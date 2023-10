Slik skal hun gjenreise Ap: Advarer mot stakkarsliggjøring

– Jeg har jo ikke stemt Arbeiderpartiet selv. Jeg tror kanskje fordi jeg ikke har klart å se de tydelige fanesakene på en måte, sier Miriam Sivertsen.

Hun er i mammaperm og har tatt med seg datteren Othilie til Frognerparken i Oslo.

MAMMAPERM: Miriam Sivertsen bor på Årvoll i Oslo. Foto: Inger Kristine Lee / NRK

Møtet med Tonje Brenna er spontant, men Ap-nestlederen har invitert NRK med for å møte noen av dem hun selv vil la seg inspirere av fram mot valget om to år.

– Arbeiderpartiet er et parti som veksler på å være regjering. Så jeg føler at jeg må stemme frem noen andre som må pirke litt, på en måte, i Ap. For Ap føler jeg er der, uansett, sier Sivertsen – som akkurat nå er mest opptatt av barnehageopptak.

På Aps sentralstyremøte i dag får kunnskapsminister Brenna formelt rollen som leder av partiets programkomité fram mot 2025.

Dermed skal 35-åringen fra Jessheim meisle ut politikken som skal gjenreise partiet og gi Ap valgseieren om to år.

Ytelser og arbeid

Tonje Brenna ble valgt til ny nestleder i Ap på landsmøtet i vår. Når hun nå tar fatt på arbeidet med nytt partiprogram, har hun en klar melding:

– Deler av venstresiden har gått seg veldig fast i en debatt som handler om nivået på ytelser, og for lite om hvordan vi får folk av ytelser og inn i arbeid, sier Brenna.

– Noen må være på ytelser fordi de ikke kan jobbe, men ganske mange kan jobbe enten litt eller – med noe hjelp – ganske mye mer.

Kunnskapsministeren vil fremsnakke de som går på jobb hver dag og betaler skatt, og advarer mot en stakkarsliggjøring av de som står utenfor.

Og Brenna mener venstresiden er for lite opptatt av å finne ut hvordan «de store systemene» kan brukes til å sørge for at de som kan jobbe litt, kan gjøre det.

– Det betyr jo i ytterste konsekvens at vi gir opp folk, og det er en form for stakkarsliggjøring, sier Brenna.

– Da forteller vi mennesker som kanskje kunne jobbet litt at «nei, vi trenger ikke at du jobber, du skal bare ha en ytelse», i stedet for å si «vi trenger at du jobber, vi skal gjøre det vi kan for å sørge for at du kan bidra med det du har anledning til å bidra med i samfunnet».

Rektor Kjell Ove Hauge ved Kuben videregående skole i Oslo vet hvor viktig det er at utdanning, helse og arbeid jobber sammen for å hindre at unge havner utenfor.

– Du blir syk av å ikke være nyttig, sier han.

– Vi har de som trenger å komme i gang med noe praktisk. Tjene noen kroner. Det systemet skal vi ha opp og gå. Vi får det til, men i mye mindre skala enn vi burde, sier Hauge.

Brenna er også opptatt av at alle de som betaler skatt, må være trygge på at pengene brukes fornuftig – og på at velferdsstaten er bærekraftig.

Krise på krise

Selv om toppledelsen i Arbeiderpartiet nekter å bruke det ordet, mener nå mange andre i og rundt Ap at partiet er i krise.

Med 21,6 prosent gjorde Ap i høst et historisk dårlig valg og ble for første gang på 99 år ikke landets største parti.

Norgeskartet er farget blått, og Ap har tapt bastioner som Ringsaker, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Porsgrunn, Skien, Lillestrøm og Trondheim – i tillegg til storbyer som Oslo, Bergen, Stavanger og Drammen.

Ordførere i hele landet År 2019 2023 Kartvisning Ordførerens parti i hver kommune Kart over Norge der hver kommune er markert med partifargen til det partiet som har ordføreren Ikke avgjort ennå Velg område Hele Norge Agder Innlandet Møre og Romsdal Nordland Rogaland Troms og Finnmark Trøndelag Vestfold og Telemark Vestland Viken Parti Ordførere Endring Arbeiderpartiet 101 −49 Høyre 89 +56 Senterpartiet 83 −47 Fremskrittspartiet 15 +12 Kristelig Folkeparti 11 +1 Sosialistisk Venstreparti 4 −2 Venstre 1 −1 Miljøpartiet De Grønne 0 −1 Andre 15 −7 Oversikten viser i hvor mange kommuner hvert parti har fått ordføreren. I 38 kommuner er det ennå ikke avgjort hvem som blir ordfører. Endringen viser hvor mange flere eller færre ordførere partiene har så langt, sammenlignet med i 2019. Sist oppdatert 6.10.2023. Alle valgresultatene

Ap-nestoren Martin Kolberg er blant dem som har satt ord på situasjonen.

– At partiledelsen ikke vil kalle dette en krise, forsterker krisen, skrev han nylig i en Ytring på NRK.no.

Mangeårig, men nylig avgått ordfører i Porsgrunn Robin Kåss sier valget var en katastrofe for regjeringspartiene i industriregionen Grenland.

– Dette er krise, det må vi ikke snakke bort, sa hans Ap-kollega i Skien Hedda Foss Five til NRK i samme intervju. Også hun tapte ordførervervet i høstens valg.

Sprikende forklaringer

Trass et dystert bakteppe for Arbeiderpartiet var det god stemning da Brenna tok med NRK for å møte noen av dem hun vil la seg inspirere av fram mot 2025.

På en kafe på Stovner senter nordøst i Oslo bobler Britt Lindhart, Anne Karima Nordengen, Brit Axelsen og Grete Andberg over av innspill til programgeneralen.

INNSPILLSRUNDE: Ap-nestleder Tonje Brenna får råd fra Stovner Ap. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

De er bekymret for matkøene i dyrtiden og ser lokalt behov for flere heltidsstillinger i pleie og omsorg og flere boliger til unge.

Axelsen har med seg en skriftlig beskjed til Brenna: «Ap: Legge øret til bakken, hva er det som engasjerer?»

– Vi er på grasrota, vi, sier de fire damene fra Stovner Ap.

Og her er Brennas egen foreløpige evaluering av hvorfor valget gikk som det gikk:

– Jeg tror vi ikke er tett nok på hverdagen til folk. Vi beskriver den ikke godt nok. Vi har ikke løsninger som folk har tillit til at faktisk gjør livet deres bedre.

– Og det er kjernen i et politisk partis oppdrag: Å klare både å beskrive den hverdagen folk lever i, og den hverdagen vi ønsker at de skal få, sier Aps nestleder.

VETERANER: Ap-nestleder Tonje Brenna møter Grete Andberg (i midten) og Britt Lindhart fra Stovner Ap på Stovner senter. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

Nå skal Ap evaluere valget. Prosessen ble satt i gang på landsstyremøtet i partiet for halvannen uke siden. I sin tale ba Støre partifellene om også å evaluere hans egen innsats.

Aps interne evaluering skal munne ut i en større konferanse i månedsskiftet november/desember og være sluttført før nyttår.

– Hvor dramatisk er det at Ap ikke lenger er størst?

– Det dramatiske i det er jo at det blir mindre av de politiske løsningene som vi mener er bra for samfunnet vårt og for menneskene. Jeg ønsker meg et stort og sterkt Ap, fordi det er et sterkere og mer kraftfullt verktøy for å forandre samfunnet. Ikke fordi Aps størrelse er et mål i seg selv, sier Tonje Brenna.