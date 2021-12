Urolig for ulikhet: – Boligmarkedet er utilgjengelig

– Boligmarkedet er utilgjengelig. Det er litt som en fjern drøm som kanskje går i oppfyllelse en dag, sier Daniel Vernegg.

Han ble med i foreningen Reduser Husleia fordi han mener hverken politikere eller organisasjoner har løftet leietakernes sak de siste årene.

Begeret rant over da han så politikerne ga utleiere økonomisk hjelp under koronapandemien.

Vernegg mener politikerne bidrar til at boligmarkedet i Norge skaper ulikhet ved at folk med yrkesinntekt i praksis blir tvunget til å betale ned lånene til boligeiere.

– Ofte er det slik at folk i leiemarkedet betaler mer for å leie en bolig, enn de kunne betalt for å betale ned eget lån på samme bolig, men er fanget i den situasjonen fordi de ikke tjener nok til å låne nok penger, sier han.

LO og Ap vil satse på ny boligpolitikk

LO-leder Peggy Hessen Følsvik er urolig for medlemmer i særlig byene, hvor bolig er dyrest i landet.

– Vi diskuterer altfor lite boligpolitikk, og hva vi kan gjøre for å skape endringer. Det skal iallfall vi fra LOs side være med på framover, sier hun.

En ny SSB-rapport viser at bolig er den viktigste årsaken til ulikhet i formue, men at formue i aksjer og verdipapirer er den sterkeste driveren for veksten i ulikhet utover 2000-tallet.

LO mener boligmarkedet blir en viktig nøtt å knekke for å redusere ulikheten, og har laget et boligpolitisk utvalg som skal se på tiltak.

– Vi vil ha en tett og god dialog med den nye regjeringen framover, sier hun.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik (t.h.) med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

– Det vil vi veldig gjerne være med på, sier Aps boligpolitiske talsperson, Siri Gåsemyr Staalesen.

Ap har satt en milliard ekstra til Husbanken neste år. Men de viktigste tiltakene vil Ap først bestemme seg for etter en boligmelding er lagt fram.

– Unge er mer avhengig av hjelp av foreldrebanken enn før, og slik kan vi ikke ha det. De som ikke eier står igjen på perrongen. Vi skal få opp forslag som kan gjøre det lettere for folk å komme inn i boligmarkedet. Nå er det markedet som rår, sier hun.

Siri Gåsemyr Staalesen er Aps boligpolitiske talsperson og stortingsrepresentant. Foto: Line Tomter / NRK

SSB-forsker mener skatt må til

Å kjøpe bolig er forbundet med lav risiko i Norge. Renten på lånet får boligeiere delvis igjen på skatten. Når folk skal betale formuesskatt, regnes boligen til en fjerdedel av verdien.

– Jo høyere inntekt man har, jo større bolig har man. Man har et system nå som subsidierer det å eie bolig ganske kraftig, sier SSB-forsker Erlend Eide Bøe.

Boligforsker Erlend Eide Bø i SSB. Foto: SSB

Han mener tiltak som politikerne ikke vil snakke om, som å fjerne skattefordeler for boligeiere, kunne fått ned ulikheten.

– Jeg mener man burde skattlegge det å eie bolig hardere fra et ulikhetsperspektiv. Fordi de som har lavest inntekt eier stort sett ikke bolig. Da er det liten grunn til at skattesystemet skal gi fordeler til de som eier bolig.

Bøe tror det vil ta mange år dersom politikerne bestemte seg for å redusere ulikheten i boligmarkedet. For å dempe prisene, må det også økt boligbygging til.

– Man må prøve å jobbe ved å øke tilbudet av boliger ved å bygge mer der folk ønsker å bo, og redusere etterspørselen ved å gjøre det litt mindre attraktivt å eie bolig.

Les også: