overstyre Stortingets vedtak.

– Har du tillit til Vidar Helgesen?

– Det vil jeg ikke svare på. Jeg har tillit til at partiledelsen skjønner at de må rydde opp i dette, og det tror jeg de kommer til å gjøre.

– Hvorfor vil du ikke svare på om du har tillit til Helgesen?

– Det er ikke det dette dreier seg om for meg. Jeg vil ha en politikk som gjør at Høyre beholder en stor troverdighet ute i Distrikts-Norge. Det er viktigere for meg, svarer Gundersen.

Solberg: Vil gjennomføre Stortingets vilje

Solberg sier til NRK at hun håper dagens interne ulvedebatt i Høyre gir et godt grunnlag for arbeidet fremover.

– Men det er til slutt regjeringen og eventuelt Stortinget som må sørge for sammenheng mellom lovvedtaket og bestandsmålet, som gjør at vi kan gjennomføre Stortingets vilje. Regjeringens ambisjon er å gjennomføre Stortingets vilje. Det er det alltid.