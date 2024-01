– Det er fortsatt urolig farvann, men båten ligger bedre i vannet.

På Langkaia et steinkast fra Operaen i Oslo velger Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum et maritimt bilde når han skal forklare den politiske situasjonen.

Halvannen uke inn i 2024 møter finansministeren NRK for å snakke om stadig sterk motvind på målingene, men fremfor alt hvordan han skal snu utviklingen.

Og om det han angrer på etter regjeringsskiftet. Mer om det senere.

– Også 2024 blir røft for mange, men vi har tatt tøffe grep som gjør at det i løpet av året vil komme lysere nyheter. Vi er på rett vei, sier Vedum.

– Men å håpe på at økonomien skal bli bedre, er det virkelig strategien?

– Det er ikke noe vi håper. Det er noe vi har jobbet for! Ikke minst ved å holde aktiviteten oppe og holde folk i jobb. Det er nå vi begynner å se at summen av grepene gir resultater, hevder han.

OFFENSIV: Finansministeren tror på flere positive enn negative økonomiske nyheter i år. Foto: Jorunn Hatling / NRK

Skal bli tøffere

Onsdag samlet Vedum stortingsgruppa til seminar og sosialt treff på utestedet Kullt i Oslo. Dagen etter reiste regjeringspartner Arbeiderpartiet til Fredrikstad for å ha en tilsvarende internsamling. Og i forrige uke var regjeringen samlet til strategimøte på Losby gods i Lørenskog.

Alle steder balet partitoppene med samme problemstilling:

Hvordan skal regjeringen komme på offensiven? Og hva er svaret til velgere som nå sliter med høy rente og dårligere råd?

LOSBY GODS: Her var regjeringspartiene samlet til internseminar i forrige uke. Foto: Mats Rønning / NRK

NRK har snakket med flere kilder i de to partiene i forbindelse med de interne samlingene. På spørsmål om hva som må til for å øke oppslutningen, svarer de påfallende likt:

Regjeringspartiene skal bli tøffere, tydeligere og freidigere overfor politiske motstandere. Flere mener de har vært for forsiktige i den offentlige debatten og at hovedrival Høyre har sluppet for billig unna.

Statsrådene skal bli flinkere til å vise fram hvordan de jobber for å gjøre livet bedre for folk flest.

Vendepunkt ... eller?

Men snart to år etter Russlands invasjon av Ukraina har 14 renteøkninger og historisk høy prisvekst gitt folk langt mindre å rutte med.

Altså det motsatte av den trygge hverdagsøkonomi Vedum vil ha.

Men da statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) møtte partifeller i den gamle Ap-bastionen Fredrikstad i går, gjentok han budskapet om at vendepunktet nærmer seg, både når det gjelder prisvekst og renter.

– Vi nærmer oss det punktet hvor vi kan nå det vi har arbeidet for: at folk igjen skal få pluss på kjøpekraften sin, sier han til NRK.

SEMINAR: Ap-leder Jonas Gahr Støre på partiets samling i Fredrikstad i går. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Andre – som oljefondssjef Nicolai Tangen – er ikke like sikre. I et intervju med NRK på NHOs årskonferanse pekte han på at også 2024 blir et krevende år internasjonalt, med lav vekst i Europa og fortsatt høy prisvekst.

Oljefond-sjef Nicolai Tangen er ikke sikker på at rentenivået vil falle betydelig internasjonalt i 2024. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

Dette vil også påvirke norsk økonomi – som Tangen dog ikke uttaler seg om.

– Vedum, er det ikke risikabelt å love at folk vil få bedre økonomi i 2024?

– Vi lover å ta de grepene vi kan, for å gå i den retningen.

– Men boligrenter på rundt 6 prosent vil jo gi mange titusener i økte utgifter i år sammenlignet med i fjor?

