Det er flertall i valgutvalget, hvor de parlamentariske lederne sitter, for ikke å votere over en kandidat som ikke er valgbar når saken skal behandles i stortingssalen fredag.

Innstillingen er ikke offentlig ennå, og det kan fortsatt komme endringer.

Flertallet av Arbeiderpartiet, KrF, Venstre, Senterpartiet og SV har flere ganger bedt Fremskrittspartiet komme opp med en annen kandidat enn Carl I. Hagen, som er vararepresentant til Stortinget.

Hvis partiet ikke gjør det før fredag, blir det votering over de andre kandidatene, men ikke Hagen, får NTB opplyst.

Frp nekter å bøye av

Frp avviser at partiet vil komme med en annen kandidat.

– Det er ingenting som tyder på at vi endrer vår innstilling. Vi står på at Hagen er vår kandidat og er oppgitt over at dette blir blokkert. Det er én regel for Arbeiderpartiet på dette huset, og en annen for andre, sier Morten Wold, representant for Frp og andre visepresident på Stortinget.

Han sier partiet må diskutere hvordan de skal forholde seg til at det går mot en innstilling der Frps kandidat er utelatt fra listen over kandidater som skal velges inn i nobelkomiteen.

Annen visepresident til Stortinget, Morten Wold (Frp) sier han er skuffet over stortingsflertallets håndtering av Nobel-saken.

– Vi registrerer at de andre partiene har manøvrert på en slik måte at de slipper å fremme en motkandidat. På den måten unngår de å utfordre sedvanen at man ikke legger seg opp i hvilken kandidat andre partier fremmer. Samtidig har de gjort nettopp dette ved å endre regelverket midt i en pågående prosess, sier Wold.

Han sier Frps stortingsgruppe er oppgitt over at Frp ikke får velge sin foretrukne kandidat.

– Er du skuffet?

– Ja, det er jeg, sier Wold.

Presidentskapet

Hvis Frp velger å fremme Hagen og kreve en votering over hans kandidatur, må Stortinget først ta stilling til om det skal voteres over en ikke-valgbar kandidat.

Fremgangsmåten benyttes for å beskytte stortingsflertallet, som tirsdag vedtok et forslag om at vara- og stortingsrepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen.

De fem opposisjonspartiene skal ha lagt bort alle planer om å fremme en motkandidat mot Hagen.

Formelt skal innstillingen fra valgutvalget nå oversendes Stortingets presidentskap, trolig onsdag formiddag, for videre behandling.

Før den tid ønsker ikke stortingspresident Olemic Thommesen (H) å kommentere saken.

Stortingspresident Olemic Thommesen (H) venter ferdig innstilling onsdag formiddag.

– Jeg er leder av valgkomiteen, og det vil være feil av meg å kommentere noe før innstillingen er avgitt, sier Thommesen.

Hastebehandling

Etter det NTB forstår, kommer Høyre nå til å stemme med stortingsflertallet i den videre behandlingen av saken.

Det har vært en dramatisk utvikling i saken de siste dagene.

Mandag vedtok Stortinget å hastebehandle et representantforslag om å sette en stopper for at vara- og stortingsrepresentanter kan velges inn i Nobelkomiteen.

Forslaget ble vedtatt dagen etter. Da ble det samtidig flertall for at Stortinget skal vurdere om internasjonale toppverv lar seg kombinere med å sitte i komiteen.

Hvis Frps plass til sjuende og sist blir stående tom, betyr det trolig at tidligere Høyre-politiker Kristin Clemet rykker inn i Nobelkomiteen fra sin plass som første vara.