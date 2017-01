Ulvemotstandere markerte motstand i Stortinget

– Folk opplever at dette går på livskvalitet, trivsel og bolysta løs i distriktene som er rammet. Slik er det også i Trysil, som er innenfor ulvesona, sier Trysil-ordfører Erik Sletten (Sp) til NRK.

Både han og kollega Erik Hanstad (H) fra Elverum hadde tatt turen til Stortinget for å følge miljøminister Vidar Helgesens redegjørelse om hvorfor regjeringen sa nei til å felle 32 ulv i Hedmark. De var ikke fornøyd med det de fikk høre.

– Vi hadde et håp om at han skulle etterleve Stortingets vilje og drive en aktiv forvaltning ned til bestandsmålet som Stortinget har satt. Det hadde vi ønsket signaler om, sier Hanstad.

Markerte motstand

Da miljøministeren inntok talerstolen, var det et tydelig budskap som møtte ham fra en gruppe ulvemotstandere tok oppstilling på tilhørerbenken.

«Skyt ulvene nå!» sto det på T-skjortene til demonstrantene.

Ordførerne sier ulvesaken skaper stort engasjement i Hedmark.

– Det er alvorlig for folk som bor der, og det tror jeg ikke har sunket inn hos ministeren. Det tror jeg ikke han forstår, sier Sletten.

Elverum-ordfører Erik Hanstad (H, t.v.) og Trysil-ordfører Erik Sletten (Sp) i vandrehallen. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Forsvarte avgjørelsen

Helgesen fortalte tirsdag Stortinget om rådene han fikk fra Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling, som førte til at han satte foten ned for felling av 32 ulv i Hedmark.

– Lovavdelingens konklusjon er tydelig, sa Helgesen.

Arbeiderpartiet og KrF, som inngikk et ulveforlik med regjeringen i sommer, har reagert på at de ikke ble orientert om de juridiske utfordringene. Senterpartiet har anklaget Helgesen for å sette loven foran Stortingets vilje i saken.