– Det er ingen tvil om at rentekostnadene merkes spesielt godt nå for mange barnefamilier. For det er nå renta er på sitt høyeste nivå, og lønnsoppgjøret kommer først til våren, sier Vedum.

LYSERE: Trygve Slagsvold Vedum mener lysere tider er i vente. Foto: Jorunn Hatling / NRK

– Men det er en enorm forskjell fra å høre at «nå blir det enda en renteøkning» og «nå går prisene enda mer opp». Det skaper en usikkerhet i tillegg, fortsetter han.

Sp-lederen tilføyer at det er grep regjeringen styrer «100 prosent politisk», som å sikre barnefamilier tusenlapper ekstra i billigere barnehage og SFO.

– Det viktigste nå er å sikre hverdagsøkonomien til folk, sørge for nasjonal kontroll i en spesielt urolig tid og utvikle hele Norge, sier han.

Flyktningstrøm

Men også i 2024 faller bomber over Ukraina. Og krigen gjør at det smeller langt inn i det norske statsbudsjettet. I år bruker Norge mer enn 40 milliarder budsjettkroner på Ukraina-krigen.

– Det er mer enn alle valgløftene våre, sier Vedum.

Til nå har 70 000 ukrainere kommet til Norge. Og ved utgangen av året kan antallet ha passert 100 000, ifølge UDI-direktør Frode Forfang. Han understreker at anslaget er svært usikkert, men legger til at det er «all grunn til å tro» at mange ønsker å bli i Norge.

– Det har noen kostnader nå, åpenbart, sier Vedum, som også ser på flyktningstrømmen som en mulighet.

– Samtidig har dette gitt befolkningsvekst i distriktene. Og det ligger et potensial i å få 100 000 mennesker i en sånn arbeidspool, til å følge opp kompetansemangel og fylle arbeidsplasser, sier han.

Strøm-anger

Likevel: Strømpriskrisen som fulgte i kjølvannet av Ukraina-krigen, har kostet og koster Senterpartiet velgere, tror folk i Vedums parti.

Og her kommer den, erkjennelsen fra Vedum om høsten 2021, da prisen på strøm skjøt i været og oppslutningen om en fersk norsk regjering falt i tilsvarende tempo.

– Hva består selvkritikken i?

– At vi ikke bare dro til med én gang. Vi skulle bare dratt det opp til 90 prosent med én gang. Men vurderingen fra de fremste kraftekspertene, var at det ville vare i 2–3 måneder, sier Vedum.

SELVKRITIKK: – Det vi gjorde, skulle vi ha gjort med en gang, sier Vedum. Foto: Jorunn Hatling / NRK

Og ordningen burde vært timebasert fra første stund, sier han nå.

– Det vi gjorde, skulle vi ha gjort med én gang. For å skape mer ro. For jeg tror det har skapt veldig mye uro hos folk.

Kollapsen

Valget i høst var helsvart for Arbeiderpartiet og Senterpartiet. De to regjeringspartiene tapte i alt 81 ordførere og styrer nå kun én av landets 20 største kommuner.

Og utviklingen på de nasjonale meningsmålingene har ikke gått i særlig positiv retning. Hittil i januar har Ap et snitt på 19,3 prosent og Sp 7 prosent på målingene, ifølge nettstedet Pollofpolls.

Sp-ere NRK har snakket med, erkjenner at mange som sa de ville stemme Sp da partiet lå på 20 prosent for to år siden, i realiteten trolig bare var til låns.

– Hva har du å si til dem i Ap og Sp som nå forbereder seg på valgnederlag i 2025?

– Det er jeg helt uenig i. Vi var nede på 5,2 prosent på snittet, nå er vi på 7. Hadde det vært valg i februar, ville vi ikke visst hvem som ville vunnet, sier Vedum.

– Det er for tidlig å gi opp, da..?

– Vi kommer til å vinne! Vi skal vinne valget i 2025! Jeg har vært partileder mange ganger i mange valg. Og gang etter gang har vi blitt undervurdert.