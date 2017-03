Var ordførerkandidat for Venstre – skal drive valgkamp for Ap

Den tidligere ordførerkandidaten for Venstre sier han ikke kunne leve med at hans parti sørget for at Frp-politikere som Sylvi Listhaug sitter med statsrådsmakt.

– For meg er det en stor gåte. Frps program og menneskene i partiet står veldig langt unna de verdiene jeg mener Venstre har, sier Wang.

I fjor høst fortalte Romsdals Budstikke at lokalpolitikeren i Midsund i Møre og Romsdal meldte seg ut av Venstre. Siden har han vært uavhengig representant. Fram til nå.

– Jeg kan slippe katta ut av sekken, jeg har meldt meg inn i Arbeiderpartiet, sier han til NRK.

Mister medlemmer

Nettopp Ap er ett av få partier som samlet sett ikke har mistet medlemmer siden stortingsvalget. Tross medlemssvikt de siste to årene, har Ap flere medlemmer nå enn i 2012. Slik er det ikke for borgerlig side. Der har samtlige partier mistet medlemmer. Også Venstre.

Fra 2012 til 2016 har hvert sjette medlem meldt seg ut av Trine Skei Grandes parti:

Men partilederen har ingen tro på at hovedgrunnen er Venstres Frp-samarbeid.

– Vi har spurt alle våre medlemmer om hvorfor de melder seg ut, og bildet er mye mer sammensatt, sier Grande.

Ifølge Venstres generalsekretær Trond Enger har de fått svar fra rundt 400 utmeldte de siste fire årene. Halvparten sier utmeldingen skyldes en enkeltsak. Noen av dem peker på samarbeidet med Frp, men Enger kan ikke si eksakt hvor mange.

Vil i regjering – uten Frp

Det er uansett ingen tvil om at mange i Venstre har et anstrengt forhold til at partiet er støtteparti for en regjering der Frp er med.

Som NRK fortalte tidligere i dag, håper krefter i Venstre at helgens landsmøte trosser ledelsen, og vedtar en uttalelse som presiserer at det er uaktuelt å gå i regjering med Frp etter valget.

Mens KrF har fattet vedtak om at de ikke kan sitte i regjering med Frp, mener Grande at Venstre ikke trenger et slikt eksplisitt vedtak.

– Vi har i fire år hatt en stående invitasjon fra statsministeren om å gå inn i regjering, og vi har ikke gjort det. Hvis det hadde vært et riktig trekk for Venstre, hadde vi vært der i dag, sier hun.

– Mister folkelig engasjement

For at Grandes drøm om en blågrønn regjering skal være innen rekkevidde, må Venstre komme over sperregrensen på fire prosent. Færre medlemmer betyr at valgkampen må gjennomføres med færre frivillige å spille på.

FÆRRE: Grande sier det er en generell tendens av færre er medlemmer av politiske partier. – Det synes jeg er veldig leit. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Mens 17 prosent av nordmenn var partimedlemmer i 1980, var andelen mer enn halvert i 2014, viser Levekårsundersøkelsen

– Valgkampapparatene blir nok mer profesjonelle, og vi har leid inn masse hjelp fra søsterpartiene i Europa. Vi er nok mer effektive i bruken av frivillige, men det som er leit, er at du ikke får det samme folkelige engasjementet, sier Grande.