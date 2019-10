Venninnens siste SMS til Anne-Elisabeth: «Vær sterk. Kom hjem»

NRK har snakket med en av Anne-Elisabeth Hagens beste venninner, et år etter forsvinningen. Venninnen snakket med Anne Elisabeth en drøy uke før forsvinningen, og sendte også en melding til 69-åringen etter at hun var savnet.

Hadde fått valp

– De siste gangene jeg snakket med henne, virket hun veldig glad. Hun hadde fått en valp på ni uker som hun drev og trente opp, sier den gode venninnen.

Valpen ble funnet innestengt på et rom da Tom Hagen kom hjem fra jobb på forsvinningsdagen for et år siden.

– Hun hadde begynt å jobbe for Tom igjen, og det var hun også veldig glad for. Hun er god med regnskap og svært intelligent, sier venninnen.

Etter denne samtalen, ble det stille fra Anne-Elisabeth. Da venninnen skulle svinge innom med en julegave noen uker senere, var huset til Hagen helt mørkt.

Etterforskere holdt på denne tiden på med undersøkelser av telefonen til Anne-Elisabeth Hagen. De forsøker å finne ut hva som kan ha skjedd etter 69-åringens siste livsbevis, en utgående telefonsamtale klokken 09.14 på forsvinningsdagen for et år siden.

Den siste meldingen

Saken ble hemmelig etterforsket i mer enn to måneder. Politiet gikk ut med nyheten 9. januar. Venninnen sendte en tekstmelding som hun gjengir overfor NRK.

Huset til familien Hagen der en eller flere gjerningsmenn tok seg inn for et år siden. Foto: Thomas Martinsen / NRK

– Jeg sendte henne en melding, men fikk aldri svar. Jeg skrev at jeg fikk sjokk da jeg hørte det. At hun må holde ut og være sterk hvis hun kan. Og så skrev jeg at hun må komme hjem til Tom og den skjønne familien sin, at jeg ber for henne og tenker på henne hele tiden. Til slutt skrev jeg «glad i deg».

Venninnen ønsker ikke at NRK skal gjengi hele meldingen, siden det er personlig innhold.

De har kjent hverandre siden 80-tallet, og venninnen, som ønsker å være anonym, legger ikke skjul på at det siste året har vært tøft.

– Av alle menneskene på jorda, at det skulle bli henne, det klarte jeg ikke å ta innover meg. Jeg håper familien snart får et svar, sier venninnen.

Politiets oppgave er å finne svaret. Politiinspektør Tommy Brøske er opptatt av at det er viktig å finne Anne-Elisabeth Hagen for å finne gjerningsmennene.

– Er dere avhengig av å finne Anne-Elisabeth Hagen for å oppklare saken?

– Det er utfordrende å etterforske en mulig drapssak uten et lik. Jeg vil ikke si at vi er avhengige av å finne henne, men det vil absolutt bringe etterforskningen et langt skritt videre, sier Brøske.

Optimisme

Også i Sloraveien er naboene opptatt av svar på gåten som har gått verden rundt fordi den er så spesiell.

Rolf Letvik har vært nærmeste nabo til familien Hagen i 40 år. Foto: Ola Mjaaland / NRK

– Vi er preget av det som skjedde for et år siden. Familien Hagen har vært naboer i 40 år og venner enda lenger enn det. Så det har vært en tung tid, jeg må si det, sier Rolf Letvik.

Han er en av de nærmeste naboene til Hagen.

– Det har nesten utviklet seg fra ille til verre, slik jeg opplever det. Det var ganske dramatisk i juli da politiet endret hypotese fra en kidnappingssak til et mulig drap. Da forsvant mye av håpet om å få «Lisbeth» tilbake i god behold. Det har vært en trist utvikling i saken, sier Letvik.

Naboen håper inderlig på et gjennombrudd i saken.

– Jeg har jo ikke annet å forholde meg til enn de signalene som kommer fra politiet. Men slik som det ser ut så har jeg godt håp om at saken løses. Jeg tror det, sier Letvik.