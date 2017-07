MDGs oljeultimatum er uaktuelt for Ap, Frp og Høyre

I en meningsmåling utført av InFact for VG , går Miljøpartiet De Grønne (MDG) over sperregrensen etter en framgang på 0,5 prosentpoeng til 4,1 prosent. Partiet ville dermed fått sju mandater på Stortinget, like mange som SV har i dag.

Blir dette utfallet for MDG etter valget, kan partiet bli en viktig brikke i regjeringsforhandlingene. Klassekampen har undersøkt partiets oljeultimatum, og har spurt de øvrige partiene på Stortinget om de kan sitte i eller støtte en regjering som sier nei til videre oljeleting.

Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet svarer alle nei på spørsmålet, mens Venstre og SV svarer ja. Senterpartiet har ikke hatt anledning til å svare på utspillet, ifølge avisen.

MDGs talskvinne Une Aina Bastholm sier at hun tror utspillene til Ap og Høyre kan endre seg etter valget. Hun sier videre at det er viktig for begge partiene å få statsministervervet, og at de vil strekke seg langt for å få MDGs støtte.

– Vi utelukker å støtte en regjering med Frp, så deres «nei» tar jeg ikke veldig tungt, sier hun.

Bastholm legger til at oljeultimatumet er et absolutt krav fra MDG.