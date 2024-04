Vestre om Ap-krisen: – Altfor lavt nivå

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Arbeiderpartiet har halvert oppslutningen på ti år under ledelse av Jonas Gahr Støre. Nestleder Jan Christian Vestre har utviklet en strategi for å vinne tilbake velgerne.

Mandag samler partileder og statsminister Jonas Gahr Støre landsstyret i Folkets hus i Oslo for å meisle ut en strategi for valgseier i 2025.

Mannen som har ledet arbeidet med strategien, er nestleder Jan Christian Vestre. Han har reist landet rundt for å finne svar på ett spørsmål: Hvordan kan «ørnen blant partiene» gjenfinne høyden?

Bakteppet er dystert for Arbeiderpartiet. Siden Støre overtok i 2014 har det, med unntak av lokalvalget i 2015, gått nedover med oppslutningen i hvert eneste valg.

På målingene har Ap falt fra en topp på over 40 prosent vinteren 2015, til en oppslutning på under 20 prosent i dag.

Det var ikke dette Støre så for seg da han overtok roret for ti år siden:

– Jeg står her og gleder meg til det som ligger foran meg. Jeg er klar, sa han den gang.

Fem grep på tegnebrettet

Kilder NRK har snakket med, viser til at det internt i partiet nå er en forståelse av at Aps tilbakegang ikke bare skyldes krigen i Ukraina og påfølgende dyr strøm og høye renter.

Andre årsaker er at partiet har blitt for smalt, og at Høyre har «spist» seg innpå områder hvor Ap tidligere rådet grunnen mer alene. Økonomisk trygghet er bare ett eksempel som trekkes fram.

På sitt kontor i Næringsdepartementet tar Vestre fram rødtusjen og blanke ark for å vise hvordan han mener Ap skal løfte seg fram mot valget neste høst.

– Vi må bli et tydeligere, mer gjenkjennelig sosialdemokratisk parti. Vi må bredde oss ut, vi må åpne opp for flere, sier Vestre til NRK.

– Vi må igjen være det partiet som er like relevant for folk, om de bor i byen eller på bygda, om de jobber i privat eller offentlig sektor, er unge eller gamle.

Strategiarbeidet har endt opp i blant annet disse fem punktene som skal drøftes og ende opp i et vedtak på landsstyremøtet i dag og i morgen:

Arbeid til alle , utjevne sosiale forskjeller og bekjempe fattigdom.

Kontroll over kraften , offentlig kontroll og eierskap over hva som bygges ut, mer politisk styring over disse ressursene.

, Trygghet : Bekjempe gjengkriminalitet og gjengvold, trygge landets grenser, ruste opp Forsvaret.

Fellesskolen skal ha kvalitet, læreren skal igjen bli sjef i klasserommet . Mer disiplin og fokus på læring.

Velferd av høy kvalitet uansett hvor du bor i landet. Så god kvalitet i vårt felles velferdstilbud at folk ikke skal trenge å kjøpe private alternativer for å få det beste tilbudet.

Vestre vil at Ap skal være et «samfunnskritisk, optimistisk, reformivrig og moderne parti».

I to runder har hans nestlederkollega Tonje Brenna vært ute. Hun har advart mot stakkarsliggjøring av de som står utenfor arbeidslivet. Og nylig sa hun at innvandrere må jobbe mer, og at fattigdommen i Norge har skiftet farge.

– Tydeligere grep mot kriminalitet, mer disiplin i skolen og ingen løfter om profittfri velferd – beveger partiet seg nå mot høyre?

– Vi har ikke planer om en høyre- eller venstredreining. Vi er godt plantet i skjæringspunktet, sentrum-venstre, av norsk politikk, sier Vestre, og fortsetter:

– Velgerne er opptatt av at vi løser oppgavene på en effektiv måte. Folk er mindre ideologiske enn før og vil at ting skal funke.

– Vi må finne pragmatiske løsninger på folks problemer. Vi har nok vært for ivrige etter å forsvare systemene istedenfor å løse utfordringene som folk har i hverdagen.

Freder Støre

Hundretusener av velgere har sviktet Arbeiderpartiet etter at Støre overtok som partileder for nøyaktig ti år siden.

AUF-leder Astrid Hoem har etter valgnederlaget i fjor høst snakket om en tillitskrise for Ap. Partinestoren Martin Kolberg har sagt rett ut at han mener partiet er i krise.

Og Ap-profil Torstein Tvedt Solberg sa det slik i forrige uke: Perioden 2017-2021 var «ekstremt krevende», med «masse mistenkeliggjøring og interne stridigheter».

Men selv om enkelte stemmer internt har tatt til orde for å skifte ut Støre, avviser Vestre kontant at det er noen diskusjon om partilederen.

– Er han den rette til å lede partiet i et nytt valg?

– Ja, det er han absolutt. Han er en fremragende statsminister som styrer Norge gjennom veldig krevende tider, sier Vestre.

– Men vi har en jobb å gjøre, fordi Arbeiderpartiet har dessverre svekket seg på meningsmålingene over tid. Vi ligger nå på et altfor lavt nivå.

– Hvis målsettingen om å bli det største partiet etter valget i 2025 ikke innfris, bør de fire i partiledelsen da stille sine plasser til disposisjon?

– Jeg er «supertaggad», som det heter på svensk, på at vi skal vinne dette valget.

– Men spørsmålet var hva som skjer hvis det ikke skjer?

– Det spekulerer jeg ikke i, for vi har bare én plan: Å vinne valget.

Vestre viser også til at Ap flere ganger tidligere, som i 2005 og 2009, har lyktes med å mobilisere mange velgere fra et lavt utgangspunkt. Begge disse årene ble det rødgrønn valgseier.

– Mye konflikter

Bakgrunnstall viser at Ap har tapt sakseierskap også til områder hvor partiet tidligere sto sterkt, som økonomisk trygghet, helse og arbeid, som Aftenposten beskrev i fjor høst.

– Arbeiderpartiet gjorde et godt lokalvalg i 2015, men har egentlig tapt eller gått tilbake ved alle valg siden da, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

Han peker på flere årsaker til Aps fall. Også i mange andre land har sosialdemokratiske partier falt tilbake. I tillegg har Støre-regjeringen vært upopulær og slitt med å kommunisere med velgerne hva som er regjeringens prosjekt, forklarer Bergh.

– Det har nok vært et problem de siste par årene.

– Hvordan har de interne konfliktene i Arbeiderpartiet preget Støres tid som partileder?

– Det har vært mye konflikter i Ap, og mange forbinder jo nå Ap med en del vanskelige saker, både interne konflikter og også disse habilitetsskandalene.

Bergh konstaterer i tillegg at Støre har hatt litt uflaks når det gjelder pandemi, prisvekst og økte strømpriser, saker statsministeren og regjeringen ikke selv kan lastes for.