Forsvinningssaken: Familien tok kontakt med motparten denne måneden

Det opplyste bistandsadvokaten på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– Familien er villig til å strekke seg langt for å få gode svar på hva som er skjedd, sier advokaten.

I morgen er det ett år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra familiens bolig i Sloraveien på Fjellhamar. Holden sier at morgendagen vil bli en vanskelig dag for familien.

– Det er ikke noen tvil om at det har vært usedvanlig krevende på ufattelig mange vis. Både for de store og små i familien. Det er vanskelig å nå vite at de går inn et nytt år med usikkerhet i denne svært krevende situasjonen, sier Holden til NRK.

I et nytt forsøk på å oppnå kontakt, tok familien kontakt med motparten så sent som i oktober i år. Henvendelsen deres skal ikke ha blitt besvart.

TOK KONTAKT: Bistandsadvokat sier at familien tok kontakt med den antatte motparten i oktober i år. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Holden ønsker ikke å gå inn på hva som ble skrevet i den siste kommunikasjonen med den antatte motparten eller nøyaktig når det skjedde, men han sier at familien er bekymret for tidsaspektet i saken.

– Vi tror det kan være et godt grunnlag for videre kommunikasjon med dem og håper det vil gi oss ytterligere informasjon om hva som har skjedd med Anne-Elisabeth, sier Holden til NRK.

Det siste bekreftede livstegnet er en utgående telefonsamtale Hagen gjorde klokken 09.14 den 31. oktober i fjor.

Tror motpart følger med

Bistandsadvokaten sier at de har gode holdepunkter for å tro at den eller de som har tatt Anne-Elisabeth Hagen følger med på saken i media.

– Vi har tidligere i kommunikasjonen opplevd å få direkte respons på det som har blitt sagt på pressekonferanser.

– Hvordan tolker du det?



– Jeg skal ikke utbrodere dette altfor langt, men det er god grunn til å tro at de følger med i dag også, sier han til NRK.

Diskuterer dusør

Holden sier at familien er svært opptatt av å finne ut hva som har skjedd med Anne-Elisabeth.

– Den som kan gi svar på det er i første rekke motpart. Vi er villig til å strekke oss langt for å få den informasjonen, gjentok bistandsadvokaten.

Det har tidligere vært omtalt at familien har vurdert å gå ut med en dusør til personer som kan sitte på viktig informasjon i saken.

– Det er et tema som naturligvis diskuteres fortløpende, men det er noe vi vil komme tilbake til senere om det blir aktuelt, sier han.

Han vil verken bekrefte eller avkrefte at familien har betalt løsepenger til motparten, slik VG tidligere har skrevet.

Positivt

Bistandsadvokat Holden sier at han og familien ser positivt på det de mener er optimisme fra politiets side.

– Ingenting vil glede oss mer enn at dette vil bli oppklart før nyttår, så får tiden vise om det skjer, sier Holden.

Bistandsadvokaten sier at familien opplever at de har et godt kommunikasjonsklima med politiet.



– Vi har jevnlige møter med etterforskningsledelsen hvor vi blir orientert om sakens fremdrift og hvordan de ser på saken fortløpende. Så vi opplever å være godt ivaretatt der, sier han.

Tidligere kontakt med motparten

Siden Hagen forsvant har det vært lite kontakt med den antatte motparten.

INGEN LIVSTEGN: Anne-Elisabeth Hagen forsvant den 31. oktober i fjor. Det siste livsbeviset var en telefonsamtale på morgenen den dagen hun forsvant. Foto: Politiet

Kommunikasjonen har skjedd via krypterte kommunikasjonskanaler som politiet ikke har klart å spore.

Den siste kjente kommunikasjonen var 8. juli i år. Bistandsadvokat Holden uttalte den gangen at kommunikasjonen foregikk på norsk, og han beskrev den som «tydelig».

Han ønsket ikke å si om kommunikasjonen var enveis eller toveis, men de antatte bakmennene skal ha kommunisert at Anne-Elisabeth Hagen var i live.

Via bistandsadvokaten har familien flere ganger tidligere bedt de antatte bakmennene om å formidle et livsbevis, men dette har de aldri mottatt.

Det manglende livsbeviset har ført til at politiet har en teori om at Anne-Elisabeth Hagen har blitt drept, og at bortføringen er fingert for å skjule et drap.

ETT ÅR: I ett år har politiet etterforsket forsvinningssaken. Her er politiinspektør Tommy Brøske på en pressekonferanse tidligere i år. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt sier at politiet på forhånd ble orientert om pressekonferansen.

– Vi har ingen kommentarer til den, og henviser spørsmål til bistandsadvokat Svein Holden, sier han.