Usikkert om Nobel-forslag kan ramme Jagland

Da Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre gikk i dag på talerstolen i Stortinget og fremmet forslag om å hindre at stortingsrepresentanter og varaer kan velges til Nobelkomiteen, kan Carl I. Hagens Nobel-drøm ha blitt knust.

Del to av forslaget kan knuse enda flere drømmer.

I tillegg til å foreslå at representanter og vararepresentanter til Stortinget ikke kan bli valgt inn i komiteen, foreslo forslagsstillerne fra opposisjonspartiene en utredning av om internasjonale lederverv skal hindre kandidater fra å sitte i komiteen.

I praksis ville forslaget ha ført til at Thorbjørn Jagland ikke kunne blitt gjenvalgt som medlem i komiteen, som sittende generalsekretær i Europarådet. Jagland ble i 2015 gjenvalgt som medlem av Nobelkomiteen frem til 2020.

– Jagland kan bli rammet

Tidligere direktør ved Det Norske Nobelinstitutt og sekretær for Den norske Nobelkomité Geir Lundestad, er positiv til begge forslagene som kom i dag. Han mener at det handler om å tydeliggjøre et klart skille mellom det offisielle Norge og Nobelkomiteen.

POSITIV: Tidligere direktør ved Det Norske Nobelinstitutt Geir Lundestad, syns forslagene om å stramme inn hvem som kan bli medlem av Nobelkomiteen er gode nyheter. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Jeg ser positivt på at man endelig får dette klart når gjelder stortingsrepresentanter, og jeg ser også positivt på at man legger til at folk med internasjonale lederposisjoner ikke kan sitte i Nobelkomiteen, sier Lundestad til NRK.

– Hvordan ser du på dette forslaget og Jaglands posisjon i dag?

– Jagland vil bli rammet av et sånt forbud. Men om dette forslaget skal ha tilbakevirkende kraft er nok antagelig blant de ting som bør utredes nærmere, sier Lundestad.

– Stiller ikke til gjenvalg

Jonas Gahr Støre ville ikke kommentere Jaglands posisjon i lys av det nye forslaget, da han møtte pressen etter stortingshøringen. Men Ap-lederen sa dette:

– Det siste tiåret har ytterligere understreket betydningen for uavhengighet. Vi har sett hvordan utlandet har vurdert Nobelkomiteen og hvordan vi internt har vurdert Nobelkomiteen.

LEDET NOBELKOMITEEN: Her er Thorbjørn Jagland og Geir Lundestad i 2014 under offentliggjøringen av fredsprisvinnerne Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

NRK har vært i kontakt med Thorbjørn Jagland, men har foreløpig ikke lykkes med å få en kommentar.

Til Nettavisen sier Jaglands pressetalsmann i Europarådet, Daniel Holtgen, at Jagland trolig ikke stiller til en tredje periode som generalsekretær i Europarådet i 2019.

Dersom dette stemmer, vil ikke det nye forslaget forringe Jaglands muligheter til å bli gjenvalgt i Nobelkomiteen i 2020. På den andre siden er det ikke avgjort om forslaget får tilbakevirkende kraft, slik Geir Lundestad mener at bør utredes.

– Jagland stiller ikke til et tredje valg. Han har ikke sagt noe offentlig om han vil bli gjenvalgt. Tvert imot har han i diskusjoner snakket om sin etterfølger, og da kan man trekke konklusjonen at han ikke vil stille til gjenvalg, sier Holtgen til avisen.