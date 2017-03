Venstre vil tvinge Frp ut av regjering

– Vi ønsker en blågrønn regjering og vi kommer til å bruke makten vår på å få det til, sier Grande til VG.

Som kjent ønsker Venstre seg en blågrønn regjering sammen med Høyre og KrF. Nå sier Grande at hun om nødvendig vil å felle dagens regjering for å få det til.

– Vi vil tvinge oss inn i regjeringsposisjonen så fort vi kan, sier hun til avisen.

KREVENDE SAMARBEID: Trine Skei Grande ønsker ikke noen gjentakelse av samarbeidet med Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp) og Knut Arild Hareide (KrF).

Avviser samarbeidsavtale

Samarbeidsavtalen som Venstre og KrF inngikk sammen med Høyre/Frp-regjeringen etter forrige valg, har vært upopulær blant mange i Venstre.

På partiets landsmøte i Ålesund til helgen skal Venstre-delegatene bli enige om samarbeidsstrategien for årets valg. Grande mener et nytt borgerlig flertall bør bety regjeringsmakt for Venstre.

– Vi vet at Venstre kommer til å bli avgjørende for om det i det hele tatt blir et borgerlig flertall. Og den makten må vi få stå fritt til å bruke. Etter valget har vi ingen samarbeidsavtale lenger, forklarer hun.

KrF vil ikke felle regjering

Grandes samarbeidspartner Knut Arild Hareide ønsker seg også en samarbeidsregjering med Høyre etter valget. Han vil imidlertid ikke love å kaste en Frp-regjering, slik Grande gjør.

– Er du også villig til å felle en regjering med Frp?

– Vi avviser en regjering med fire partier. Vi kommer til å utfordre Erna Solberg. Det blir det viktigste vi gjør etter valget, sier Hareide til NRK.

– Men du svarer ikke på spørsmålet.

– Nei, jeg gjør ikke det, for jeg ønsker å gi den valgmuligheten til Erna Solberg, svarer Hareide.

Sperregrensen

Ved valget i 2013 fikk Venstre en oppslutning på 5,2 prosent. Siden har det stort sett gått nedover på meningsmålingene.

På NRKs 15 siste meningsmålinger har partiet havnet under sperregrensen fem ganger.

Frykten for å havne under 4 prosent oppslutning, og dermed miste tilgangen på utjevningsmandater, vil prege landsmøtet. Men Grande mener Venstre alltid klarer å mobilisere i løpet av valgkampen.

– Men vi har kravstore velgere som forventer at vi leverer, sa hun til NTB i går.