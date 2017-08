Her er målingen som tvinger Jonas til å bli grønn

Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet får en oppslutning på 29 prosent på en fersk måling Norstat har gjort for NRK. Det er andre NRK-måling på rad at Arbeiderpartiet får dårligere enn oppslutning enn 30 prosent.

I forrige uke fikk de en oppslutning på 27,1 prosent i det som ble omtalt som en krisemåling.

Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet sliter på meningsmålingene før valget. Foto: Trond Vestre / NRK

Dersom dagens måling blir valgresultatet blir de borgerlige kastet ut av regjeringskontorene, og Arbeiderpartiet må mest sannsynlig støtte fra Miljøpartiet de Grønne (MDG) for å komme i regjering.

– Dette er en fantastisk mulighet for Arbeiderpartiet til å fornye seg og komme ut av den sumpa de sitter i. Det er mange gode krefter i Arbeiderpartiet som ønsker seg en politisk unnskyldning for å ta skrittet ut av oljen og inn i en grønn satsing, sier Rasmus Hansson (MDG).

Dårligere utgangspunkt enn taps-valget til Jens Stoltenberg

I den ferske målingen mister dagens regjering flertallet og Arbeiderpartiet går svakt frem. Likevel ender altså partiet Støre leder med en oppslutning på under 30 prosent.

– Ap på 20-tallet er for lavt, vi skal få ut budskapet og vi skal oppover på 30-tallet. Dette er en måling der vi går frem, og min jobb er å få oss ytterligere frem. Nå handler det om å få Ap så høyt som mulig, sier Støre.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Oppslutningen om Arbeiderpartiet under Støres ledelse har imidlertid sunket som en sten i 2017.

Toppnivået var på 36,1 i NRKs måling i januar. Siden har det gått nedover.

Dagens måling viser at Støres og Arbeiderpartiets utgangspunkt to uker ut i valgkampen er marginalt dårligere enn situasjonen var på samme tid i valgkampen da Jens Stoltenberg ledet partiet frem mot valget i 2013.

I uke 32 og 33 fikk Stoltenbergs Arbeiderparti gjennomsnittsmålinger på henholdsvis 27,7 og 29,1 prosent. NRKs målinger på tilsvarende uker i årets valgkamp ligger på henholdsvis 27,1 og 29,0 prosent.

I 2013 tapte Arbeiderpartiet valget med en oppslutning på 30,8 prosent, og Frp kom i regjering for første gang i historien.

Komplisert kabal

Dersom dagens måling blir valgresultatet, kan Støre bli nødt til å samarbeide med MDG for å sikre flertall. Det gjør også at Støre vil måtte legge et komplisert puslespill for å kunne innta regjeringskontorene etter valget.

Det puslespillet vil ikke Støre legge før etter valget.

– Å begynne å spekulere i samarbeidskonstellasjoner basert på en enkelt måling gjør jeg ikke. Men jeg ser at det er et flertall for regjeringsskifte. De som deler det synet kan finne gode løsninger enten i regjering eller i Stortinget, sier Støre.