Klokken ti gikk Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre på talerstolen i Stortinget og fremmet et forslag om å hindre at stortingsrepresentanter og varaer kan velges til Nobelkomiteen.

Forslaget kommer etter at Frps stortingsgruppe har innstilt Carl I. Hagen som nytt fast medlem av Nobelkomiteen. Hagen er vararepresentant på Stortinget.

Det nye forslaget kan knuse Carl I. Hagens drøm om en plass i Nobelkomiteen. Foto: Vilde Helljesen / NRK

– Jeg har aldri knyttet dette til Hagen som person, men til prinsippet om at en stortingsrepresentant eller vararepresentant ikke kan sitte i Nobelkomiteen. Det har alle partiene vært enige om, også Fremskrittspartiet. Men til nå har det vært basert på tradisjon, svarer Støre på spørsmål fra pressen i Stortingets vandrehall.

Hastebehandles

Støre ba fra Stortingets talerstol om at saken skal hastebehandles, noe som er uvanlig. Dette fikk han flertall for med støtte fra Kristelig Folkeparti, Venstre, SV og Senterpartiet. Stortinget vedtok hastebehandling med 59 mot 45 stemmer.

Saken vil dermed med all sannsynlighet bli behandlet allerede i morgen tirsdag.

– URYDDIG: Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi mener at Stortinget opptrer uryddig i denne saken. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Det mener Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi handler om Carl I. Hagen, og ikke om prinsipper. Han mener Stortinget opptrer uryddig i denne saken.

– At Stortinget velger å hastebehandle denne saken, underbygger det vi tidligere har sagt: At for opposisjonen dreier dette seg mer om Carl I. Hagen enn om prinsipper, sier Limi til NTB.

Det har vært usikkerhet om det ville komme opp en votering i Stortinget før det skal stemmes over kandidatene til Nobelkomiteen fredag.

– Valgkomiteen skal behandle innstillingen til de åpne plassene i komiteen på onsdag. Det er viktig at vi får avklart dette før valgkomiteen møtes, sier Støre til NRK.

Forslag om internasjonale lederverv

Forslaget som kommer fra Jonas Gahr Støre (Ap), Marit Arnstad (Sp), Audun Lysbakken (SV), Trine Skei Grande (V) og Knut Arild Hareide (KrF), inneholder også en andre del som handler om kandidater til Nobelkomiteen og internasjonale verv.

Det var Ap-leder Jonas Gahr Støre som fremmet forslaget i Stortinget. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

I tillegg til å foreslå at representanter og vararepresentanter til Stortinget ikke kan bli valgt inn, foreslår forslagsstillerne at det skal utredes om det er andre grunner til å nekte kandidater å sitte i komiteen:

«Stortinget ber presidentskapet utrede om det er andre forhold det bør tas hensyn til i vurderingen av hvem som ikke skal velges til medlemmer av Nobelkomiteen, herunder hvilke avgrensninger som bør gjøres knyttet til lederverv i internasjonale organisasjoner. Utredningen bør foreligge i løpet av 2018».

– Det siste tiåret har ytterligere understreket betydningen for uavhengighet. Vi har sett hvordan utlandet har vurdert Nobelkomiteen og hvordan vi internt har vurdert Nobelkomiteen, sier Støre.

Dette forslaget ville i praksis ha ført til at Thorbjørn Jagland ikke kunne blitt gjenvalgt til komiteen da han ble generalsekretær i Europarådet. Jagland ble i 2015 gjenvalgt som komitémedlem frem til 2020.

Jonas Gahr Støre vil ikke kommentere Jaglands verv i lys av det nye forslaget.