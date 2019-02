Naboer ringte for å advare om mystiske håndverkere og lys som stod på

Da politiet startet etterforskningen 31. oktober i fjor visste de at kidnapperne hadde truet med å ta livet av Anne-Elisabeth Hagen dersom lovens håndhevere ble varslet.

Derfor bestemte politiet at de måtte iverksette en skjult etterforskning. Samme dag som forsvinningen fant sted, var politiet på plass i det trivelige nabolaget, dominert av eneboliger og hager, på Fjellhamar utenfor Oslo.

RÅDYR: Utenfor Hangens hus ved Langvannet er det ofte både rådyr (til venstre i bildet) og ender som flokker seg. Foto: Ola Mjaaland

Men til tross for at politietterforskningen pågikk i skjul, var det, som flere medier har rapportert, naboer som la merke til og reagerte på økt aktivitet i og ved huset til familien Hagen:

De reagerte på mystiske biler i nabolaget.

De avslørte at en hvit Peugeot varebil, parkert i Hagens oppkjørsel, hadde bilskilt registrert på en Mazda.

Sivilkledd politi ga forskjellige dekkhistorier til naboer om hvorfor de var i området.

Lysene i familien Hagens hus i Sloraveien stod på døgnet rundt.

NRK har presentert punktene for en av Europas fremste eksperter på kidnappinger, Suzanne Williams. Hun ledet i mange år Scotland Yards avsnitt for bortføringssaker.

ÅSTEDET: Politiets teknikere har gått gjennom huset til familien Hagen. De har søkt etter spor fra stedet de mener hun ble bortført. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Politiet har tidligere uttalt at de fryktet at familien og huset kan ha blitt holdt under oppsyn både før og etter at Anne-Elisabeth forsvant. Ifølge Williams er ikke dette uvanlig.

– Etter kidnappinger gjør bakmenn dette for å se hvordan familien oppfører seg, og om de har kontaktet politiet eller ikke. Det er vanlig i organiserte kidnappingssaker, slik som denne saken kan se ut til å være, sier Williams.

GISSELFORHANDLER: Suzanne Williams har tidligere ledet enheten som etterforsker bortføringssaker hos Scotland Yard. Foto: Privat

Etter forsvinningen ble familien Hagens hus gjennomgått av krimteknikere i rundt 14 dager.

Naboer av ekteparet forsto raskt at noe var galt.

Lyset stod på

Ekteparet Hagen legger seg tidlig. Ifølge naboene slukkes lysene vanligvis rundt klokken 21 i Sloraveien 4. Men fra 31. oktober stod lysene på døgnet rundt. Politiet snudde hver stein i huset, i jakt på hva som hadde skjedd.

– På fredagen hadde lyset stått på i to netter, og da ringte vi til Anne-Elisabeth for å høre om alt var i orden, sier nabo Tore Skansen.

Skansen har kjent Anne-Elisabeth Hagen i over 40 år, og det var naturlig å spørre henne om hva som foregikk. Men han og kona fikk aldri svar når de ringte mobiltelefonen til 68-åringen.

NABOER: Tore Skansen og Rolf Letvik bor ved huset til familien Hagen (i bakgrunnen). Forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen har vært uløst i 100 dager. I 70 dager arbeidet politiet i skjul, men årvåkne naboer avslørte dem. Foto: Ola Mjaaland / NRK

– Dagen etter, på lørdagen, ringte politiet og ba meg komme inn til et avhør. De sa ikke hva det gjaldt, bare at det var viktig, sier Skansen.

Skansen forstod ikke hvorfor han måtte inn til avhør, men han gjorde til slutt som politiet sa.

– Først da jeg kom ned til stasjonen fortalte de at Anne-Elisbeth var savnet. Jeg fikk spørsmål om telefonoppringningen vi hadde gjort til mobiltelefonen hennes, sier Skansen.

Gisselforhandler: Forferdelig situasjon

En stor bortføringssak er helt nytt for norsk politi.

I årene i Scotland Yard jobbet Suzanne Williams med mange lignende saker.

Nå jobber Williams som privat gisselforhandler, og hun mener norsk politi har hatt et dilemma der ingen beslutninger nødvendigvis er helt riktige.

I brevet som ble funnet inne i huset til Anne-Elisabeth Hagen fremkom det trusler om hva som ville skje dersom den antatte bortføringen ble kjent.

– Det er veldig vanlig, og det setter familien i et vanskelig dilemma og en forferdelig situasjon, sier hun til NRK.

– Press

Ut ifra det hun har lest om saken, mener hun forsvinningen fremstår som profesjonell og godt planlagt.

Hennes erfaring er at kidnappingssaker tidligere ble etterforsket i all hemmelighet og løst uten at noen visste om det.

