MDG og KrF snur i Brenna-saken

– MDGs stortingsgruppe har i dag vedtatt at vi vil stemme for sterk kritikk av Tonje Brenna på bakgrunn av at hun ikke har vært helt sannferdig i møte med komiteen, sier Lan Marie Berg til NRK.

Hun er medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som onsdag avga innstilling i habilitetssakene mot Brenna og en fem andre toppolitikere. Da gikk Miljøpartiet De Grønne inn for et mildere kritikkvedtak mot Ap-toppen.

Partiene på Stortinget skal stemme i saken i morgen. Også KrF har besluttet å skjerpe kritikken mot Brenna.

– At det kommer nye opplysninger om saken etter kontrollkomiteens behandling, forsterker alvorlighetsgraden i saken til Tonje Brenna. Denne informasjonen burde vært gitt stortinget fra start. KrF mener dette er sterkt kritikkverdig og kommer derfor til å stemme for «sterk kritikk» av Tonje Brenna i morgen, sier KrF-nestleder Dag Inge Ulstein til NRK.

– Alvorlig

Den skjerpede kritikken fra KrF og MDG kommer som et resultat av opplysninger i Dagens Næringsliv om forbindelsen mellom Wergelandsenteret og Utøya AS.

Konkret handler saken om når Brenna ble informert om at pengestøtte fra Kunnskapsdepartementet gikk til Utøya AS, et selskap hun er inhabil overfor.

«Kontrollkomiteen burde mottatt mer informasjon om de interne prosessene i departementet, og i ettertid ser jeg at dette kunne blitt gjort tidligere,» skrev Brenna selv i et brev til kontrollkomiteen fredag.

– Det er svært alvorlig, fordi det har gjort kontrollkomiteens arbeid vanskeligere i vurderingen av hennes sak, og fordi vi er avhengig av god og sannferdig informasjonsflyt mellom Stortinget og regjeringen, sier Berg.

SAMLET: Kontrollkomiteens talspersoner samlet på ett brett i vandrehallen i forrige uke. Foto: Terje Pedersen / NTB

Høyre og Frp har allerede konkludert med at det er grunnlag for sterk kritikk mot Ap-nestleder og arbeidsminister Tonje Brenna.

«Sterk kritikk» er det kraftigste uttrykk for kritikk som Stortinget kan gå for, med unntak av mistillit. Dersom en statsråd får et mistillingsvedtak mot seg, må vedkommende gå av. I ytterste konsekvens kan mistillit mot ett regjeringsmedlem føre til hele regjeringens avgang.

Et kritikkvedtak vil normalt ikke få noen konsekvenser utover at det er en alvorlig ripe i lakken for den det gjelder.

Ikke flertall

Selv om MDG, Frp, Høyre og KrF stemmer for «sterk kritikk» mot Brenna i morgen, sikrer Rødt, Venstre og SV flertall for et mildere kritikkvedtak.

De tre partiene bekrefter i dag overfor NRK at de ikke finner grunn til å skjerpe kritikken mot Ap-statsråden.

– Arbeiderpartiet tar feil når de sier at det ikke har kommet ny informasjon i saken. Men informasjonen omtaler et forhold som komiteen allerede var kjent med og som hun har fått kritikk for, sier Venstres Grunde Almeland til NRK.

– Informasjonen tydeliggjør feilen som Brenna og departementet gjorde, ved at støtten til Wergelandssenteret ikke ble forstått som direkte økonomisk støtte til Utøya AS, fortsetter han.

Rødts Seher Aydar ser det på samme måte. Hun sier «sakens kjerne er den samme».

SV kritisk

SVs Audun Lysbakken vil heller ikke skjerpe kritikken mot Brenna. Men han sier dokumentene som ble oversendt på fredag, burde ha kommet til Stortinget tidligere.

– De er med på å belyse prosessen som endte med habilitetsbrudd, og er derfor relevante for oss. Men dokumentene gir etter mitt syn ikke grunnlag for å endre komiteens vurderinger og konklusjoner, sier han til NRK.

Han mener det er rimelig å fremme kritikk mot Brenna, men altså ikke «sterk kritikk», som Stortinget enstemmig vil uttrykke overfor Høyre-leder Erna Solberg i morgen.

– Tonje Brenna burde tidligere forstått at økonomisk støtte til Wergelandsenteret måtte ses som økonomisk støtte til Utøya AS. Men dette har komiteen allerede slått fast, og det er en sentral grunn til at vi fremmer kritikk mot Brenna, sier Lysbakken.

Brenna har avgitt en tilsvarende forklaring i flere uttalelser og intervjuer de siste dagene.

– Den informasjonen som kommer fram i DN, er akkurat den samme informasjonen som jeg har sendt over til Stortinget, som jeg har forklart i redegjørelsen min og svart på i brevs form til Stortinget, sa Brenna til NRKs Politisk kvarter sist fredag.

Hun mener kjernen i feilen hun har begått, er at hun ikke var bevisst på at samarbeidet mellom Wergelandssenteret og Utøya AS var så tett at det er å regne for økonomisk støtte.