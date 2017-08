Venstre: – MDG er blitt oljelobbyens gode venn

– Min redsel for Miljøpartiet De Grønne er at de har blitt oljelobbyens gode venn, ved at de har stilt seg på utsiden av enhver regjeringsforhandling. Nå kan de store partiene bare finne sammen rundt deres garanti, sa Grande i Politisk Kvarter torsdag.

På sitt landsmøte i juni vedtok Miljøpartiet De Grønne (MDG) som absolutt krav at de ikke kommer til å sitte i eller støtte en regjering som vil gi nye tillatelser eller oljeleting eller -utvinning i løpet av stortingsperioden.

Både Ap, Høyre og Frp sier oljeultimatumet er uaktuelt.

– Skal du får gjort noe i klima- og miljøpolitikken, så har du ikke et flertall bak deg, samme om SV, MDG og Venstre slår seg samme. Du må rundt det bordet det kjempes om politiske budsjetter. Du må stå på for miljøet, og da nytter det ikke å være edel å stå på utsiden med en garanti som gjør at du aldri kommer til det bordet, sa Grande.

Hør hele intervjuet med Venstre-leder Trine Skei Grande i partilederutspørringa i Politisk valgkvarter i NRK med programleder Lilla Sølhusvik. Du trenger javascript for å se video.

MDG: – Tror ikke oljelobbyen er enig

På målinga Norstat har utført for NRK for perioden 15-21. august kommer MDG over sperregrensa, og kan bli avgjørende når en ny regjering skal stables på beina til høsten.

– Jeg tror ikke oljelobbyen er enig at vi er deres beste venn i hvert fall, flirer Une Aina Bastholm, talskvinne for MDG.

Hun sier det er viktig at alle partiene snakker om politikken sin, og at det er opptil velgerne å stemme på dem de vil gi mer makt i Stortinget.

– Det er klart å spille seg selv på sidelinja er en veldig merkelig ting å si om Miljøpartiet De Grønne nå fordi vi gjør knapt annet enn å springe inn og ut av studio og fortelle hvordan vi vil bruke vår innflytelse og makt i Stortinget dersom vi får det resultatet på valgdagen som neon meningsmålinger legger opp til.

Bastholm mener MDGs popularitet bidrar til å sette miljø og klima høyt på agendaen halv annen uke før Stortingsvalget.

– Det som er helt sikkert er at regjeringa er avhengig av å ha et flertall i Stortinget både for å sikre enkeltsakene sine og statsbudsjettet, og Miljøpartiet kommer til å ha mer innflytelse desto større vi er på Stortinget.

MDG har også tidligere uttalt at de også utelukker å støtte en regjering med Frp.