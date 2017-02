Trine Skei Grande: – Det blir ikke en firepartiregjering

I Politisk kvarter i dag sier Trine Skei Grande (V) at en regjering bestående av Venstre, KrF, Høyre og Frp ikke kommer til å skje.

– Solberg sier at hun går på valg på en firepartiregjering. Det må hun ta inn over seg at det ikke kommer til å skje, sier Grande.

– Soleklar beskjed fra fylkeslagene

Venstre må samarbeide med partier som ligger et stykke unna for å få gjennomslag, sier Grande. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Etter fire år som støtteparti har flertallet av fylkeslagene i Venstre gitt klare råd til ledelsen i partiet. Flertallet mener det er uaktuelt å støtte et regjeringssamarbeid med Frp. Venstre-lederen sier til NRK at partiet ønsker en blågrønn regjering framfor dagens blåblå.

– Venstre må nok samarbeide med partier som ligger langt fra oss for å få gjennomslag. Det er også en soleklar beskjed fra fylkeslagene at man tror en sentrum-høyre regjering vil være det beste alternativet, sier Venstre-lederen.

– Mener du at Venstre bør avklare om et borgerlig flertall skal gi en borgerlig regjering?

– Det er det landsmøtet som skal bestemme, sier Grande.

– Garantien gjelder ikke lenger

En blågrønn regjering er urealistisk, sier politisk redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Venstre kan i enkelte tilfeller kaste regjeringen, sier NRKs kommentator Lars Nehru Sand. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Politisk redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen sier til NRK at Venstre kommer til å bli utfordret i større grad enn sist valg på borgerlig kaos.

– En blågrønn regjering bestående av Venstre, KrF og Høyre er urealistisk så lenge Frp står på at de aldri skal støtte en regjering de ikke er en del av, sier Eilertsen.

NRKs kommentator Lars Nehru Sand sier i Politisk kvarter at den borgerlige garantien ikke gjelder lenger.

– Grande sier at Siv Jensen og Erna Solberg kommer til å sitte i regjering dagen etter valget, men at Venstre i enkelte tilfeller kan kaste denne regjeringen i løpet av perioden som kommer, forklarer Nehru Sand.

Retorikken verre enn politikken

Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen kan se langt etter en Høyre-Frp-regjering hvis åtte av Venstres fylkeslag får de som de vil. 11 av 19 fylkeslag har vedtatt uttalelser om regjeringssamarbeid etter valget til høsten.

Åtte av fylkeslagene sier nei til en ny samarbeidsavtale med Frp. Grasrota i partiet ønsker først og fremst en blågrønn regjering med Høyre, Venstre og KrF.

En regjering bestående av Siv Jensen og Frp med støtte fra Venstre er lite sannsynlig, hvis flertallet av fylkeslagene til Venstre får viljen sin. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Mye av motviljen til et Frp-samarbeid kommer av Frps retorikk, mener fylkesleder i Venstre Oppland Roger Granum.

– Våre tillitsmenn har nok større problemer med retorikken til enkelte statsråder, og mindre problemer med resultatet av politikken, sier Granum.

Venstre holder sitt landsmøte i Ålesund fra 30. mars til 2. april.