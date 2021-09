Fra den øverste etasjen i det nye Sentrumskvartalet i Hamar har eiendomsmegler i Obos André Moe fri utsikt mot Norges største innsjø. En utsikt mange er villige til å betale mye for.

– Leiligheten her i åttende etasje koster 13,8 millioner kroner. 100.000 kroner per kvadratmeter, sier Moe.

Prisene i mjøsbyen har skutt i været i det siste.

– Vi har hatt en prisøkning på 9 prosent det siste halvåret, og overopphetede budrunder, sier megleren.

Trenden er den samme i flere mellomstore byer med en rimelig pendleravstand til Oslo. Eiendom Norge kaller dem satellittbyer.

Drammen, Tønsberg og Fredrikstad

– I kjølvannet av koronapandemien har vi sett en sterkere prisutvikling i satellittbyene rundt Oslo, sier Erik Lundesgaard i Eiendom Norge.

Han nevner Hamar i nord, Drammen i øst og Tønsberg, Fredrikstad og Sarpsborg i sør.

Mens boligprisene i Oslo har gått ned siden mars, har de steget med godt over 3 prosent bare i august i disse byene, viser boligstatistikken til Eiendom Norge.

Både pluss og minus

374 nye innbyggere flyttet til i Hamar i august. Av dem var 64 fra Oslo, viser tall fra Hamar kommune. Hamar-ordfører Einar Busterud (By- og bygdelista) er fornøyd med tilflyttingen.

ORDFØRER: Hamar ligger så gunstig til at ingen politikere vil greie å ødelegge det, sier Einar Busterud med glimt i øyet. Foto: Knut-Øyvind Hagen

– Jeg syns det er hyggelig at vi er attraktive. Og når Oslo er største tilflyttingskommune så viser jo det at vi lykkes, sier han.

Men dette bidrar også til en ganske kraftig økning i boligprisene.

Kvadratmeterprisen i Hamar er i snitt 40.000 kroner for bruktboliger. De dyreste nye boligene i byen har passert 100.000 kroner per kvadratmeter.

– Prisveksten nå er i overkant. Det er bare et svar på det, og det er å bygge mer, sier Busterud.

Ellers er han redd for at prisen for de unge som vil inn i boligmarkedet blir uforholdsmessig høy. Det er baksiden av medaljen.

– De som kommer fra Oslo har gjerne solgt dyre leiligheter, og har romslige budsjetter. Det presser prisene opp.

Kunder ønsker seg dyre leiligheter

Toppleiligheten til 13,8 millioner kroner i Hamar blir trolig den dyreste leiligheten i Hamar noensinne. Det sier noe om markedet, mener Obos-megler André Moe.

– Vi har kunder som ønsker seg store, dyre, fine leiligheter. Og det tyder på at Hamar har blitt en veldig fin by å bo i. Det har blitt kort reisevei til Oslo, så man kan bo her og allikevel jobbe i Oslo.

Også Obos ser samme tendens i de andre såkalte satellittbyene rundt hovedstaden.

AVDELINGSLEDER: André Moe i Obos Hamar sier det har vært hete budrunder og høye priser i det siste. Leiligheten han her står i er til salgs for 13, 8 millioner, men han påpeker at det fins mange leiligheter som er langt billigere. Foto: Knut-Øyvind Hagen

Digital lærepenge

Koronapandemien er noe av årsaken til nye flyttemønstre, og til at flere flytter ut av Oslo. Vi har oppdaget at hjemmet og jobben ikke er nødt til å være på samme sted.

HJEMMEKONTOR: Einar Busterud viser til denne plansjen fra Transportøkonomisk institutt. Den viser at økt bruk av hjemmekontor også kan øke boligprisene i en del byer.

– Vi har fått oss en digital lærepenge, sier Einar Busterud.

Han viser til en undersøkelse Transportøkonomisk Institutt har gjort. Med to hjemmekontor-dager i uka, er det ingen steder på Østlandet boligprisene vil øke mer enn på Hamar.

Erik Lundesgaard i Eiendom Norge er enig med Hamar-ordføreren i at pandemien har gitt mange en mer fleksibel arbeidssituasjon. Det kan føre til ytterligere utflytting fra hovedstaden.

– Hvis behovet for pendling inn til arbeidssted i Oslo blir redusert fra fem til to-tre dager i uka ville dette gjøre det mulig for langt flere å bo i satellittbyene.

Setter på bremsene

Eiendom Norge tror ikke prisene vil fortsette å øke like mye utover høsten, på grunn av flere varslede renteøkninger.

Torsdag økte Norges Bank styringsrenten.

NRKs økonomikommentator mener det er en gladnyhet. Det betyr at økonomien er i ferd med å friskmeldes etter koronapandemien.

– Renteøkningene vil bidra til å bremse veksten i boligmarkedet og ta ned temperaturen. Det betyr at står du utenfor boligmarkedet, så blir det lettere å komme inn, sier Cecilie Langum Becker.