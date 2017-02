– Vi har vedtatt at Venstre skal gå til valg på en regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre. Vi har vedtatt at vi ikke ønsker en regjering med Frp, og heller ikke støtte en regjering der Frp er med, sier fylkesleder i Buskerud, Erik H. Berg.

11 av Venstres 19 fylkeslag har i løpet av vinteren vedtatt uttalelser om regjeringssamarbeid etter stortingsvalget til høsten. NRKs ringerunde viser at:

Kun ett av dem åpner for regjeringssamarbeid med Frp, mens flertallet mener det er uaktuelt.

Åtte fylkeslag sier også nei til en ny samarbeidsavtale med Frp.

Ingen av fylkeslagene sier eksplisitt at de ønsker å fortsette med en avtale som i dag.

I fem fylkeslag er man åpne for å diskutere andre regjeringspartnere enn dagens borgerlige samarbeidspartier.

Blågrønn drøm

Venstre vedtar sitt veivalg på landsmøtet i slutten av mars.

Når det gjelder plan A er ikke grastota i tvil: De vil gå til valg på en blågrønn regjering med Høyre, Venstre og KrF.

Men veien dit kan bli vanskelig:

Siden valget har ingen av NRKs partibarometre vist borgerlig flertall uten Frp.

I hele denne perioden har Frp vært større enn KrF og Venstre til sammen.

Frp har sagt at de ikke vil støtte en regjering de selv ikke er en del av.

Samtidig utelukker statsminister Erna Solberg (H) å skyve noen partier ut av det borgerlige samarbeidet.

Dermed er det knyttet større spenning til Venstres plan B, enn Venstres plan A. Hva gjør de hvis den blågrønne drømmen faller?

SIER NEI: Møre og Romsdal Venstres fylkesleder Ola Betten. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Her er ikke de 11 fylkeslagene som har fattet vedtak like samstemte.

Flertallet har bestemt seg for at de uansett ikke vil gå videre med dagens løsning, der Venstre har en bindende samarbeidsavtale med Høyre og Frp.

– Vi ønsker ikke å gå inn i en valgkamp med en negativ tone. Vi vil legge dette bak oss nå, og signalisere ganske tydelig at vi ikke ønsker å gå videre med Frp, sier Leif Gøran Wasskog i Finnmark Venstre.

2013: For snart fire år siden kunngjorde de borgerlige partiene at Høyre og Frp ville gå inn i regjering med støtte fra Venstre og KrF. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

NRKs ringerunde til fylkeslederne viser at mange mener at prisen de betaler for samarbeidet med Frp er for høy. Tross viktige gjennomslag, mener de totalregnskapet ender i minus.

– Jeg tror ikke det er veldig mange som ønsker å gå til valg på å videreføre det samarbeidet vi har i dag. Det er delte meninger i Oslo om hvordan vi skal forholde oss til Fremskrittspartiet, men lysten til å regjere sammen har kanskje blitt litt mindre med årene, sier Espen Ophaug i Oslo Venstre.

Sperregrensen truer

Venstre fikk 5,2 prosent oppslutning ved valget i 2013, men har falt på meningsmålingene siden.

På Poll of polls gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger i februar ligger partiet nå under den skjebnesvangre sperregrensen på fire prosent.

– Selv om vi ikke sitter i regjering, har vi fått nesten samme slitasje som SV hadde da de satt i regjering, sier Wasskog i Finnmark Venstre.

Flere nevner også at det er vanskelig å støtte en regjering med det de oppfatter som kontroversielle Frp-statsråder, som Sylvi Listhaug og Per-Willy Amundsen.

– Vi vil ha en blågrønn regjering med Venstre, Høyre og KrF. Punktum. Årsmøtet er provosert over mye av det som har skjedd, særlig med Frp, sier Ola Betten i Møre og Romsdal Venstre.

Mener retorikken er verre enn politikken

Hans kollega i Oppland, fylkesleder Roger Granum, mener Venstres aversjon mot deler av Frps retorikk forklarer mye av motviljen mot Frp-samarbeid.

– Det er to ting man ikke har lyst til å vite hvordan blir til, og det er pølser og politikk. Pølsa er egentlig god, men det er ikke alle som liker måten den er blitt til på. Våre tillitsmenn har nok større problemer med retorikken til enkelte statsråder, og mindre problemer med resultatet av politikken, sier Granum.

Under fylkesårsmøtet i helgen klarte ikke delegatene lande noen anbefaling. Fylkeslederens forslag om et regjeringssamarbeid med Høyre og KrF, uten å lukke døren for verken Frp eller Ap dersom det blågrønne alternative faller, ble avvist og ikke votert over.

ØNSKER REGJERINGSMAKT: Hordaland Venstres fylkesleder Idun K. Bortne. Foto: Sølve Rydland / NRK

– Det er en stor andel av Venstres tillitsmenn i Oppland som har så store problemer med samarbeidet med Frp, at de ikke engang ville anbefale en blågrønn regjering fordi en sånn regjering kunne bli avhengig av støtte fra Fremskrittspartiet, sier Granum.

I Hordaland er holdningen en annen.

– Vi ønsker et blågrønt alternativ, men hvis det ikke er realistisk, vil vi se på andre løsninger. Hovedbudskapet hos oss er at Venstre vil i regjering, sier fylkesleder Idun Bortne til NRK.

Venstre holder sitt landsmøte i Ålesund fra 30. mars til 2. april.