De senere årene, med kontinuerlig nyhetsdekning og sosiale medier, har kidnappingssaker blitt mer omtalt. Først den 9. januar i år gikk politiet åpent ut og ba om tips i saken.

– For familien kan dette være negativt, for de blir utsatt for ytterligere press fra media og lokalmiljøet. Men det er en balansegang, for det kan gi politiet viktig informasjon fra publikum også, sier hun til NRK.

«Vinningskrim» og «savnet 13-åring»

Samme dag som Anne-Elisabeth Hagen forsvant, banket politiet på døren til nabo Tore Skansen.

– De sivilkledde spanerne sa at de så etter en 13-åring som hadde rømt. De ble sittende i stua helt til klokken 11 på kvelden. Da ba jeg dem gå, sier Skansen.

En annen nabo, Rolf Letvik, ble også kontaktet av politiet. Da fortalte de en annen historie.

– Jeg var på hytta og fikk over telefonen beskjed om å holde øynene oppe fremover fordi det var vinningskriminelle i området, sier Letvik.

Mystisk varebil

Rolf Letvik har flere hunder og Anne-Elisabeth hadde akkurat fått en ny valp. Hundeeierne så hverandre ofte i gata. Etter politiets oppfordring var det flere ting som gjorde at Letvik undersøkte hva som foregikk.

Da Letvik kom hjem fra hytta, så han at det stod en hvit varebil i gården til familien Hagen.

I perioden før forsvinningen, hadde ekteparet hyret inn et selskap som drev med vedlikehold på eiendommen.

– Jeg tenkte det kunne være håndverkere. Jeg reagerte på at varebilen hadde hvite, og ikke grønne skilter, som er vanlig på varebiler. Med politiets henvendelse friskt i minnet, sjekket jeg kjennemerket mot kjøretøyopplysningen til Statens vegvesen, sier Letvik.

UTLEIEBIL: Politiet på plass ved Futurum-bygget i Lørenskog 10. januar. De brukte da en Mazda CX-3 – tilsvarende modell som den de brukte skiltene til under den skjulte etterforskningen. Foto: Jon Petrusson / NRK

Varebilen var en Peugeot. Men bilskiltene viste seg, til Letviks overraskelse, å tilhøre en Mazda CX-3.

Letvik varslet politiet om at en varebil i familien Hagens oppkjørsel tilsynelatende kjørte med stjålne, hvite skilter. Han visste det ikke da, men varebilen han varslet politiet om, tilhørte ikke kriminelle: Den ble brukt av politiet selv i deres skjulte etterforskning.

Nye biler

– Neste dag dukket den hvite varebilen opp på nytt. Da ringte jeg både Tom og Anne-Elisabeths mobiltelefoner. Straks etterpå fikk jeg en telefon fra politiet, de ba meg komme på stasjonen og stille i et vitneavhør. Jeg skjønte jo da at de hadde kontroll på telefonene til Tom og Anne-Elisabeth, sier Letvik.

Politiet har senere bekreftet at den mystiske varebilen ble kjørt av politifolk i sivil, som et ledd i den skjulte etterforskningen av forsvinningen. Etter det NRK forstår tilhører varebilskiltene egentlig en Mazda CX-3, som tilhører et bilutleiefirma.

Rolf Letvik og Tore Skansen forteller at også andre naboer i gata har reagert på hendelser. En av dem sier til NRK at politiet tok kontakt kort tid etter forsvinningen. De ville advare om mobile vinningskriminelle. Naboen ble bedt om å melde ifra om adferdsendringer i nabolaget.

– Dagen etter meldte jeg fra til politiet om biler jeg ikke hadde sett før som sto i gata. I ettertid skjønte jeg at dette var sivile politibiler, sier naboen til NRK.

Politiet: Ja, vi ble oppdaget

Politiet bekrefter at de ble avslørt av naboene, men mener likevel at de har forholdt seg slik de skal under den skjulte etterforskningen.

– Jeg kan bekrefte at vi i de første ukene hadde behov for en sivil tilnærming. Vi var avhengig av å forsøke å forhindre at denne saken ble kjent. At politiet i denne fasen har gjort seg nytte av ulike hjelpemidler og ulike metoder kan vi bekrefte uten at vi kan gå i detaljer, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt.

ETTERFORSKER: Tommy Brøske er politiinspektør og leder av felles enhet for etterretning og etterforskning i Øst politidistrikt. Foto: Politiet

– Du føler ikke at dere har gjort noen feil her ettersom naboene avslørte dette og ringte politiet fordi de så at det var andre bilskilter?

– Vi mener at vi har forholdt oss til dette slik vi skal gjøre, sier Brøske.

– Men det ble oppdaget altså?

– Ja, og det er jo noe vi bare må registrere.