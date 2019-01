Saken dekkes verden rundt: «Norge er stolt av landets lave krimstatistikk»

31. oktober er siste bekreftede observasjon av Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68). Politiets hovedteori er at hun er bortført fra familiens hus på Fjellhamar utenfor Oslo mot sin vilje.

Ektemannen Tom Hagen er en av Norges rikteste, og i et brev som ble funnet i huset er det framsatt krav om løsepenger.

Politiet har etterforsket saken i hemmelighet i ti uker, før den ble kjent for offentligheten i går. Den er siden ikke bare bredt omtalt i Norge, saken har også vagt oppsikt internasjonalt.

Sjeldenhet i Norge

Tre danske medier var til stede under torsdagens pressekonferanse på Lillestrøm, og NRK vet at også flere av de største mediene i USA har vært i kontakt med norsk politi.

I tillegg er saken allerede dekket av flere medier internasjonalt, deriblant BBC, CNN, The New York Times, Wall Street Journal og Time.

En krimsak som denne hadde vært stor i et hvilket som helst land, men en del aviser gjør et poeng av at det skjer i lille Norge.

«Kidnappinger er en sjeldenhet i Norge, som er stolt av landets lave krimstatistikk. Det er antakeligvis første gang i landets historie hvor kidnappere har bedt om løsepenger i kryptovaluta,» skriver britiske Independent.

Også indiske NDTV fokuserer på at Norge er et rikt land med lite kriminalitet.

«Kidnappinger hvor løsepenger er krevd i kryptovaluta øker flere steder i verden,» melder kanadiske CBC.

– Korttenkt

Det har blitt sendt ut et varsel til politidistriktene, med en oppfordring om å kartlegge personer som kan være spesielt utsatt for den typen bortføring det antas at Anne-Elisabeth Falkevik Hagen har blitt offer for.

«Norsk politi kartlegger hvem som kan bli den neste,» skriver Danmarks Radio.

–Denne saken er unik i europeisk sammenheng Du trenger javascript for å se video.

Som NRK fortalte i går har det vært få liknende saker i Skandinavia, og krimkommentator Olav Rønneberg kaller saken unik også i europeisk sammenheng. Selv om det er mer tung kriminalitet i Sverige enn i Norge, er heller ikke de ofte rammet av slike saker.

«Kidnapping av rike mennesker er uvanlig i Sverige. Det er også en usedvanlig korttenkt form for kriminalitet, da gjerningsmannen mest sannsynlig blir tatt og dømt strengt,» skriver Aftonbladets kommentator Oisin Cantwell.

Etter å ha jobbet i skjul i to og en halv måned, har politiet de siste dagene vært mer synlig til stede i og utenfor boligen. Politiet har mottatt over 100 tips i saken, og har snakket med naboer og personer i nærmiljøet.

Foreløpig er ingen mistenkt i saken, og Hagen er etterlyst internasjonalt.