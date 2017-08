For oljearbeidere i Stavanger er MDG skrekken

– Sånn som det ser ut i dag, vil Miljøpartiet De Grønne ha ren nedleggelse – tilintetgjørelse, sier Roy Inge Olsen.

Han er tillitsvalgt på Rosenberg Verft i Stavanger. Det tradisjonsrike verftet ble opprettet i 1896 og har overlevd tiden da Stavanger var en skikkelig fattig by. Så fant vi olje i Nordsjøen, og byen og Rosenberg blomstret.

Men så kommer MDG og sier at vi skal legge ned næringen som løftet byen ut av fattigdommen. På sist måling gjort for NRK får MDG 4,4 prosent oppslutning og sikrer dermed åtte mandater på Stortinget. En måling for Rogaland ga partiet enda mer – 5,2 prosents oppslutning.

– Galskap

– Det forbauser meg, sier Olsen.

700 arbeidere er nå travelt opptatt med å bygge bruer og flammetårn til Johan Sverdrup-feltet – et oljefelt som vil skaffe Norge inntekter og arbeidsplasser i minst 50 år. Han syns det er galskap at folk i oljefylket vil stemme på et parti som vil fase ned oljeindustrien innen 15 år.

– Å påstå at vi skal bytte ut oljeindustrien med elektrisk kraft, vindkraft, solkraft – det er en illusjon som ikke lar seg gjøre, sier han.

Forventer ikke velvilje

– Hei, har du hørt om Miljøpartiet De Grønne?

Anna Kvam er på jakt etter velgere blant studenter i Haugesund. Den unge listetoppen i Rogaland surfer på en miljøbølge i oljefylket, og kan ende på Stortinget.

Anna Kvam (MDG), stortingskandidat fra Rogaland. Holder meningsmålingene, vil hun havne på Stortinget. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Kvam forstår at Olsen og resten i oljeindustrien blir sinna på henne og MDG.

– Jeg forventer ikke nødvendigvis velvilje fra dem. Samtidig vil jeg be dem tenke på om de innerst inne tror på 50 nye år i den næringa, i en tid hvor vi skal kutte så mye klimagassutslipp som vi skal. Om de tror det er den næringa barna deres skal leve av, sier han.

Avviser samarbeid

Med framgangen kan MDG havne på vippen på Stortinget, og dermed kan Arbeiderpartiet bli avhengige av støtte fra MDG for å overta makten.

Men stortingskandidat Torstein Tvedt Solberg (Ap) avviser blankt et samarbeid.

– Arbeiderpartiet har sagt at det er helt uaktuelt med et regjeringssamarbeid med Miljøpartiet De Grønne på grunn av oljepolitikken. Det er viktig for oss å legge til rette for en så viktig næring, sier han.

– Er det også helt uaktuelt å ha MDG som støtteparti?

– Ja, for i et regjeringssamarbeid har vi sagt at det er helt uaktuelt.

Disse tonene fra Ap like de godt på Rosenberg. Der blir det opprør om Ap våger seg på noe form for samarbeid med MDG etter valget.

– Min umiddelbare reaksjon på det vil være å kalle dem løgnere, for nå har jo partilederen stått fram og sagt at han skal ikke samarbeide med MDG, sier Olsen.